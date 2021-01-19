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«Я беру квартиры на котловане и продаю их дороже после сдачи дома»: история начинающего рантье

Ольга 10 лет назад переехала в столицу из регионального городка и сразу же поняла, что если есть своя квартира, то покорение Москвы пройдет гораздо быстрее (и легче), чем если скитаться по съемным апартаментам. Поэтому девушка приняла все усилия ради того, чтобы не только получить свои заветные метры, но и заработать на этом.

Иметь несколько квартир в Москве (или хотя бы в ближайшем Подмосковье) – мечта многих, поэтому ежедневно в столицу прибывает сотня перспективных молодых людей, искренне надеющихся заполучить заветные метры. Ольга не была исключением. Она тоже мечтала о своей квартире в Златоглавой, надеясь таким образом поправить свое материальное положение и обеспечить себе достойную старость (в отличие от многих своих сверстников девушка задумывалась о будущем и делала все для того, чтобы оно оказалось безбедным).

Фото: Pexels.com

Первый блин не комом

Девушка переехала из Нижнего Новгорода и практически сразу же расписала свой план действий на ближайшие пару лет, чтобы заработать на квартиру и раскрутиться. В Нижнем Новгороде у девушки осталась однокомнатная квартира от бабушки, она продала ее и разделила деньги с сестрой – такой же прямой наследницей. Денег хоть и было немного, но все же половина первоначального взноса набралась. Ольга промониторила рынок недвижимости, поняла, что на «столичные метры» она пока не тянет, а вот в Подмосковье сможет взять пусть и не большую, но все же отдельную студию. Девушка расписала план действий и с каждой зарплаты откладывала деньги, чтобы внести как можно большую сумму застройщику. Остальное она намеревалась оформить в рассрочку. Можно было бы рассмотреть ипотеку, но Ольгу смущали проценты, а застройщик предлагал беспроцентную рассрочку напрямую. Девушка вложилась в котлован и еще пару лет наблюдала, как росла ее квартира. Пока она ждала заветные ключи, она работала на двух работах, снимала комнату в квартире с бабушкой и большую часть зарплаты перечисляла застройщику, чтобы как можно скорее закрыть вопрос с рассрочкой. Как только строители начали монтировать крышу, цена студии поднялась на 15%, после госприемки и выдачи ключей – еще на 20%, а через год такая студия с ремонтом выросла в 2,5 раза от первоначальной цены. Благодаря тому, что застройщик предоставил беспроцентную рассрочку, Ольга осталась в плюсе. Она продала эту квартиру с ремонтом, разделила сумму на две части и снова вложилась в котлован – взяла однушку в ближайшем Подмосковье и студию в бизнес-классе в престижном районе. И опять ей повезло оформить недостающую сумму в рассрочку от застройщика. Но на этот аз акции не было, поэтому ей нужно было заплатить небольшой процент, но Ольга была к этому готова.

Первый доход

Через год сдалась однушка. Девушка все это время умудрялась откладывать небольшую сумму на ремонт – не дизайнерский, но вполне приличный. Она запустила в однушку семейную пару и эти небольшие деньги тоже стала откладывать на ремонт, теперь уже в студии. Еще через 6 месяцев она получила ключи от апартаментов бинес-класса, за 3 месяца сделала ремонт и сдала одному человеку. Суммарно денег от сдачи этих квартир ей хватало, чтобы выплачивать рассрочку застройщику и откладывать. Со своей зарплаты она продолжала снимать комнату, но теперь уже в центральном районе столицы, с молодыми и творческими ребятами-соседями. Она планировала еще раз вложиться в котлован, но тут многие застройщики начали объявлять себя банкротами, стройки встали и добровольно отдать деньги за то, что могло бы зависнуть на несколько лет, было просто неразумно. Ольга решила изменить подход и переключилась на вторичку.

Фото: Pexels.com

Новый подход и первые сложности

К тому времени Ольга накопила некую сумму, но из-за стабильной ситуации на рынке недвижимости, она решила на время притормозить с новостройками и попробовать найти подходящие варианты на вторичке. Она изучала варианты и выбирала те, которые на первый взгляд казались полными неликвидами – хозяева обычно уступали их по весьма привлекательной цене, лишь бы продать как можно скорее. Это привлекало. Однако в отличие от договора, заключенного напрямую с застройщиком, здесь возникал ряд сложностей. Девушке нужно было приехать на место, пообщаться с соседями, выяснить, не было ли в квартире чего-то нехорошего, не умирал ли там кто-то, не было ли тех, кого потом придется выписывать через суд, не была ли квартира в залоге, а хозяин – банкротом. Со временем Ольга научилась достаточно оперативно выуживать эту информацию, но сначала ей приходилось тратить на это много времени и сил. Она выкупала непривлекательные квартиры, привлекая деньги банка, делала ремонт и продавала их выше рыночной цены (хватало как раз отдать долг банку и отложить определенную сумму). Такие манипуляции дали ей возможность накопить достаточно средств, чтобы купить евродвушку в неплохом районе рядом с метро. Эту квартиру девушка также привела в порядок и сдала в аренду.

Фото: Pexels.com

Не опускать руки

Спустя несколько лет в ее портфеле появилось несколько квартир, многие из которых она купила на свои деньги, заработанные на других сделках, а также земельный участок, на котором Ольга сейчас строит дом. Она планирует в итоге переехать за город, сдавать свою недвижимость и жить на эти средства. Девушка уверена, что если бы она в свое время не рискнула и не работала бы как папа Карло, то у нее бы в итоге не было недвижимости и пассивного дохода. И неважно, что некоторые скептики уверены, что вкладывать деньги в квартиры бесполезно, инфляция съедает всю прибыль. Ольга лишь посмеивается и подсчитывает стоимость своих квадратных метров, которые за несколько лет намного выросли в цене. Плюс она получает ежемесячно арендную плату от жильцов и даже за вычетом обязательных расходов у нее остается достаточно средств, чтобы жить, а не выживать. К тому же, пока наши люди верят в квадратные метры, они будут продолжать скупать жилье в Москве и Подмосковье. Да, арендой можно годами отбивать стоимость квартиры, но эти же деньги можно дальше вкладывать в проекты и выходить на другой уровень. В планах у Ольги взять еще несколько квартир на котловане (благо, что рынок новостроек ожил и дома сдаются практически вовремя), получить ключи, сделать ремонт и продать по выгодной цене.

Фото: Pexels.com

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