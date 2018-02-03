8 комнатных растений, которые улучшают самочувствие
Лимон — это растение, если верить специалистам, подходит на все случаи жизни. Во-первых, оно выделяет вещества, которые очищают воздух, во-вторых, аромат лимона помогает успокоиться и справиться с депрессией, а в-третьих, данный цитрус, который еще называют символом бодрости, мгновенно повышает настроение и придает сил. Поэтому справиться с любой проблемой (если вдруг они у вас появились) не составит никакого труда.
Герань — одно из самых любимых и неприхотливых комнатных растений. Этот цветок способен улучшить энергетику дома, избавить от усталости, снять напряжение, нормализовать сон, снять головную боль и вылечить простудные заболевания. Кроме того, считается, что герань укрепляет чувства между супругами и помогает нейтрализовать семейные конфликты.
Бегония отлично справляется с вредными веществами и токсинами, снимает напряжение и раздражение, помогает взбодриться, а также укрепляет иммунитет. Поэтому это растение можно поставить возле компьютера или другой бытовой техники: оно уменьшит негативное воздействие электромагнитных излучений и улучшит ваше самочувствие.
Розмарин — это растение не зря так популярно в солнечной Италии. Розмарин бодрит, повышает иммунитет, помогает справиться с усталостью, активизирует работу мозга и улучшает память. Кроме того, он прекрасно справляется с бронхитом, астмой и различными неврозами. Ну чем не зеленый лекарь?
Мята активно используется не только в процессе приготовления различных блюд, но и в качестве комнатного растения. Ее аромат поднимает настроение, снижает стресс, помогает справиться с агрессией и раздражительностью, сосредоточиться, если вам нужно решить какие-то важные вопросы, а также снять головную боль и нормализовать сон.
Драцена — это растение не зря называют «деревом счастья». Оно притягивает положительную энергию в дом, помогает справиться с трудностями, избавляет от скандалов и разборок в семье. Кроме того, этот цветок помогает избавиться от депрессии, повышает тонус и улучшает настроение.
Лавр тоже давно известен не только в качестве приправы, но и как расслабляющее и общеукрепляющее средство. Считается, что размещать это растение следует в прихожей или гостиной комнате, именно там раскроется весь его потенциал. Лавр прекрасно очищает дом от негативной энергии, помогает найти взаимопонимание со всеми членами семьи, а также взбодриться после напряженного дня.
Алоэ — многие садоводы знают это уникальное растение и ценят его за лечебные свойства, которые подходят на все случаи жизни. Алоэ укрепляет иммунитет, помогает при простудных заболеваниях, заживляет раны и ожоги, справляется с воспалениями, а также улучшает энергетику в квартире и повышает настроение. Кроме того, это растение считается символом любви, поэтому рекомендуется его поставить именно в спальне.
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