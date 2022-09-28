Высокие отношения: где искать квартиры со вторым этажом

Что важно знать тем, кто хочет арендовать такое жилье:

• Самый важный момент – разброс цен. Разница от района к району и от варианта к варианту весьма ощутима. • Планировка таких квартир часто бывает нестандартной. Высокие потолки, узкие коридоры, нефункциональные тупики, компактные комнаты – не редкость для таких помещений. Стоит приготовиться к тому, что придется по-новому взглянуть на жилое пространство. • Для таких видов двухэтажных квартир, как таунхаус, предусмотрен отдельный выход. Это многих порадует, особенно родителей маленьких детей и владельцев животных.

Лестницы

Лестницы в квартире - непривычный архитектурный элемент для многих городских жителей. И для многих может оказаться сюрпризом, как неудобно подниматься и спускаться каждый раз, когда хочется налить себе чашку чая. В какой-то момент это может надоесть. Также при переезде в двухэтажную квартиру следует помнить о потребностях других членов семьи.

• Если вместе с вами в многоуровневую квартиру въезжают пожилые члены семьи, позаботьтесь о том, чтобы их пространство было оборудовано на первом этаже. Иначе им не избежать ежедневных нагрузок от подъема по лестнице. • Любителям животным будет полезно оценить скалолазательные способности своих питомцев. Что легко доступно гибкой, ловкой кошке, окажется затруднительным для той-терьера или мопса.

Кому искать

• Молодым и энергичным, кто больше времени проводит вне дома (работа, разъезды) могут приглянуться лофты, обустроенные в промышленных и общественных зданиях. Архитекторы часто используют высокие потолки в таких помещениях для того, чтобы уместить на втором этаже спальни и кабинеты. • Состоятельные люди, ценители архитектуры и старины обратят внимание на старый жилой фонд, где двухэтажные квартиры также встречаются. Помимо того, что сами квартиры хранят налет истории, жилье находится в непосредственной близости от центра города. • Таунхаусы идеальны для семей с детьми. Это практически отдельный дом, на первом этаже с быстрым выходом на улицу, так что не придется мучится с колясками и велосипедами. При этом такое жилье обычно расположено рядом с лесами и парками, однако на некотором отдалении от городской инфраструктуры, так что наличие собственного транспорта будет плюсом.

Расскажем поподробнее о вариантах и ознакомимся с предложением на рынке.

Мега-компактная студия

В русле современных тенденций многие бывшие промышленные и общественные здания реконструируют под жилье. Как правило, в таких помещениях высокие потолки, поэтому для экономии пространства дизайнеры переносят спальню на “мансарду” – палубу над нижним этажом.

Основное достоинство такого варианта – необычное пространство с двумя плоскостями и четким делением на зоны работы, любых активностей и отдыха. А вот к возможным недостаткам можно отнести лестницы (порой крутые) и компактность помещения – такие квартиры, скорее всего, больше рассчитаны на молодых и активных, проводящих большую часть времени вне стен дома.

Например, по данным Яндекс Аренды, студию в Москве площадью 25 кв. м можно найти от 60 тысяч рублей в месяц без залога и единовременной комиссии.