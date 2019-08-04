Преимущества «вторички» перед новостройкой, о которых многие забывают

Стоимость
Готовые квартиры в новостройках стоят на порядок выше, чем те, которые предлагаются на стадии строительства и это ни для кого не секрет. Вот только далеко не все могут вложить определенную сумму денег в «котлован» и спокойно ждать пока построят дом и начнут выдавать ключи (многие приобретают жилье в ипотеку, поэтому во время строительства они просто выплачивают деньги банку, продолжая при этом жить в съемной квартире). Поэтому вариант приобретения квартиры во «вторичке» рассматривают люди с ограниченным бюджетом. В основном это те люди, которым нужно быстро переехать, поэтому они предпочитают искать варианты с внутренней отделкой и хотя бы минимальным набором мебели, а не вкладываться еще дополнительно в «бетонную коробку» от застройщика.
Минимальные затраты на ремонт
Если позволяет время и средства, то можно найти подходящий вариант со свежим ремонтом, узаконенной перепланировкой, отремонтированным подъездом, замененными инженерными коммуникациями и соответствующим набором мебели. Очень многие собственники предпочитают не тратить силы на перевозку вещей с места на место и продают полностью «упакованный» вариант. Вам останется лишь добавить некоторые элементы декора по своему вкусу и начать создавать уют в своей квартире. Но даже если вам попался вполне сносный вариант, требующий минимального косметического ремонта, это будет намного дешевле, чем делать ремонт «с нуля» в новостройке. Те, кто проходил этап чернового, а затем и чистового ремонта знают, сколько нервов, времени и денег это отнимает. Дополнительной статьей расхода будет покупка мебели и техники. Да, вы выберете все «под себя», но потратите гораздо больше средств из своего бюджета.
Перспектива не нарваться на «соседа с дрелью»
В отличие от тех же новостроек, где ремонты будут длиться достаточно долгое время (в связи с тем, что не все покупатели заедут и закончат свои ремонты одновременно), во вторичном жилье шанс нарваться на «соседа с дрелью» достаточно минимален. Разумеется, никто не утверждает, что вы их там не встретите вообще, но в первом случае вам придется буквально засыпать и просыпаться под звуки дрели. И не важно, что есть закон, запрещающий проводить шумные работы рано утром, поздно ночью, в обеденное время и по выходным – в новостройках это обычное явление.
Фото: vostock-photo
Экономия времени
Речь идет о возможности заехать практически сразу же после покупки (а точнее - после получения права собственности на квартиру). Ведь если вы, допустим, приобретаете жилье в строящемся доме, то вам нужно запастись терпением, дождаться сдачи объекта (иногда может затянуться на несколько месяцев), пережить ремонт (от чернового к чистовому) и лишь затем начинать обживать свои заветные квадратные метры. В случае со «вторичкой» вам не нужно будет ориентироваться на планы застройщика и ждать, пока он исполнит все свои обязательства.
Отлаженные инженерные системы
К сожалению, бывает так, что в новых домах лифты, подача воды, отопление, вентиляция, сигнализация и прочие системы отлажены недостаточно хорошо, что приводит к перебоям в работе и дискомфорту. Это не значит, что в старых домах не ломаются лифты или не текут краны, однако в большинстве случаев неполадки случаются именно в новостройках. Так, например, жильцы одного из недавно возведенных ЖК с завидной регулярностью устраняют «потопы» в зонах общего пользования, возникающие из-за некачественно проделанной работы застройщика, ремонтируют внезапно вышедшие из строя лифты и так далее.
Фото: vostock-photo
Инфраструктура
Многие новостройки возводят в необжитых районах на окраинах города, поэтому не стоит ожидать, что вам сдадут квартиру в придачу с детским садиком, школой, поликлиникой, магазинами, почтой в конце концов. В лучшем случае эти объекты построят через год-два после вашего заселения, а то и вовсе оставят данный вопрос без внимания. Бывает, конечно, исключение, но в большинстве случаев счастливые обладатели квадратных метров в новостройках вынуждены пользоваться благами цивилизации более развитых (и обжитых) районах, мечтая, что и у них когда-нибудь ситуация изменится в лучшую сторону.
Транспортная доступность
То же самое касается транспортной доступности. Не во все новые ЖК можно добраться беспрепятственно, что, в свою очередь, осложняет жизнь новоселам. При покупке квартиры на вторичном рынке таких моментов можно избежать: обычно там уже налажена транспортная система, поэтому вам не придется ломать голову над тем, как оперативно добраться до пункта назначения. Это касается в первую очередь мам с детьми и тех, у кого нет личного автомобиля.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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