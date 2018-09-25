13 полезных новинок для ванной комнаты, на которые стоит обратить внимание

Конструкция и дизайн органайзера делают его универсальным контейнером для хранения всех предметов гигиены полости рта. Теперь все зубные щетки и тюбики с пастой вы можете хранить в одном месте, и они всегда будут под рукой. Органайзер предусмотрен также для хранения электрических зубных щеток, которые, как правило, занимают дополнительное место в ванной. Теперь можно эффективнее использовать пространство ванной комнаты и поддерживать все в чистоте и порядке.

Полка для ванной