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13 полезных новинок для ванной комнаты, на которые стоит обратить внимание

В ванной, как и на кухне, должно быть уютно и современно. Все под рукой и размещено так, чтобы было удобно и комфортно принять душ или погрузиться в ванну с любимой книгой в руках. Passion.ru подготовил подборку современных и удобных в использовании вещей для ванной комнаты, которые порадуют всю семью.

Диспенсер для жидкого мыла

«Мыло душистое, полотенце пушистое»! Если мыть руки, то с этим слоганом. Потому что приятно пахнущее мыло, например, ванильное или земляничное, поднимает настроение. А если оно внутри красивого диспенсера, который поможет отмерить нужное количество, это вдвойне приятно.
Важная подсказка: диспенсер также можно использовать на кухне для моющего средства, получается очень экономно.

Держатель для туалетной бумаги

Изящный аксессуар для ванной комнаты три в одном: поднос, держатель для туалетной бумаги и подставка для журналов. Поднос можно использовать для гаджетов, ароматических свечей или средств гигиены. Минималистичный дизайн, прочные материалы и функциональность.

Органайзер для зубных щеток

Конструкция и дизайн органайзера делают его универсальным контейнером для хранения всех предметов гигиены полости рта. Теперь все зубные щетки и тюбики с пастой вы можете хранить в одном месте, и они всегда будут под рукой. Органайзер предусмотрен также для хранения электрических зубных щеток, которые, как правило, занимают дополнительное место в ванной. Теперь можно эффективнее использовать пространство ванной комнаты и поддерживать все в чистоте и порядке.

Полка для ванной

Позвольте себе провести уютный вечер в ванне. Только вы, пена, бокал вина, книга и полная релаксация. На полке предусмотрена подставка для бокала вина, книги или планшета и ароматной свечи, так что вы буквально почувствуете себя в спа-салоне. Изготовлена из экологически чистого натурального бамбука. Раздвигается под любую ширину ванной.

Зеркало для душа

Лаконичное двустороннее зеркало в силиконовой рамке. Благодаря эластичной ручке его можно подвесить на стойку для душа, карниз душевой занавески или на любой крючок. Устойчиво к ржавчине! В комплект входит силиконовый крючок на присоске.

Органайзер для душа пластиковый

Еще один практичный и стильный аксессуар для ванной, с помощью которого можно удобно организовать хранение банных принадлежностей. Две полки предназначены для восьми больших бутылок с гелями, шампунями, лосьонами и кондиционерами. Внизу предусмотрена мыльница и крючок для губок и щеток. Полки можно передвигать из стороны в сторону. Подходит для разных видов душевых кабин.

Держатель для полотенец

Элегантный держатель для двух полотенец дополнит ванную, туалетную комнату или кухню. Просто и со вкусом!

Ершик для туалета «Кактус»

Удобный и стильный ершик для туалета в виде кактуса в горшочке изготовлен из качественного пластика. Модель станет украшением любой туалетной комнаты.

Вешалки-крючки цветные

Набор из трех необычных крючков, которые сделают вашу комнату ярче. Три карабкающихся человечка выдержат и мамину шубу, и папин махровый халат, и все детские сокровища. Каждый из человечков выдерживает до 2,3 кг.

Набор смешных прищепок в стиле ретро

Самые рисковые прищепки в истории — посмотрите, как опасно они балансируют на веревке! Побеждают гравитацию и отлично удерживают свежевыстиранные вещи.

Протиратель для зеркал в ванной

Пока мы принимаем душ, стекло ванной запотевает так, что потом невозможно увидеть свое отражение, чтобы причесаться или нанести на лицо крем. Знакомая ситуация? Мы нашли решение — протиратель для зеркал, который удаляет конденсированную влагу со стекол и зеркал. Дизайн у него оригинален и вызывает желание поскорее заполучить эту вещицу в свой дом.

Органайзер для душа

Другой вариант органайзера для душа. Он был разработан, чтобы вместить максимум вещей на минимальном пространстве. Прочная основа держит вес флаконов до 3,5 кг, а гибкие силиконовые ленты со специальными крючками на концах позволяют повесить органайзер на крепление для душа или штангу для шторки в ванной.

Держатель для мочалок и косметики

И еще один необычный, но удобный органайзер в виде волны. Его можно повесить на стойку душа или кран. Две прорези на дне органайзера выполняют две функции: не дают воде застаиваться и позволяют цеплять органайзеры друг за друга.

Фото: архив пресс-служб

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