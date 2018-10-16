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15 оригинальных мелочей для дома, которые порадуют любую хозяйку

Вам надо заехать к приболевшему другу или неожиданно пригласили на днях выпить кофе - Passion.ru подготовил вам симпатичную подборку никчему необязывающих подарков, чтобы порадовать близких. Вы бирайте.

Панно для фотографий

Одно фото - это ценное воспоминание о каком- то дне или поезднке куда - то, счастливом моменте в кругу близких. Но для воссоздания атмосферы чем больше снимков, тем лучше! Панно для 8 фотографий поможет вам создать коллаж из самых счастливых жизненных моментов. Можно использовать фотографии, открытки, письма, вырезки из журналов и карты - настоящий полет фантазии!

Фоторамки магнитные c маркером

И еще один необычный фото-подарок. Помните старые фото из полароида с белыми полями? Как насчет превратить современные снимки - в похожие, только добавить красок? В наборе 6 разных магнитных рамок c маркером: берите фото, крепите его рамкой к холодильнику или любой металлической поверхности, делайте забавную подпись - и вуаля! На колпачке маркера есть магнит, что также позволяет крепить маркер на холодильник или любую другую металлическую поверхность.

Ароматический диффузор

Диффузор наполнен ароматической смесью сладкого апельсина, зеленого мандарина и дамасской розы (Смеси запахов могут быть разными). Композиция позволяет окунуться в воспоминания, создает приятную атмосферу. Парфюмерный ансамбль постепенно впитывается в бамбук и попадает в пространство. Интенсивность запаха можно регулировать количеством палочек, - чем их больше, тем сильнее аромат.

Вазочка для цветов с гибкими руками и ногами

Симпатичная вазочка внесет в ваш интерьер легкость, уют и позитив. Она выполнена в мягких оттенках (персиковый, мятный и светло-серый) и имеет совершенно нестандартную форму, поэтому сразу привлекает к себе внимание. У вазочки гибкие ножки и ручки, за которые ее можно подвесить к шкафу или полке, а можно посадить на стол, придав забавную позу. Заполните вазу водой, добавьте цветов – мило!

Набор из стеклянных стаканов "Кактус"

Нет такой семьи, которой стаканы для воды, сока - будут лишними, а тут еще такой дизайнерский набор. Каждый из стаканов выполнен в эксклюзивном дизайне, а вместе образуют симпатичную конструкцию, напоминающую кактус. Это идеальный вариант для сервировки стола, который не просто с успехом выполнит свою основную задачу, но и стильно украсит интерьер.

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