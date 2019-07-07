Психология беспорядка: 10 стандартных вещей в вашем доме, из-за которых всегда бардак

Зеркала и зеркальные поверхности

Большие зеркала и зеркальные поверхности действительно смотрятся эффектно и даже визуально расширяют пространство, что особенно актуально для компактных квартир или студий. Однако, только представьте, насколько неряшливо и неопрятно выглядит грязное «заляпанное» зеркало. И если вы не планируете тратить свое время на то, чтобы регулярно очищать все блестящие поверхности в своем доме, то просто откажитесь от них. Иначе вид грязных зеркал будет весьма удручающим и сведет на нет весь ваш труд по уборке квартиры.

Маленькая (или неудобная) обувница

Казалось бы, кого должно волновать, какая у вас обувница (или же ее отсутствие). Однако именно данный предмет мебели позволит вам поддерживать порядок в прихожей. Ведь разбросанная обувь тоже способна испортить впечатление о квартире, как бы уютно и аккуратно не было в остальных комнатах. Не зря ведь говорят, что театр начинается с вешалки, а дом – с прихожей. Поэтому постарайтесь поддерживать там чистоту.

Светлые обои (или светлая краска для стен)

Светлые интерьеры (классический или скандинавский стиль) все еще остаются на пике популярности, и это неудивительно. Ведь бело-бежевая гамма выглядит намного изящнее, добавляя «воздух» и свет, визуально расширяя пространство. И все бы ничего, если бы не тот факт, что за светлыми обоями (или стенами, окрашенными в светлые цвета) требуется особый уход. Стоит только прислониться к таким обоям (задеть жирными пальцами, неудачно облокотить цветные вещи или обувь, оставляющие следы и так далее), как они сразу же становятся грязными и неопрятными. И даже если вы изначально выбирали моющие варианты, все равно вы ведь не будете регулярно натирать свои стены, поэтому еще на стадии ремонта необходимо учитывать данный момент. Иначе с некоторыми трудновыводимыми пятнами придется бороться с помощью новой покраски стен.