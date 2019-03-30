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Роза, кактус или герань? Какие комнатные растения подойдут каждому знаку зодиака

Польза комнатных растений действительно неоценима: они не только очищают воздух, преображают пространство или наполняют дом энергией, но и помогут улучшить ваше благосостояние, избавиться от хандры и наладить личную жизнь. Но лишь в том случае, если, конечно, вы выберите свой идеальный вариант. И чтобы зеленый питомец действительно приносил пользу и был с вами на одной «волне», перед его покупкой необходимо свериться с гороскопами. Passion.ru пообщался с астрологами и выяснил, какие цветы идеально подходят огненным, водным, воздушным и земным знакам зодиака.

Овен

Этому амбициозному и в меру упрямому знаку зодиака и растения нужно выбирать себе под стать. Астрологи рекомендуют обратить внимание на цветы с красными, бордовыми, розовыми или оранжевыми цветами и листьями, которые помогут укрепить их внутреннее «я» и станут своеобразными талисманами личного успеха. Например, можно подобрать азалию индийскую, азалию японскую, бегонию королевскую, карликовый гранат или садовую герань. Все эти растения обладают сильной энергетикой и идеально впишутся в любой интерьер.

Телец

Стабильным и вдумчивым представителям данного знака, находящихся под управлением Венеры, эксперты советуют выбирать крепкие и низкорослые растения с красивыми цветами. Именно эти цветы, по мнению астрологов, помогут Тельцам улучшить свое самочувствие, обрести стабильность в материальной сфере, а также наделят их выносливостью, мудростью и терпением. Из многообразия подобных вариантов, можно выбрать, например, бегонию (клубневая, многоцветковая), фиалку узамбарскую или цикламен персидский.

Близнецы

Общительные и подвижные Близнецы просто обожают все, что связано с садоводством и умеют ухаживать за цветами (им, например, удается создать комфортные условия даже для самого упрямого растения, в результате чего оно раскрывается буйным цветом). Астрологи рекомендуют обратить свой взор на те растения, которые помогут представителям данного знака улучшить коммуникабельные способности, обрести легкость и непринужденность в общении. Идеальным вариантом, например, может стать финик канарский, перистая пальма, папоротник, плющ или аспарагус перистый.

Рак

Скромным и осторожным представителям данного знака зодиака необходимо выбирать влаголюбивые зеленые растения, имеющие мясистые, сочные стебли или листья. Именно они, по мнению экспертов, помогут Ракам сохранить физическое и психическое здоровье, улучшат атмосферу в доме, создадут ощущение комфорта и гармонии. К таким «питомцам» можно смело отнести бегонию Мэсона, фуксию гибридную, алоэ (столетник) древовидное и остистое или агаву американскую.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Лев

Этому царственному знаку зодиака, находящемуся под покровительством Солнца, нужно выбирать соответствующие растения, которые помогут Львам подчернить их статус и благородство, сохранят эмоциональный и физический тонус, очистят энергетику в доме, настроят на творческий лад и создадут романтическое настроение. Со всем этим могут справиться, например, роза китайская, калла, камелия японская, гардения жасминовидная или пеларгония (герань) царская.

Дева

Практичным Девам, находящимся под покровительством Меркурия, нужно выбирать комнатные цветы, способные улучшить их самочувствие, укрепить здоровье, восполнить энергетический потенциал, а также способствовать интеллектуальному развитию. Астрологи советуют представителям данного знака зодиака обратить свой взор на драцена отогнутую, аукубу японскую, филодендрон (лазящий, лировидный) или сциндапсус (золотистый, расписной).

Весы

Аристократичным представителям данного знака зодиака весьма трудно угодить, в том числе и при выборе комнатных растений. Поэтому эксперты рекомендуют Весам выбирать цветы, которые имеют красивые и строгие формы, а также помогут гармонизировать партнерские отношения и развить тонкий вкус. К ним можно отнести, например, азалию индийскую (белую), гортензию крупнолистную, лилию, хризантему мелкоцветковую или стручковый перец (мексиканский перец, рождественский перец).

Скорпион

Искусным манипуляторам, находящимся под покровительством Марса и Плутона, комнатные цветы нужно выбирать с учетом того, чтобы они помогли представителям данного знака зодиака открыть доступ к собственным энергетическим запасам, а также усилили их экстрасенсорные способности. Астрологи, например, рекомендуют присмотреться к драцене драконовой, олеандру обыкновенному, алоэ колпачковидному, апорокактусу плетевидному, дурману белоснежному или фаукарии тигровой.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Стрелец

Активным и позитивным Стрельцам, которым покровительствует Юпитер, «зеленые питомцы» нужны такие, которые помогут наладить общение, развить коммуникабельность, усилят влечение к культурам других стран, а также станут своеобразным талисманом в странствиях. По мнению экспертов, именно тростниковидные (бамбуковые) пальмы, фикус, кливия киноварная, цитрус, комнатные бонсаи, тетрастигма Вуанье (комнатный виноград) или сансевьера трехполосая (тещин язык) идеально подойдут представителям данного знака зодиака.

Козерог

Консервативные и трудолюбивые Козероги тоже не имеют ничего против того, чтобы в своем доме устроить настоящий зимний сад, который станет для них настоящей отдушиной - местом силы и восполнения жизненной энергии. Представители данного знака зодиака находится под управлением Сатурна, поэтому астрологи рекомендуют выбирать растения, которые помогут продвинуться по служебной лестнице и в то же время поспособствуют обретению устойчивости, стабильности и гармонии. Это может быть, например, толстянка серебристая и серповидная (денежное дерево), драцена (деремская и душистая), хвойные растения, юкка слоновая, фикус (каучуконосный) или лавр благородный.

Водолей

Творческим и романтичным Водолеям, которыми управляют Сатурн и Уран, подойдут такие комнатные растения, которые помогут обрести ясное видение происходящего, найти выход из любых ситуаций, а также уберечь от стереотипности и однообразия. По мнению экспертов, такими вариантами могут быть: комнатный клен (абутилон полосатый, гибридный), драцена Годсефа, каллистемон лимонно-желтый, колеус (карликовый, Блюме, Вершаффельта) или фиттония (серебристожилковая, Вершаффельта).

Рыбы

Таинственным и чувственным представителям данного знака зодиака, находящихся под покровительством Юпитера и Нептуна, лучше выбирать «зеленых питомцев», способных помочь им справиться с внутренними переживаниями, обрести духовную гармонию, развить эстетическое восприятие и вспомнить о творческой составляющей. Отличным вариантом, по мнению астрологов, станут орхидеи, аквариумные растения, папирус, ампельные фикусы, пальма рыбий хвост, толстянка или сидерасис буроватый.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru

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