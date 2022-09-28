Высокие отношения: где искать квартиры со вторым этажом
Что важно знать тем, кто хочет арендовать такое жилье:
• Самый важный момент – разброс цен. Разница от района к району и от варианта к варианту весьма ощутима.
• Планировка таких квартир часто бывает нестандартной. Высокие потолки, узкие коридоры, нефункциональные тупики, компактные комнаты – не редкость для таких помещений. Стоит приготовиться к тому, что придется по-новому взглянуть на жилое пространство.
• Для таких видов двухэтажных квартир, как таунхаус, предусмотрен отдельный выход. Это многих порадует, особенно родителей маленьких детей и владельцев животных.
Лестницы
Лестницы в квартире - непривычный архитектурный элемент для многих городских жителей. И для многих может оказаться сюрпризом, как неудобно подниматься и спускаться каждый раз, когда хочется налить себе чашку чая. В какой-то момент это может надоесть. Также при переезде в двухэтажную квартиру следует помнить о потребностях других членов семьи.
• Если вместе с вами в многоуровневую квартиру въезжают пожилые члены семьи, позаботьтесь о том, чтобы их пространство было оборудовано на первом этаже. Иначе им не избежать ежедневных нагрузок от подъема по лестнице.
• Любителям животным будет полезно оценить скалолазательные способности своих питомцев. Что легко доступно гибкой, ловкой кошке, окажется затруднительным для той-терьера или мопса.
Кому искать
• Молодым и энергичным, кто больше времени проводит вне дома (работа, разъезды) могут приглянуться лофты, обустроенные в промышленных и общественных зданиях. Архитекторы часто используют высокие потолки в таких помещениях для того, чтобы уместить на втором этаже спальни и кабинеты.
• Состоятельные люди, ценители архитектуры и старины обратят внимание на старый жилой фонд, где двухэтажные квартиры также встречаются. Помимо того, что сами квартиры хранят налет истории, жилье находится в непосредственной близости от центра города.
• Таунхаусы идеальны для семей с детьми. Это практически отдельный дом, на первом этаже с быстрым выходом на улицу, так что не придется мучится с колясками и велосипедами. При этом такое жилье обычно расположено рядом с лесами и парками, однако на некотором отдалении от городской инфраструктуры, так что наличие собственного транспорта будет плюсом.
Расскажем поподробнее о вариантах и ознакомимся с предложением на рынке.
Мега-компактная студия
В русле современных тенденций многие бывшие промышленные и общественные здания реконструируют под жилье. Как правило, в таких помещениях высокие потолки, поэтому для экономии пространства дизайнеры переносят спальню на “мансарду” – палубу над нижним этажом.
Основное достоинство такого варианта – необычное пространство с двумя плоскостями и четким делением на зоны работы, любых активностей и отдыха. А вот к возможным недостаткам можно отнести лестницы (порой крутые) и компактность помещения – такие квартиры, скорее всего, больше рассчитаны на молодых и активных, проводящих большую часть времени вне стен дома.
Например, по данным Яндекс Аренды, студию в Москве площадью 25 кв. м можно найти от 60 тысяч рублей в месяц без залога и единовременной комиссии.
Фото: freepik.com
Квартира в старом жилом фонде
Двухэтажные квартиры – не редкость в домах с историей. Если вам нравится жить в центре, и вас не смущает, что у квартиры за долгие десятилетия, а то и столетия, сменилось множество хозяев, тогда это вариант для вас. Ключевой недостаток и в то же время отличительная особенность таких квартир – высокие цены и временами загадочная планировка с маленькими узкими комнатами и чрезмерно длинными коридорами.
По данным Яндекс Аренды, например, на Мясницкой улице в квартире площадью 78 кв.м., расположенной в историческом особняке 1885 года постройки, можно разместиться за 180 тысяч рублей в месяц.
Если в Москве такие варианты придется тщательно поискать, то Санкт-Петербург, наоборот, подобного дефицита не испытывает. Например, на набережной Грибоедова “трешка” с полноценным вторым этажом обойдется около 118 тысяч рублей в месяц.
Фото: freepik.com
Современный таун-хаус
Это пока еще относительно редкий формат жилья для Москвы, но предложения уже начинают появляться на классифайдах. Два этажа в квартире с прямым выходом на улицу – идеальное пространство для семьи с детьми. Из недостатков – расположение, как правило, такое жилье находится далеко от центра города, куда комфортно добираться только на машине. Зато обычно таунхаусные поселки строятся вблизи лесов и водоемов, а их аренда обойдется не так дорого по сравнению с новой, просторной, трехкомнатной квартирой в городской черте.Стоить такое жилье будет относительно дороже, в районе 100-120 тысяч рублей в месяц, но можно найти и варианты по 70 тысяч рублей.
Фото: freepik.com