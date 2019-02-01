Внутренние страхи перед порядком, или Почему вы не можете справиться с хаосом в своем доме

Для начала разберем самые распространенные страхи.

Страх жить скучно

Упорядоченный дом представляется вам этаким педантичным, доведённым до абсурда в своем стремлении к порядку местом. Вам кажется, что организованные люди живут серой, скучной жизнью, в которой все подчинено служению порядку и плану. В ней нет места творчеству и импровизации. «О нет! Так я жить не хочу и не буду!», – говорите вы себе и продолжаете тонуть в ненужных вещах и беспорядке, в то время как организованные люди высвобождают кучу времени и энергии для той самой интересной жизни, новых проектов и встреч.

Детские страхи

Кого мама не ругала в детстве за разбросанные вещи? Таких к сожалению, единицы. Искреннее желание привить ребёнку любовь к порядку часто приводит к обратному эффекту. Если мама заставляла убираться и наказывала уборкой, то в итоге вы все еще чувствуете себя той маленькой девочкой, которая обязана застилать постель, аккуратно складывать вещи, а по выходным проводить генеральную уборку. Этот внутренний страх, который вы чувствуете каждый раз при мысли об уборке, не дает вам эффективно организовать свой дом. Но секрет в том, что вы-давно выросли и вольны наводить порядок по собственному желанию.

Страх перемен

Перемены – это всегда стресс для человека, неважно позитивные они или нет. В плане уборки здесь вообще интересные моменты наблюдаются. С одной стороны, вы боитесь перемен внешних: если вы избавитесь от лишнего и найдете каждой вещи свое место, то ваше жизненное пространство будет не таким, как прежде.

С другой стороны, вы подсознательно боитесь перемен внутренних. Это более глубинные процессы, которые всегда происходят после организации порядка. Ученицы нашей школы рассказывали, как после того, как они стали организованными, их неожиданно повышали на работе, они меняли место жительства и находили вторых половинок.

Страх выкинуть лишнее

Вы даже не представляете, сколько прекрасных начинаний разбивались о слова: «А вдруг мне это пригодится?!» и «Жалко выкинуть!». Страх взять и распрощаться со всем, что нажито непосильным трудом, встречается у каждого второго жителя планеты. И ведь все понимаешь: сто лет всем этим не пользовались, все вроде как давно уже потеряло свою актуальность но что-то держит.