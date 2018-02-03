Давно известно, что живые растения работают не хуже лекаря и помогают улучшить наше самочувствие и повлиять на обстановку в доме. А все потому, что комнатные цветы очищают воздух и насыщают его кислородом, привлекают положительную энергию, оказывают влияние на психику и здоровье людей. Эксперты уверяют, что каждое растение помогает по-своему, нужно лишь знать, какие из них точно принесут вам пользу.

Лимон — это растение, если верить специалистам, подходит на все случаи жизни. Во-первых, оно выделяет вещества, которые очищают воздух, во-вторых, аромат лимона помогает успокоиться и справиться с депрессией, а в-третьих, данный цитрус, который еще называют символом бодрости, мгновенно повышает настроение и придает сил. Поэтому справиться с любой проблемой (если вдруг они у вас появились) не составит никакого труда. Герань — одно из самых любимых и неприхотливых комнатных растений. Этот цветок способен улучшить энергетику дома, избавить от усталости, снять напряжение, нормализовать сон, снять головную боль и вылечить простудные заболевания. Кроме того, считается, что герань укрепляет чувства между супругами и помогает нейтрализовать семейные конфликты. Бегония отлично справляется с вредными веществами и токсинами, снимает напряжение и раздражение, помогает взбодриться, а также укрепляет иммунитет. Поэтому это растение можно поставить возле компьютера или другой бытовой техники: оно уменьшит негативное воздействие электромагнитных излучений и улучшит ваше самочувствие.