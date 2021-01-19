«Я беру квартиры на котловане и продаю их дороже после сдачи дома»: история начинающего рантье

Первый блин не комом

Девушка переехала из Нижнего Новгорода и практически сразу же расписала свой план действий на ближайшие пару лет, чтобы заработать на квартиру и раскрутиться. В Нижнем Новгороде у девушки осталась однокомнатная квартира от бабушки, она продала ее и разделила деньги с сестрой – такой же прямой наследницей. Денег хоть и было немного, но все же половина первоначального взноса набралась. Ольга промониторила рынок недвижимости, поняла, что на «столичные метры» она пока не тянет, а вот в Подмосковье сможет взять пусть и не большую, но все же отдельную студию. Девушка расписала план действий и с каждой зарплаты откладывала деньги, чтобы внести как можно большую сумму застройщику. Остальное она намеревалась оформить в рассрочку. Можно было бы рассмотреть ипотеку, но Ольгу смущали проценты, а застройщик предлагал беспроцентную рассрочку напрямую. Девушка вложилась в котлован и еще пару лет наблюдала, как росла ее квартира. Пока она ждала заветные ключи, она работала на двух работах, снимала комнату в квартире с бабушкой и большую часть зарплаты перечисляла застройщику, чтобы как можно скорее закрыть вопрос с рассрочкой. Как только строители начали монтировать крышу, цена студии поднялась на 15%, после госприемки и выдачи ключей – еще на 20%, а через год такая студия с ремонтом выросла в 2,5 раза от первоначальной цены. Благодаря тому, что застройщик предоставил беспроцентную рассрочку, Ольга осталась в плюсе. Она продала эту квартиру с ремонтом, разделила сумму на две части и снова вложилась в котлован – взяла однушку в ближайшем Подмосковье и студию в бизнес-классе в престижном районе. И опять ей повезло оформить недостающую сумму в рассрочку от застройщика. Но на этот аз акции не было, поэтому ей нужно было заплатить небольшой процент, но Ольга была к этому готова.

Первый доход

Через год сдалась однушка. Девушка все это время умудрялась откладывать небольшую сумму на ремонт – не дизайнерский, но вполне приличный. Она запустила в однушку семейную пару и эти небольшие деньги тоже стала откладывать на ремонт, теперь уже в студии. Еще через 6 месяцев она получила ключи от апартаментов бинес-класса, за 3 месяца сделала ремонт и сдала одному человеку. Суммарно денег от сдачи этих квартир ей хватало, чтобы выплачивать рассрочку застройщику и откладывать. Со своей зарплаты она продолжала снимать комнату, но теперь уже в центральном районе столицы, с молодыми и творческими ребятами-соседями. Она планировала еще раз вложиться в котлован, но тут многие застройщики начали объявлять себя банкротами, стройки встали и добровольно отдать деньги за то, что могло бы зависнуть на несколько лет, было просто неразумно. Ольга решила изменить подход и переключилась на вторичку.