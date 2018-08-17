Телевизор, лампа и другие нежелательные вещи в интерьере для каждого знака зодиака

Овен

Представители этого знака импульсивны и энергичны, поэтому обстановка полностью должна соответствовать их сильному характеру. Им мастерски удается сочетать современные гаджеты и классические предметы мебели. Эксперты советуют Овнам отказаться от непрактичных вещей (статуэток, фигурок и прочего) и разместить в квартире фотографии близких людей.

Телец

Представители этого знака, вопреки мнению большинства, очень нежны, ранимы и практичны. Поэтому им рекомендовано приобрести коллекционные или антикварные вещицы и произведения искусства. В вашей квартире не место случайным предметам и нарочито женственным или мужским интерьерам. Необходимо соблюдать гармонию во всем.

Близнецы

Представители этого знака невероятно общительны, ценят свободу и отдадут многое за возможность самовыразиться. Поэтому в интерьере им рекомендовано придерживаться эклектики, не забыв про книжные полки, уютные кресла и пуфики. А вот вещи, купленные импульсивно, не должны находиться в ваших апартаментах, иначе это принесет хаос в вашу жизнь.

Рак

Главным местом в доме представители этого знака считают кухню-столовую и стараются содержать ее в чистоте и гармонии. Ни в коем случае не загромождайте эту комнату, откажитесь от телевизора на кухне и мебели ярких оттенков. А вот морская тематика – то, что идеально вам подойдет.