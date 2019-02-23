logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Все сложится: как организовать хранение одежды и других вещей в маленькой квартире

В небольшой квартире каждый сантиметр пространства буквально на вес золота, поэтому хранение вещей — настоящая проблема. Как избежать превращения своего уютного жилья в склад и найти место для одежды, обуви и всего остального буквально в каждой комнате? Проверенными лайфхаками делится Валерия Кузнецова, главный архитектор проектов сервиса капитального ремонта «Сделано».
Несомненно, лучший способ не захламлять свое личное пространство — это научиться обходиться минимумом нужных для жизни вещей и регулярно проводить ревизию шкафов и тумбочек. Но нет ничего плохого в том, чтобы дорожить какими-то вещами и пытаться найти им место. А сделать это возможно и в крохотных квартирах.
Валерия Кузнецова,
главный архитектор проектов сервиса капитального ремонта «Сделано»

Встроенные системы хранения

Когда нет физической возможности выделить место под гардеробную, используйте для хранения одежды и обуви встроенные шкафы: их можно заполнить буквально до потолка.

В нижних и центральных секциях расположите то, что носите регулярно. В верхней части найдется место для книг или вещей, которыми вы пользуетесь от случая к случаю: чемоданов и одежды не по сезону. Оптимальная глубина такого шкафа, если он нужен вам в первую очередь для одежды, — 60 сантиметров. Рекомендую обратить внимание на шкафы во весь размер стены, близкого к стенам оттенка: так они не будут выглядеть громоздкими Если у вас высокие потолки, вам может понравиться идея с подиумом: на нем можно разместить кровать, а пространство под ним использовать для полок и выдвижных ящиков.

Многофункциональная мебель

Классический пример — кровать с ящиком для постельного белья, где найдется место и для объемной верхней одежды. Мелочи вроде игрушек, швейных принадлежностей, различных бумаг поместятся в мебели с подъемными сиденьями: пуфах, табуретах, банкетках. Если вы предпочитаете читать исключительно бумажные книги, присмотритесь к креслам-библиотекам: у этого типа мебели прямо по периметру расположены полочки. По праву многофункциональным можно считать и стеллаж: его можно использовать для хранения, заполнения пустых стен и углов и даже для зонирования пространства, что особенно актуально для квартир-студий.

Хранение вещей на балконе

На вашем застекленном балконе есть место для велосипеда, лыж и других громоздких вещей, которыми вы пользуетесь раз в год? Значит, сможете найти, куда поставить и организованные системы хранения. Это могут быть стеллажи, навесные полки, комоды, обувницы. По возможности выбирайте мебель тех же цветов и текстур, что полы и стены балкона, чтобы оптически увеличить его пространство. Если вы остановились на открытых полках, храните на них вещи в одинаковых коробках неброского цвета и аскетичного дизайна: это убережет их от пыли, да и вся система хранения будет выглядеть аккуратнее. Зонируйте балкон: отделите эти системы хранения занавесками или раздвижными перегородками и оставьте свободным место в центре балкона.

Организация места на кухне

Используйте пространство кухни рационально: организуйте хранение до самого потолка. В высоком шкафу-пенале можно хранить почти всю посуду и небольшие кулинарные гаджеты вроде блендера или вафельницы. Подвесьте две штанги на дверцу шкафчика под раковиной с внутренней стороны: готово место для бумажных полотенец или пакетов для мусора. Обратите внимание на крючки, которые можно располагать на боковых стенках шкафов, — они подойдут для хранения утвари, которая всегда должна быть под рукой. Используйте разделители, лотки, коробки для вещей, которые складываете в шкафчики, — так вам будет удобнее доставать нужное, не нарушая порядка.

Грамотное использование места на подоконнике

Ощущение захламленности квартиры возникает не тогда, когда вещей много, а когда буквально повсюду лежат мелочи: книги, журналы, резинки для волос.Используйте для их хранения подоконник: по обе стороны от него, снизу, можно повесить полки, а батарею замаскировать тонкой панелью с вентиляционной системой. Да и на самом подоконнике найдется место для небольшой стопки книг, коробок с игрушками или изящной плетеной корзины с вашими принадлежностями для волос.

Если подоконник установлен достаточно высоко, его можно расширить, заменив столешницей, и превратить в зону для работы: добавьте настольную лампу и любимое кресло. А можете организовать на подоконнике и место и для отдыха: используйте столешницу как скамью, разложите на ней подушки и плед — здесь будет приятно проводить время за книгой.

Места для хранения в ванной комнате и туалете

Косметика для ванны и душа, полотенца, бытовая химия — все это можно расположить в пространстве даже самого маленького санузла, если использовать с умом каждый сантиметр. Например, под ванной: установите там экран и расставьте за ним все то, чему не нашлось места в шкафу-пенале или тумбе под раковиной. А в нишах сантехнических коробов можно повесить полки - только сначала нужно надежно прикрыть все коммуникации. Если над дверью достаточно пространства, полку стоит повесить и туда - для полотенец (лучше одного цвета и фактуры, чтобы они смотрелись аккуратно) или одинаковых коробок с банными принадлежностями. Полотенца можно вешать и на дверь, но не на крючки, а на рейлинги, используя и верхнюю, и нижнюю части дверного полотна.

Текст: Валерия Кузнецова

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак