Все сложится: как организовать хранение одежды и других вещей в маленькой квартире

В нижних и центральных секциях расположите то, что носите регулярно. В верхней части найдется место для книг или вещей, которыми вы пользуетесь от случая к случаю: чемоданов и одежды не по сезону. Оптимальная глубина такого шкафа, если он нужен вам в первую очередь для одежды, — 60 сантиметров. Рекомендую обратить внимание на шкафы во весь размер стены, близкого к стенам оттенка: так они не будут выглядеть громоздкими Если у вас высокие потолки, вам может понравиться идея с подиумом: на нем можно разместить кровать, а пространство под ним использовать для полок и выдвижных ящиков.

Многофункциональная мебель

Классический пример — кровать с ящиком для постельного белья, где найдется место и для объемной верхней одежды. Мелочи вроде игрушек, швейных принадлежностей, различных бумаг поместятся в мебели с подъемными сиденьями: пуфах, табуретах, банкетках. Если вы предпочитаете читать исключительно бумажные книги, присмотритесь к креслам-библиотекам: у этого типа мебели прямо по периметру расположены полочки. По праву многофункциональным можно считать и стеллаж: его можно использовать для хранения, заполнения пустых стен и углов и даже для зонирования пространства, что особенно актуально для квартир-студий.

Хранение вещей на балконе

На вашем застекленном балконе есть место для велосипеда, лыж и других громоздких вещей, которыми вы пользуетесь раз в год? Значит, сможете найти, куда поставить и организованные системы хранения. Это могут быть стеллажи, навесные полки, комоды, обувницы. По возможности выбирайте мебель тех же цветов и текстур, что полы и стены балкона, чтобы оптически увеличить его пространство. Если вы остановились на открытых полках, храните на них вещи в одинаковых коробках неброского цвета и аскетичного дизайна: это убережет их от пыли, да и вся система хранения будет выглядеть аккуратнее. Зонируйте балкон: отделите эти системы хранения занавесками или раздвижными перегородками и оставьте свободным место в центре балкона.

Организация места на кухне