Зимний сад в офисе: 7 неприхотливых растений, которые выживут в любых условиях

Наверняка многие бы с большим удовольствием работали бы в зеленом оазисе, а не в сером скучном офисном помещении. Вот только мало кто может похвастаться навыками профессионального садовода, поэтому и боятся украшать свое рабочее место зелеными растениями. При этом психологи утверждают, что окружать себя цветами - не только красиво, но и полезно для самочувствия и повышения работоспособности. Passion.ru совместно с экспертами по ландшафтному дизайну составили список неприхотливых растений, которые не требуют много внимания и выживут в любом офисе.