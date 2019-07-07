Психология беспорядка: 10 стандартных вещей в вашем доме, из-за которых всегда бардак

Зеркала и зеркальные поверхности
Большие зеркала и зеркальные поверхности действительно смотрятся эффектно и даже визуально расширяют пространство, что особенно актуально для компактных квартир или студий. Однако, только представьте, насколько неряшливо и неопрятно выглядит грязное «заляпанное» зеркало. И если вы не планируете тратить свое время на то, чтобы регулярно очищать все блестящие поверхности в своем доме, то просто откажитесь от них. Иначе вид грязных зеркал будет весьма удручающим и сведет на нет весь ваш труд по уборке квартиры.
Маленькая (или неудобная) обувница
Казалось бы, кого должно волновать, какая у вас обувница (или же ее отсутствие). Однако именно данный предмет мебели позволит вам поддерживать порядок в прихожей. Ведь разбросанная обувь тоже способна испортить впечатление о квартире, как бы уютно и аккуратно не было в остальных комнатах. Не зря ведь говорят, что театр начинается с вешалки, а дом – с прихожей. Поэтому постарайтесь поддерживать там чистоту.
Светлые обои (или светлая краска для стен)
Светлые интерьеры (классический или скандинавский стиль) все еще остаются на пике популярности, и это неудивительно. Ведь бело-бежевая гамма выглядит намного изящнее, добавляя «воздух» и свет, визуально расширяя пространство. И все бы ничего, если бы не тот факт, что за светлыми обоями (или стенами, окрашенными в светлые цвета) требуется особый уход. Стоит только прислониться к таким обоям (задеть жирными пальцами, неудачно облокотить цветные вещи или обувь, оставляющие следы и так далее), как они сразу же становятся грязными и неопрятными. И даже если вы изначально выбирали моющие варианты, все равно вы ведь не будете регулярно натирать свои стены, поэтому еще на стадии ремонта необходимо учитывать данный момент. Иначе с некоторыми трудновыводимыми пятнами придется бороться с помощью новой покраски стен.
Фото: vostock-photo
Темная плитка в ванной комнате
Черный, темно-серый, глубокий синий или даже коричнево-бордово-шоколадный кафель в ванной смотрится весьма эффектно. Но ровно до того момента, пока на нем не появляются разводы, грязь или пыль. Увы, но на темных поверхностях любые изъяны заметны намного больше, чем на светлых. Поэтому подумайте о том, как часто вы готовы протирать темную плитку, когда в следующий раз будете менять интерьер своей ванной комнаты.
Маленький смеситель (и раковина) в ванной комнате
Разумеется, форма (и размер) смесителя и раковины является делом вкуса, однако если он слишком маленький, то брызги от воды будут оставаться на мебели, на стенах и на полу. К тому же, помимо того, что им неудобно пользоваться, его еще не так-то просто очистить, соответственно, общий вид ванной комнаты будет тоже весьма неопрятным.
Светлая мебель
Светлая мебель, также, как и стены, выглядит впечатляюще, но ровно до того момента, пока вы не начинаете ею пользоваться. Особенно, если речь идет о белоснежном кухонном гарнитуре. Стоит лишь взяться рукой за дверцу шкафчика или неудачно забрызгать/закрасить фасады, то на поверхности остаются жирные пятна, которые не так-то просто вывести. И даже специальные спреи и народные лайфхаки в виде ластика и сырой картофелины не помогают. В итоге комната выглядит неряшливо и неопрятно.
Ковролин
Данный элемент потихоньку начинает сдавать свои позиции, уступая место все тем же компактным уютным коврам, ламинату или паркету. Многие люди отказываются от идеи застелить свои комнаты ковролином, ведь мороки с ним намного больше, чем пользы. Например, если вдруг вы начали чихать от пыли, скопившейся в ковре, то вы можете его сдать в химчистку, вытряхнуть самостоятельно на улице или просто свернуть и убрать куда-нибудь. С ковролином же все немного сложнее – его просто так не «свернешь» и не отвезешь почистить. И даже ежедневное использование пылесоса не дает гарантии, что ковролин будет выглядеть идеально чисто (особенно, если в доме находятся дети и питомцы).
Фото: vostock-photo
Открытые полки и стеллажи
Какими бы красивыми и удобными не были стеллажи и открытые полки, приготовьтесь к тому, что на них будет постоянно оседать пыль и скапливаться мусор. И чтобы не портить общее впечатление от квартиры, вам придется регулярно протирать их и следить за тем, чтобы там находились лишь те предметы, которые вы готовы «показать» окружающим. А все лишнее лучше спрятать в комод или шкаф.
Пластиковые плафоны (темного или, наоборот, светлого цвета)
На слишком темных или светлых пластиковых плафонах очень заметна пыль и грязь, поэтому их необходимо протирать как можно чаще (в противном случае они будут выглядеть весьма непрезентабельно, указывая на то, что хозяйка из вас так себе). К тому же, темные плафоны, например, плохо пропускают свет, из-за чего помещение может выглядеть мрачно и угнетающе.
Пакет с пакетами и старый текстиль
Сколько бы не говорилось о том, что пакеты – это зло, загрязняющее окружающую среду, многие продолжают их использовать и «собирать» у себя на кухне. Поэтому если у вас тоже есть такой «пакет с пакетами», потрудитесь хотя бы сделать так, чтобы он не бросался в глаза, едва вы переступаете порог кухни. Иначе это способно испортить хорошее впечатление даже от самого дорогого ремонта. Что касается текстиля, то грязные, засаленные или рваные кухонные полотенца, выцветшая скатерть или «видавшие виды» наволочки для декоративных подушек тоже не добавят аккуратности вашему жилищу. Следите за тем, чтобы содержать это все в чистоте и сразу же избавляйтесь от предметов, потерявших свой товарный вид.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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