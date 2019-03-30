Роза, кактус или герань? Какие комнатные растения подойдут каждому знаку зодиака

Овен

Этому амбициозному и в меру упрямому знаку зодиака и растения нужно выбирать себе под стать. Астрологи рекомендуют обратить внимание на цветы с красными, бордовыми, розовыми или оранжевыми цветами и листьями, которые помогут укрепить их внутреннее «я» и станут своеобразными талисманами личного успеха. Например, можно подобрать азалию индийскую, азалию японскую, бегонию королевскую, карликовый гранат или садовую герань. Все эти растения обладают сильной энергетикой и идеально впишутся в любой интерьер.

Телец

Стабильным и вдумчивым представителям данного знака, находящихся под управлением Венеры, эксперты советуют выбирать крепкие и низкорослые растения с красивыми цветами. Именно эти цветы, по мнению астрологов, помогут Тельцам улучшить свое самочувствие, обрести стабильность в материальной сфере, а также наделят их выносливостью, мудростью и терпением. Из многообразия подобных вариантов, можно выбрать, например, бегонию (клубневая, многоцветковая), фиалку узамбарскую или цикламен персидский.

Близнецы

Общительные и подвижные Близнецы просто обожают все, что связано с садоводством и умеют ухаживать за цветами (им, например, удается создать комфортные условия даже для самого упрямого растения, в результате чего оно раскрывается буйным цветом). Астрологи рекомендуют обратить свой взор на те растения, которые помогут представителям данного знака улучшить коммуникабельные способности, обрести легкость и непринужденность в общении. Идеальным вариантом, например, может стать финик канарский, перистая пальма, папоротник, плющ или аспарагус перистый.

Рак

Скромным и осторожным представителям данного знака зодиака необходимо выбирать влаголюбивые зеленые растения, имеющие мясистые, сочные стебли или листья. Именно они, по мнению экспертов, помогут Ракам сохранить физическое и психическое здоровье, улучшат атмосферу в доме, создадут ощущение комфорта и гармонии. К таким «питомцам» можно смело отнести бегонию Мэсона, фуксию гибридную, алоэ (столетник) древовидное и остистое или агаву американскую.