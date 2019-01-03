Рожденные в СССР: предметы советского интерьера, которым можно дать второй шанс

Сервант
Он же буфет: в этих полированных шкафах со стеклянными дверцами или открытыми полками хранили чаще всего посуду, причем ту, которой пользовались только по праздникам, а также фотографии, статуэтки, почетные грамоты, книги. Сервант был своего рода витриной, где семья размещала все самое ценное — с эмоциональной, а не материальной точки зрения. После небольшой реставрации — снятия лака (который наверняка скололся или пошел трещинами) или перекрашивания — массивный сервант может стать ярким акцентом современно отделанной столовой. Если это единственный в комнате винтажный предмет мебели и вы хотите выделить его, покрасьте такой сервант в яркий цвет или добавьте подсветку.
Радиола
В 2018 году радиола в массивном корпусе из полированного дерева кажется бесполезным и громоздким антиквариатом. Но если она все еще в рабочем состоянии, вам будет где слушать виниловые пластинки — хороший повод лишний раз собрать друзей на ретро-вечеринку. И даже если радиола уже разучилась настраиваться на радиоволны, она остается функциональным предметом мебели. Проведите минимальную реставрацию и используйте ее как тумбу для вазы с цветами, памятных фотографий или любимых книг.
Кресло или диван
Вытянутые кресла и диваны на тонких ножках с деревянными подлокотниками — это не пережиток прошлого, а стильный атрибут интерьера, который будет выглядеть ярко, свежо или даже роскошно в зависимости от новой обивки. Если требуется, замените и внутренние части мебели — пружины и поролон.
Узорчатый ковер
В советском прошлом ковер на стене указывал на достаток хозяев квартиры, а также выполнял вполне утилитарную функцию, сохраняя в комнате тепло. Сегодня настенный ковер на стене обычно считают смешным анахронизмом, хотя сбрасывать его со счетов рано: например, он может заменить изголовье кровати, особенно если совпадает с ней по ширине. И так же, как и десятилетия назад, он будет сохранять тепло и поглощать шум. Выбирайте ковер, фактура и цветовая гамма которого сочетаются с цветовой гаммой комнаты и интерьером в целом.
Для ковра найдется место и на полу. Можно разместить его классически — по центру комнаты, но так, чтобы он соответствовал мебели по размеру: кресла и стулья должны либо наполовину «заходить» на него, либо помещаться полностью. Можно положить узорчатый ковер поверх однотонного, площадью побольше, или поверх ковролина, чтобы подчеркнуть его узор. По возможности не прячьте углы ковра под мебелью и не обрезайте его, если он не вмещается, — так вы нарушите симметричность его рисунка.
Естественно, во всех случаях речь идет о хорошо очищенных от пыли и не пострадавших от моли коврах из натуральной шерсти. Если ваш ковер потрепанный или синтетический, лучше и правда отправить его на помойку.
Типовые для своего времени, предметы интерьера советской эпохи сегодня могут выглядеть эксклюзивно — и в изначальном виде, и после редизайна. Практически любой вещи из ХХ века можно найти место в современном интерьере, если она сделана качественно и хорошо сохранилась. Главное — не используйте все сразу: добавляйте в интерьер ностальгические элементы, но не воссоздавайте полноценную квартиру из советского прошлого. Потому что тогда это действительно будет «бабушкина» квартира.
Люстра «Каскад»
Отличительный элемент этой многоярусной люстры — пластмассовые «висюльки», которые преломляли свет так, что казались хрустальными (хотя выпускались и варианты из настоящего хрусталя). Если все висячие элементы на месте, погодите выбрасывать эту люстру. Во-первых, из уважения к бабушке или маме, которым наверняка пришлось выстоять в длинной очереди, чтобы ее купить. А во-вторых, такая люстра будет отлично смотреться в интерьере в стиле лофт — при высоких потолках и в суровом окружении кирпича, железа и дерева. Просто отмойте ее как следует и наслаждайтесь игрой света.
Кружевные салфетки
Их покупали и вязали сами крючком, накрывали ими телевизор и размещали под вазами «для красоты». И, как и многие атрибуты советского интерьера, они считаются устаревшими и забытыми. Однако, стоит отбелить, накрахмалить и выгладить такие ажурные кружевные салфетки, потому что есть несколько способов вернуть их на видное место в интерьер, и это будет выглядеть красиво. Поставьте их в пяльцы или рамки для фотографий на контрастную подложку и повесьте на стену. Наденьте такую салфетку на абажур в виде полусферы или сделайте кружевные наволочки для однотонных диванных подушек. Используйте маленькие салфетки как украшения для новогодней елки. Декорируйте ими небольшие стеклянные банки — получатся трогательные подсвечники. В конце концов, используйте кружева так, как это делала ваша бабушка: ажурная салфетка под вазой, уместная в стиле кантри или эклектика, добавляет уюта всей комнате.
Текст: Валерия Кузнецова
Фото: Shutterstock
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