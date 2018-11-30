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Зимний сад в офисе: 7 неприхотливых растений, которые выживут в любых условиях

Наверняка многие бы с большим удовольствием работали бы в зеленом оазисе, а не в сером скучном офисном помещении. Вот только мало кто может похвастаться навыками профессионального садовода, поэтому и боятся украшать свое рабочее место зелеными растениями. При этом психологи утверждают, что окружать себя цветами - не только красиво, но и полезно для самочувствия и повышения работоспособности. Passion.ru совместно с экспертами по ландшафтному дизайну составили список неприхотливых растений, которые не требуют много внимания и выживут в любом офисе.

Спатифиллум

Это растение называют еще «женским счастьем», способным привлечь любовь, успех и благополучие в дом, где произрастает. Но весьма неплохо себя чувствует и в малоосвещенном офисе и при нерегулярном поливе. Единственное, что доставляет ему дискомфорт – холод и сквозняки.

Аспидистра

Это тенеустойчивое и стрессоустойчивое растение прекрасно себя чувствует в глубине комнаты и требует к себе минимального внимания (не любит засуху, но и чрезмерному поливу тоже будет не радо). Цветок, имеющий название «указатель змей», попало к нам из диких тропических лесов Восточной Азии и быстро завоевало популярность среди садоводов.

Литопсы (или «Живые камни»)

Пожалуй, самое оригинальное и экзотичное растение в нашей подборке. Литопсы идеально подойдут любителям нестандартных решений и «открытых» пространств. Растение, представляющее собой два коротких мясистых листа, с разломом посередине, из которого проглядывает яркий цветок, любит светлые помещения, однако может расти и в тени.

Замиокулькас

Это многолетнее вечнозеленое растение в быту получило название – «долларовое дерево», потому что обладает энергетикой, способной улучшить финансовый поток и привлечь благополучие в ваш дом (или офис). Это неприхотливое экзотическое растение может спокойно «жить» в освещенном помещении или в тени, не боится сквозняков и сухого воздуха, да и вашу забывчивость (поливать его регулярно) тоже перенесет весьма стойко.

Хавортия

Даже если вдруг вы всем коллективом дружно уйдете в отпуск (недели так на 2-3), то будьте уверены, что это растение не то, что не засохнет, а вполне бодро будет себя чувствовать до вашего возвращения. Этому цветку не нужна повышенная влажность, большое количество света или обильный полив, главное, не держать его возле батареи или наоборот, в слишком холодном помещении.

Каланхоэ

Если у вас в офисе есть хотя бы одно окно (пусть даже небольшое), тогда Каланхоэ там точно приживется. Это растение, относящееся к роду многолетников семейства толстянковые, который объединяет более 200 разновидностей, может накапливать в своих листьях влагу, поэтому спокойно перенесет тот факт, что вы на несколько дней забудете о его поливе. А вот радовать цветением оно будет регулярно, поэтому хорошее настроение и здоровый микроклимат в офисе вам обеспечен.

Эуфорбия тригона (или Молочай треугольный)

Это крупное оригинальное растение, которое еще называют экзокактусом или мексиканским кактусом, является одним из самых ярких представителей суккулентов семейства Молочайных. Этот «колючий красавец» действительно непривередлив и хорошо приспосабливается к любым условиям. В расцвете своих лет Молочай треугольный может достигать в высоту около трех метров (или больше, если позволяет высота потолков) и напоминает скорее некий декоративный элемент, чем обычное растение.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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