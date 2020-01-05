Уборка после праздника: 7 простых способов оперативно вернуть дому презентабельный вид
Вызывать на подмогу подруг или маму
В том случае, если вы живете одна, то не принимайте весь удар на себя, а пригласите в качестве подмоги своих подруг или попросите маму дать несколько ценных рекомендаций (вы ведь на самом деле не планировали доверить ей самую тяжелую или монотонную работу, потому пусть помогает советами). Распределите пространство на зоны, возьмите ответственность за кухню-столовую, а подругам отдайте все остальное (только четко сформулируйте задачу, чтобы потом не переделывать за другими). Чтобы девочки не загрустили раньше времени, пообещайте им какую-нибудь хорошую награду, как только они справятся со порученными им заданиями (поход в спа, кино, пиццерию или просто дегустация любимых напитков с какими-нибудь деликатесами в ближайшем баре будет отличной мотивацией чтобы поскорее покончить с рутиной).
Распределить обязанности между домочадцами
Если вам повезло иметь большую семью, про вопрос решается проще простого. Распределите обязанности между домочадцами, чтобы им быстро не наскучил данный процесс, превратите уборку в увлекательную игру или «день воспоминаний». Пусть каждый расскажет, что ему больше всего запомнилось из семейных праздников и почему. Так вы и квартиру быстро приведете в презентабельный вид, и узнаете много нового о себе или о своих близких (ведь кто знает, какие именно моменты из прошлого они хранят в своей памяти и с чем у них ассоциируются семейные или дружеские мероприятия). Кстати, в конце уборки можно поблагодарить всех за помощь и наградить памятными медалями-шоколадками или другими вкусными лакомствами (для поднятия настроения и бодрости духа, так сказать).
Фото: vostock-photo
Заказать профессионала
В наше время существует такое количество фирм, предоставляющих услуги по уборке в квартире, что вам останется лишь выбрать что-то на свой вкус (и бюджет) и спокойно заняться своими делами, в то время, как профессионал со знанием дела будет возвращать первозданную чистоту вашей квартире. Это намного проще и быстрее, чем если вы сами начнете разбирать завалы мусора и горы посуды. Только учтите, что данная уборка будет приравнена к генеральной и сумму с вас возьмут соответствующую.
Провести экспресс уборку
Суть данного метода, придуманного японкой Мари Кондо, заключается в том, чтобы упорядочить свои вещи в квартире таким образом, чтобы затем не пришлось тратить уйму времени на уборку. Так, например, регулярно устраивайте ревизию своих вещей и избавляйтесь от хлама – там вам будет проще поддерживать опрятность и чистоту в своем жилище. Что касается избавления от следов новогодней вечеринки, то запаситесь мешками для мусора и контейнерами, куда вы будете складывать нужное и не очень, соответственно. Постарайтесь потратить больше усилий на «видимые» зоны, как только вы их приведете в порядок, общий вид вашего дома тоже изменится.
Три подхода по 15 минут
Если вы в себе не чувствуете достаточно сил, чтобы засучить рукава и устроить настоящую генеральную уборку, тогда вы можете воспользоваться более легкой версией. Данный метод заключается в том, чтобы разделить весь процесс на подходы, каждый из которых займет не более 15 минут. Например, вы решили начать с кухни. Засеките время, сделайте все, что успеете и переходите в следующую комнату (гостиную, затем в ванну, прихожую и так далее). После того, как вы обойдете все помещения и избавитесь от «видимых» следов вечеринки, устройте себе небольшую передышку. А затем повторите процесс, обходя стороной те комнаты, где по вашему мнению достаточно чисто.
Фото: vostock-photo
Подключить к процессу умную технику
Всевозможные гаджеты и робот-пылесос, например, могут стать прекрасными помощниками в борьбе с послепраздничной рутиной. Только представьте, сколько времени вы сможете сэкономить, пока чудо техники будет «ползать» по дому, собирая мишуру, серпантин, осыпавшиеся блестки, елочные иголки и прочий мусор, оставшийся после вечеринки, посудомоечная машина будет до блеска отмывать гору посуды, а стиральная – приводить в первозданный вид вашу кухонную скатерть, полотенца и прочий текстиль. Вам останется только все достать, развесить или разложить по местам.
Мужественно принять удар на себя
Если вы привыкли подходить к процессу «с чувством, с толком, с расстановкой», то можете включить свою любимую музыку и устроить настоящий поединок с посленовогодней рутиной. Кстати, это еще отличная возможность избавиться от нескольких лишних килограммов, которые у вас появились после обильного праздничного застолья (все эти приседания, наклоны и выпады являются прекрасными упражнениями для поддержания тонуса и развития гибкости). А чтобы уборка была намного эффективнее, постарайтесь не филонить и не отвлекаться на посторонние факторы (в виде альбома с детскими фотографиями, первой школьной валентинки, звонка от подруги или любимого телесериал). Пообещайте себе, что как только добьетесь желаемой чистоты, тут же наградите себя за все труды каким-нибудь любимым лакомством, ароматным чаем и интересным фильмом (а что, после всего, что вы сделали, можете позволить себе немного расслабиться).
Фото: vostock-photo
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