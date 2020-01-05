Уборка после праздника: 7 простых способов оперативно вернуть дому презентабельный вид

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В наше время существует такое количество фирм, предоставляющих услуги по уборке в квартире, что вам останется лишь выбрать что-то на свой вкус (и бюджет) и спокойно заняться своими делами, в то время, как профессионал со знанием дела будет возвращать первозданную чистоту вашей квартире. Это намного проще и быстрее, чем если вы сами начнете разбирать завалы мусора и горы посуды. Только учтите, что данная уборка будет приравнена к генеральной и сумму с вас возьмут соответствующую.

Провести экспресс уборку

Суть данного метода, придуманного японкой Мари Кондо, заключается в том, чтобы упорядочить свои вещи в квартире таким образом, чтобы затем не пришлось тратить уйму времени на уборку. Так, например, регулярно устраивайте ревизию своих вещей и избавляйтесь от хлама – там вам будет проще поддерживать опрятность и чистоту в своем жилище. Что касается избавления от следов новогодней вечеринки, то запаситесь мешками для мусора и контейнерами, куда вы будете складывать нужное и не очень, соответственно. Постарайтесь потратить больше усилий на «видимые» зоны, как только вы их приведете в порядок, общий вид вашего дома тоже изменится.

Три подхода по 15 минут

Если вы в себе не чувствуете достаточно сил, чтобы засучить рукава и устроить настоящую генеральную уборку, тогда вы можете воспользоваться более легкой версией. Данный метод заключается в том, чтобы разделить весь процесс на подходы, каждый из которых займет не более 15 минут. Например, вы решили начать с кухни. Засеките время, сделайте все, что успеете и переходите в следующую комнату (гостиную, затем в ванну, прихожую и так далее). После того, как вы обойдете все помещения и избавитесь от «видимых» следов вечеринки, устройте себе небольшую передышку. А затем повторите процесс, обходя стороной те комнаты, где по вашему мнению достаточно чисто.