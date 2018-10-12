Вам букет! 6 простых советов, которые помогут вашим розам стоять дольше

Проведите манипуляцию с цветами, прежде, чем ставить их в вазу

Итак, вам подарили букет, и вы в восторге хватаете первую попавшую вазу, наполняете ее водой из-под крана и просто ставите туда розы. В таком случае не удивляетесь, если цветы проживут максимум день или два, а затем просто завянут и опадут. Прежде, чем помещать розы в вазу, проведите с ними определенную манипуляцию. Для начала необходимо срезать каждый стебелек наискось, держа при этом его под водой, чтобы в срез не попал воздух. Если же концы оставить ровными, тогда стебли просто упрутся в дно вазы и цветы не получат необходимый объем воды.

Не забудьте оборвать лишние листочки

Чтобы ваш букет не завял раньше запланированного срока, не забудьте оборвать со стеблей нижние листочки, которые будут находиться под водой. В противном случае они начнут гнить и, соответственно, розы простоят недолго. Только обрывайте листья очень аккуратно, чтобы не повредить сами цветы (и не нужно кромсать практически до бутона – достаточно оборвать лишь несколько нижних листочков).