Пробки от вина, пакет с пакетами и еще 5 вещей, которым не место на вашей кухне

Коллекция пробок от вина

Даже если вы где-то увидели обучающий видеоролик, как из винных пробок приготовить коврик для ванной, раму для зеркала или оригинальную вазу для цветов, это не повод собирать все пробки, что попадают в поле вашего зрения. Во-первых, положив руку на сердце, вы действительно думаете, что когда-нибудь используете всю ту гору пробок, что у вас накопилась за годы? А во-вторых, на неподготовленных людей это может произвести неизгладимое впечатление – вдруг они решат, что у вас проблемы с крепкими напитками, судя по количеству винных пробок. Если среди вашей «пробочной коллекции» есть действительно достойные варианты (шампанское, открытое на свадьбе, или просекко по случаю рождения ребенка), то вы можете их оставить, а от всего остального лучше избавиться.

Пакет с пакетами

Наверняка у вас (или у ваших родителей) тоже хранится на кухне заветный пакет с пакетами, на всякий случай, так сказать. При этом происходит совершенно удивительная вещь: чем больше вы их расходуете (для мусора, для похода в супермаркеты и так далее), тем быстрее они копятся, словно в геометрической прогрессии. К тому же, в мире наблюдается тенденция отказа от пластика и перехода на тряпичные сумки - они намного экологичнее и долговечнее. А для того же мусора можно использовать специальные разлагающиеся материалы (те же бумажные пакеты, например), чтобы не загружать окружающую среду.

Просроченные продукты

Во-первых, не стоит превращать свою кухню в бакалейную лавку, закупаясь впрок купой, макаронными изделиями и прочими товарами, которые в итоге просто пылятся на полках. А во-вторых, любые изделия, те же крупы, например, имеют срок годности, поэтому необходимо регулярно устраивать ревизию и избавляться от просроченных товаров. Иначе помимо захламленной кухни вы рискуете получить еще не самый приятный аромат, истончаемый продуктами, у которых истек срок годности. Многие люди, к сожалению, не так часто «вычищают» свои холодильники и когда наконец начинают изучать содержимое полок, то с удивлением обнаруживают, что многие продукты уже покрылись плесенью или практически разложились (те же овощи, например). Да и приправы, привезенные из экзотических стран еще в те времена, когда курс доллара был намного меньше, тоже уже потеряли свои полезные свойства, поэтому можно смело от них избавиться.