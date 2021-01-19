«Я беру квартиры на котловане и продаю их дороже после сдачи дома»: история начинающего рантье
Иметь несколько квартир в Москве (или хотя бы в ближайшем Подмосковье) – мечта многих, поэтому ежедневно в столицу прибывает сотня перспективных молодых людей, искренне надеющихся заполучить заветные метры. Ольга не была исключением. Она тоже мечтала о своей квартире в Златоглавой, надеясь таким образом поправить свое материальное положение и обеспечить себе достойную старость (в отличие от многих своих сверстников девушка задумывалась о будущем и делала все для того, чтобы оно оказалось безбедным).
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Первый блин не комом
Девушка переехала из Нижнего Новгорода и практически сразу же расписала свой план действий на ближайшие пару лет, чтобы заработать на квартиру и раскрутиться. В Нижнем Новгороде у девушки осталась однокомнатная квартира от бабушки, она продала ее и разделила деньги с сестрой – такой же прямой наследницей. Денег хоть и было немного, но все же половина первоначального взноса набралась. Ольга промониторила рынок недвижимости, поняла, что на «столичные метры» она пока не тянет, а вот в Подмосковье сможет взять пусть и не большую, но все же отдельную студию. Девушка расписала план действий и с каждой зарплаты откладывала деньги, чтобы внести как можно большую сумму застройщику. Остальное она намеревалась оформить в рассрочку. Можно было бы рассмотреть ипотеку, но Ольгу смущали проценты, а застройщик предлагал беспроцентную рассрочку напрямую. Девушка вложилась в котлован и еще пару лет наблюдала, как росла ее квартира. Пока она ждала заветные ключи, она работала на двух работах, снимала комнату в квартире с бабушкой и большую часть зарплаты перечисляла застройщику, чтобы как можно скорее закрыть вопрос с рассрочкой. Как только строители начали монтировать крышу, цена студии поднялась на 15%, после госприемки и выдачи ключей – еще на 20%, а через год такая студия с ремонтом выросла в 2,5 раза от первоначальной цены. Благодаря тому, что застройщик предоставил беспроцентную рассрочку, Ольга осталась в плюсе. Она продала эту квартиру с ремонтом, разделила сумму на две части и снова вложилась в котлован – взяла однушку в ближайшем Подмосковье и студию в бизнес-классе в престижном районе. И опять ей повезло оформить недостающую сумму в рассрочку от застройщика. Но на этот аз акции не было, поэтому ей нужно было заплатить небольшой процент, но Ольга была к этому готова.
Первый доход
Через год сдалась однушка. Девушка все это время умудрялась откладывать небольшую сумму на ремонт – не дизайнерский, но вполне приличный. Она запустила в однушку семейную пару и эти небольшие деньги тоже стала откладывать на ремонт, теперь уже в студии. Еще через 6 месяцев она получила ключи от апартаментов бинес-класса, за 3 месяца сделала ремонт и сдала одному человеку. Суммарно денег от сдачи этих квартир ей хватало, чтобы выплачивать рассрочку застройщику и откладывать. Со своей зарплаты она продолжала снимать комнату, но теперь уже в центральном районе столицы, с молодыми и творческими ребятами-соседями. Она планировала еще раз вложиться в котлован, но тут многие застройщики начали объявлять себя банкротами, стройки встали и добровольно отдать деньги за то, что могло бы зависнуть на несколько лет, было просто неразумно. Ольга решила изменить подход и переключилась на вторичку.
Фото: Pexels.com
Новый подход и первые сложности
К тому времени Ольга накопила некую сумму, но из-за стабильной ситуации на рынке недвижимости, она решила на время притормозить с новостройками и попробовать найти подходящие варианты на вторичке. Она изучала варианты и выбирала те, которые на первый взгляд казались полными неликвидами – хозяева обычно уступали их по весьма привлекательной цене, лишь бы продать как можно скорее. Это привлекало. Однако в отличие от договора, заключенного напрямую с застройщиком, здесь возникал ряд сложностей. Девушке нужно было приехать на место, пообщаться с соседями, выяснить, не было ли в квартире чего-то нехорошего, не умирал ли там кто-то, не было ли тех, кого потом придется выписывать через суд, не была ли квартира в залоге, а хозяин – банкротом. Со временем Ольга научилась достаточно оперативно выуживать эту информацию, но сначала ей приходилось тратить на это много времени и сил. Она выкупала непривлекательные квартиры, привлекая деньги банка, делала ремонт и продавала их выше рыночной цены (хватало как раз отдать долг банку и отложить определенную сумму). Такие манипуляции дали ей возможность накопить достаточно средств, чтобы купить евродвушку в неплохом районе рядом с метро. Эту квартиру девушка также привела в порядок и сдала в аренду.
Фото: Pexels.com
Не опускать руки
Спустя несколько лет в ее портфеле появилось несколько квартир, многие из которых она купила на свои деньги, заработанные на других сделках, а также земельный участок, на котором Ольга сейчас строит дом. Она планирует в итоге переехать за город, сдавать свою недвижимость и жить на эти средства. Девушка уверена, что если бы она в свое время не рискнула и не работала бы как папа Карло, то у нее бы в итоге не было недвижимости и пассивного дохода. И неважно, что некоторые скептики уверены, что вкладывать деньги в квартиры бесполезно, инфляция съедает всю прибыль. Ольга лишь посмеивается и подсчитывает стоимость своих квадратных метров, которые за несколько лет намного выросли в цене. Плюс она получает ежемесячно арендную плату от жильцов и даже за вычетом обязательных расходов у нее остается достаточно средств, чтобы жить, а не выживать. К тому же, пока наши люди верят в квадратные метры, они будут продолжать скупать жилье в Москве и Подмосковье. Да, арендой можно годами отбивать стоимость квартиры, но эти же деньги можно дальше вкладывать в проекты и выходить на другой уровень. В планах у Ольги взять еще несколько квартир на котловане (благо, что рынок новостроек ожил и дома сдаются практически вовремя), получить ключи, сделать ремонт и продать по выгодной цене.
Фото: Pexels.com
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