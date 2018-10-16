15 оригинальных мелочей для дома, которые порадуют любую хозяйку

Нет такой семьи, которой стаканы для воды, сока - будут лишними, а тут еще такой дизайнерский набор. Каждый из стаканов выполнен в эксклюзивном дизайне, а вместе образуют симпатичную конструкцию, напоминающую кактус. Это идеальный вариант для сервировки стола, который не просто с успехом выполнит свою основную задачу, но и стильно украсит интерьер.