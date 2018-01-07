К сожалению, многие люди настолько прикипают к своим вещам, что сама мысль о том, чтобы избавиться от ненужного хлама, вгоняет их в депрессию и заставляет чувствовать себя глубоко несчастными. Однако скопление ненужных вещей зачастую доставляет неудобство гостям, заставляя обходить такой дом стороной и удивляться отсутствию вкуса хозяев подобной квартиры. Рассказываем, что следует изменить в интерьере, чтобы вас не упрекали в отсутствии вкуса и чувства меры.

Советский ковер

Ковер с пестрым принтом является любимым элементом декора многих россиян. Практически в каждой третьей квартире до сих пор можно встретить этот предмет, зачастую выполненный из синтетики, имеющий нечеткий орнамент, расположенный вкривь и вкось и при этом занимающий почетное место на стене или в гостиной комнате возле дивана.

Псевдохрусталь

Речь пойдет о так называемых «хрустальных» люстрах — дешевом многоярусном пластике, которые еще наши мамы и бабушки вешали в своих квартирах, не имея возможности приобрести настоящий хрусталь. Такие конструкции со временем желтели, тускнели и собирали килограммы пыли, которую сложно вычистить даже современными моющими средствами. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш интерьер смотрелся дешево, а вы смешно, избавьтесь от этого пережитка прошлого как можно скорее. Нет, мы, конечно, не призываем заменить эту конструкцию настоящим венецианским хрусталем. Его тоже очень сложно вписать в интерьер стандартной квартиры, чтобы его не перегрузить.

То же самое касается хрустальных салатников и фужеров для вина, которыми под завязку были набиты серванты и советские стенки. При этом данная посуда доставалась лишь в исключительных случаях, а затем тщательно чистилась, протиралась и убиралась обратно в шкафы, где и пылилась до поры до времени. Кстати, многим дамам вместо настоящего хрусталя подсовывалось самое обычное стекло, не имеющее никакой ценности, поэтому подобной посудой сейчас никого не удивишь.

Сервант

Этот коренастый предмет мебели, ставший столь популярным в 50-60-е годы, занимает слишком много места, вмещает лишь треть предполагаемой части и выбивается из общего стиля. Вместо данного экземпляра можно приобрести что-то легкое и изящное, к тому же сейчас много современных конструкций, которые будут гармонично смотреться в любом интерьере. Речь, конечно, не идет об антикварном буфете XVII−XVIII веков, который вам достался в наследство. Такой вполне можно отреставрировать и с гордостью демонстрировать гостям.

Трюмо

Трюмо (трельяж) и сегодня можно встретить в некоторых апартаментах, причем данная конструкция совершенно не вписывается в современный интерьер и выглядит нелепо. К тому же эта тумбочка на ножках съедает все свободное пространство и совершенно не подходит для маленьких квартир. Лучше заменить трюмо настенным или напольным зеркалом, которые сейчас представлены на любой вкус и бюджет.

Софа

Любовь к кроватям-трансформерам, видимо, у нас в крови, поэтому во многих квартирах до сих пор можно встретить софу, которая не всегда работает и выглядит самым удручающим образом. И хотя раньше данный элемент мебели занимал почетное место в малогабаритных квартирах (днем превращаясь в диван, а ночью в полноценное спальное место), современные дизайнеры интерьеров советуют избавиться от софы и заменить ее более удобной и экологичной моделью мебели.

Фарфоровые статуэтки

Увы, но фарфоровые рыбки, слоники и другие подобные фигурки уже давно не являются символом домашнего очага, а лишь захламляют пространство и говорят о том, что вы давно не обновляли свой декор. Поэтому загляните в ближайший интерьерный магазин, уверены, что вы там сможете найти какую-нибудь интересную замену, которая со временем может даже стать своеобразной семейной реликвией.

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