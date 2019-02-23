Все сложится: как организовать хранение одежды и других вещей в маленькой квартире

Несомненно, лучший способ не захламлять свое личное пространство — это научиться обходиться минимумом нужных для жизни вещей и регулярно проводить ревизию шкафов и тумбочек. Но нет ничего плохого в том, чтобы дорожить какими-то вещами и пытаться найти им место. А сделать это возможно и в крохотных квартирах.
Встроенные системы хранения
Когда нет физической возможности выделить место под гардеробную, используйте для хранения одежды и обуви встроенные шкафы: их можно заполнить буквально до потолка.
В нижних и центральных секциях расположите то, что носите регулярно. В верхней части найдется место для книг или вещей, которыми вы пользуетесь от случая к случаю: чемоданов и одежды не по сезону. Оптимальная глубина такого шкафа, если он нужен вам в первую очередь для одежды, — 60 сантиметров. Рекомендую обратить внимание на шкафы во весь размер стены, близкого к стенам оттенка: так они не будут выглядеть громоздкими Если у вас высокие потолки, вам может понравиться идея с подиумом: на нем можно разместить кровать, а пространство под ним использовать для полок и выдвижных ящиков.
Многофункциональная мебель
Классический пример — кровать с ящиком для постельного белья, где найдется место и для объемной верхней одежды. Мелочи вроде игрушек, швейных принадлежностей, различных бумаг поместятся в мебели с подъемными сиденьями: пуфах, табуретах, банкетках. Если вы предпочитаете читать исключительно бумажные книги, присмотритесь к креслам-библиотекам: у этого типа мебели прямо по периметру расположены полочки. По праву многофункциональным можно считать и стеллаж: его можно использовать для хранения, заполнения пустых стен и углов и даже для зонирования пространства, что особенно актуально для квартир-студий.
Хранение вещей на балконе
На вашем застекленном балконе есть место для велосипеда, лыж и других громоздких вещей, которыми вы пользуетесь раз в год? Значит, сможете найти, куда поставить и организованные системы хранения. Это могут быть стеллажи, навесные полки, комоды, обувницы. По возможности выбирайте мебель тех же цветов и текстур, что полы и стены балкона, чтобы оптически увеличить его пространство. Если вы остановились на открытых полках, храните на них вещи в одинаковых коробках неброского цвета и аскетичного дизайна: это убережет их от пыли, да и вся система хранения будет выглядеть аккуратнее. Зонируйте балкон: отделите эти системы хранения занавесками или раздвижными перегородками и оставьте свободным место в центре балкона.
Организация места на кухне
Используйте пространство кухни рационально: организуйте хранение до самого потолка. В высоком шкафу-пенале можно хранить почти всю посуду и небольшие кулинарные гаджеты вроде блендера или вафельницы. Подвесьте две штанги на дверцу шкафчика под раковиной с внутренней стороны: готово место для бумажных полотенец или пакетов для мусора. Обратите внимание на крючки, которые можно располагать на боковых стенках шкафов, — они подойдут для хранения утвари, которая всегда должна быть под рукой. Используйте разделители, лотки, коробки для вещей, которые складываете в шкафчики, — так вам будет удобнее доставать нужное, не нарушая порядка.
Грамотное использование места на подоконнике
Ощущение захламленности квартиры возникает не тогда, когда вещей много, а когда буквально повсюду лежат мелочи: книги, журналы, резинки для волос.Используйте для их хранения подоконник: по обе стороны от него, снизу, можно повесить полки, а батарею замаскировать тонкой панелью с вентиляционной системой. Да и на самом подоконнике найдется место для небольшой стопки книг, коробок с игрушками или изящной плетеной корзины с вашими принадлежностями для волос.
Если подоконник установлен достаточно высоко, его можно расширить, заменив столешницей, и превратить в зону для работы: добавьте настольную лампу и любимое кресло. А можете организовать на подоконнике и место и для отдыха: используйте столешницу как скамью, разложите на ней подушки и плед — здесь будет приятно проводить время за книгой.
Места для хранения в ванной комнате и туалете
Косметика для ванны и душа, полотенца, бытовая химия — все это можно расположить в пространстве даже самого маленького санузла, если использовать с умом каждый сантиметр. Например, под ванной: установите там экран и расставьте за ним все то, чему не нашлось места в шкафу-пенале или тумбе под раковиной. А в нишах сантехнических коробов можно повесить полки - только сначала нужно надежно прикрыть все коммуникации. Если над дверью достаточно пространства, полку стоит повесить и туда - для полотенец (лучше одного цвета и фактуры, чтобы они смотрелись аккуратно) или одинаковых коробок с банными принадлежностями. Полотенца можно вешать и на дверь, но не на крючки, а на рейлинги, используя и верхнюю, и нижнюю части дверного полотна.
Текст: Валерия Кузнецова
Фото: vostock-photo
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