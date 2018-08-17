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Телевизор, лампа и другие нежелательные вещи в интерьере для каждого знака зодиака

Астрология – вещь упрямая и если следовать советам специалистов, то можно действительно изменить свою жизнь в лучшую сторону. И если, скажем, дела у вас пока идут не самым лучшим образом, пробуйте выяснить, что в вашей обстановке не так. Мы составили список вещей, которых не должно быть у разных знаков зодиака и тех, которые необходимо приобрести, если вы хотите привлечь счастье и удачу в свой дом.

Овен

Представители этого знака импульсивны и энергичны, поэтому обстановка полностью должна соответствовать их сильному характеру. Им мастерски удается сочетать современные гаджеты и классические предметы мебели. Эксперты советуют Овнам отказаться от непрактичных вещей (статуэток, фигурок и прочего) и разместить в квартире фотографии близких людей.

Телец

Представители этого знака, вопреки мнению большинства, очень нежны, ранимы и практичны. Поэтому им рекомендовано приобрести коллекционные или антикварные вещицы и произведения искусства. В вашей квартире не место случайным предметам и нарочито женственным или мужским интерьерам. Необходимо соблюдать гармонию во всем.

Близнецы

Представители этого знака невероятно общительны, ценят свободу и отдадут многое за возможность самовыразиться. Поэтому в интерьере им рекомендовано придерживаться эклектики, не забыв про книжные полки, уютные кресла и пуфики. А вот вещи, купленные импульсивно, не должны находиться в ваших апартаментах, иначе это принесет хаос в вашу жизнь.

Рак

Главным местом в доме представители этого знака считают кухню-столовую и стараются содержать ее в чистоте и гармонии. Ни в коем случае не загромождайте эту комнату, откажитесь от телевизора на кухне и мебели ярких оттенков. А вот морская тематика – то, что идеально вам подойдет.

Лев

Эффектные и благородные представители этого знака и интерьер выбирают себе под стать. Они могут позволить себе самые смелые сочетания, однако эксперты советуют Львам избегать ярких стен, остановив свой выбор на жемчужных, серых или бежевых оттенках.

Дева

Практичные и трудолюбивые представители этого знака предпочитают перфекционизм во всем, в том числе и в обстановке своих апартаментов. Специалисты советуют Девам отказаться от вычурных вещей, а вот натуральные материалы и природные оттенки привнесут в вашу жизнь гармонию и счастье.

Весы

Представители этого знака артистичны, элегантны и прекрасно чувствуют себя в классических интерьерах, среди произведений искусства и роскошных предметов мебели. Весам категорически противопоказан стиль хай-тек и последние технологические разработки. Это будет подавлять ваше творческое начало и привнесет в ваш дом ссоры и скандалы.

Скорпион

Страстные и увлекающие представители этого знака предпочитают драматичную обстановку, яркие оттенки, экзотичные предметы мебели и всевозможные картины. Скорпионам не рекомендуется зацикливаться на одном единственном источнике света и вместо люстры выбрать несколько софитов, светильников, бра и торшеров.

Стрелец

Щедрые и амбициозные Стрельцы выбирают свободу и предпочитают воздушные светлые интерьеры. Они предпочитают практичные вещи и терпеть не могут беспорядок. Представителям данного знака рекомендуется не допускать хаос в своей квартире, иначе он может перекинуться и на остальные сферы их жизни. Поэтому необходимо регулярно проводить уборку и не покупать лишних предметов.

Козерог

Честолюбивые представители этого знака смогут добиться вершин, если окружат себя правильными вещами. Например, эксперты рекомендуют им окружить себя натуральными материалами, живыми цветами и предметами ручной работы. Если есть возможность организовать в доме зимний сад – то это будет самым удачным решением в вашей жизни. А вот винтаж и ретро под запретом! Разберите хлам и избавьтесь от ненужного.

Водолей

Оригинальные представители этого знака всегда поступают по-своему и ценят индивидуальность. Поэтому и интерьер должен быть необычным, светлым и уютным. А вот от обогревателей лучше отказаться – эксперты уверяют, что вам необходим свежий воздух и прохлада. Поэтому если у вас нет кондиционера, тогда просто регулярно проветривайте помещение.

Рыбы

Творческие и романтичные Рыбы обладают невероятной интуицией и стремятся окружить себя мистическими вещами или предметами со смыслом. А геометрические мотивы, строгие формы, жалюзи и скучная мебель не должны находиться в их доме. Лучше выбрать стиль бохо - он идеально подходит представителям этого знака.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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