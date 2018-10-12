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Вам букет! 6 простых советов, которые помогут вашим розам стоять дольше

Вопреки расхожему мнению, лучшими друзьями девушек считаются не только бриллианты или обновки, но и роскошные букеты. И несмотря на то, что предпочтения у всех дам разные, однако при виде красивых цветов женские сердца тают и начинают биться быстрее. Эксперты уверяют, что универсальным цветком является роза, поэтому мы собрали несколько рекомендаций, благодаря которым букеты будут радовать вас в течение долгого времени.

Проведите манипуляцию с цветами, прежде, чем ставить их в вазу

Итак, вам подарили букет, и вы в восторге хватаете первую попавшую вазу, наполняете ее водой из-под крана и просто ставите туда розы. В таком случае не удивляетесь, если цветы проживут максимум день или два, а затем просто завянут и опадут. Прежде, чем помещать розы в вазу, проведите с ними определенную манипуляцию. Для начала необходимо срезать каждый стебелек наискось, держа при этом его под водой, чтобы в срез не попал воздух. Если же концы оставить ровными, тогда стебли просто упрутся в дно вазы и цветы не получат необходимый объем воды.

Не забудьте оборвать лишние листочки

Чтобы ваш букет не завял раньше запланированного срока, не забудьте оборвать со стеблей нижние листочки, которые будут находиться под водой. В противном случае они начнут гнить и, соответственно, розы простоят недолго. Только обрывайте листья очень аккуратно, чтобы не повредить сами цветы (и не нужно кромсать практически до бутона – достаточно оборвать лишь несколько нижних листочков).

Не используйте водопроводную воду

Некоторые дамы уверены, что обычной прохладной воды из-под крана достаточно для того, чтобы букет «не завял», однако они ошибаются. Специалисты уверяют, что водопроводная вода содержит вредный для растений хлор, поэтому советуют наполнять вазу кипяченной или фильтрованной водой. Можно, кстати, просто настоять воду в течении какого-то времени и лишь потом наполнить ею вазу.

Добавьте специальную «подкормку»

Наверняка не многие знают, что различные добавки помогают розам стоять дольше. Однако не следует бросать в воду все, что попадется под руку, специалисты рекомендуют приготовить специальный раствор, который, собственно, и будет своеобразной «подкормкой». Растворите в 1 литре воды 20 грамм сахара, 1 столовую ложку уксуса или просто таблетку аспирина. Кстати, а если добавить в воду еще несколько капель водки, то это поможет избежать процесса гниения.

Никакого тепла и солнечных лучей!

Эксперты напоминают, что розы весьма прихотливы и не терпят прямых солнечных лучей или душных помещений. Самое лучше, что вы можете сделать, чтобы продлить жизнь своим цветам – поместить их в прохладу и следить за тем, чтобы воздух не был пересушенным (можно, например, для этих целей использовать обычный увлажнитель воздуха).

Устраивайте розам ежедневный душ

Чтобы ваши цветы оставались свежими как можно дольше и радовали вас своей красотой, не забудьте ежедневно менять воду в вазе (вазу обязательно нужно промыть, прежде, чем наполнять чистой водой). Кроме того, эксперты рекомендуют опрыскивать розы из пульверизатора – так они еще больше напитаются влагой и, соответственно, не потеряют свой товарный вид.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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