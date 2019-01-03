Рожденные в СССР: предметы советского интерьера, которым можно дать второй шанс

Сервант

Он же буфет: в этих полированных шкафах со стеклянными дверцами или открытыми полками хранили чаще всего посуду, причем ту, которой пользовались только по праздникам, а также фотографии, статуэтки, почетные грамоты, книги. Сервант был своего рода витриной, где семья размещала все самое ценное — с эмоциональной, а не материальной точки зрения. После небольшой реставрации — снятия лака (который наверняка скололся или пошел трещинами) или перекрашивания — массивный сервант может стать ярким акцентом современно отделанной столовой. Если это единственный в комнате винтажный предмет мебели и вы хотите выделить его, покрасьте такой сервант в яркий цвет или добавьте подсветку.

Радиола

В 2018 году радиола в массивном корпусе из полированного дерева кажется бесполезным и громоздким антиквариатом. Но если она все еще в рабочем состоянии, вам будет где слушать виниловые пластинки — хороший повод лишний раз собрать друзей на ретро-вечеринку. И даже если радиола уже разучилась настраиваться на радиоволны, она остается функциональным предметом мебели. Проведите минимальную реставрацию и используйте ее как тумбу для вазы с цветами, памятных фотографий или любимых книг.

Кресло или диван