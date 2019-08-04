Преимущества «вторички» перед новостройкой, о которых многие забывают

Стоимость

Готовые квартиры в новостройках стоят на порядок выше, чем те, которые предлагаются на стадии строительства и это ни для кого не секрет. Вот только далеко не все могут вложить определенную сумму денег в «котлован» и спокойно ждать пока построят дом и начнут выдавать ключи (многие приобретают жилье в ипотеку, поэтому во время строительства они просто выплачивают деньги банку, продолжая при этом жить в съемной квартире). Поэтому вариант приобретения квартиры во «вторичке» рассматривают люди с ограниченным бюджетом. В основном это те люди, которым нужно быстро переехать, поэтому они предпочитают искать варианты с внутренней отделкой и хотя бы минимальным набором мебели, а не вкладываться еще дополнительно в «бетонную коробку» от застройщика.

Минимальные затраты на ремонт

Если позволяет время и средства, то можно найти подходящий вариант со свежим ремонтом, узаконенной перепланировкой, отремонтированным подъездом, замененными инженерными коммуникациями и соответствующим набором мебели. Очень многие собственники предпочитают не тратить силы на перевозку вещей с места на место и продают полностью «упакованный» вариант. Вам останется лишь добавить некоторые элементы декора по своему вкусу и начать создавать уют в своей квартире. Но даже если вам попался вполне сносный вариант, требующий минимального косметического ремонта, это будет намного дешевле, чем делать ремонт «с нуля» в новостройке. Те, кто проходил этап чернового, а затем и чистового ремонта знают, сколько нервов, времени и денег это отнимает. Дополнительной статьей расхода будет покупка мебели и техники. Да, вы выберете все «под себя», но потратите гораздо больше средств из своего бюджета.

Перспектива не нарваться на «соседа с дрелью»

В отличие от тех же новостроек, где ремонты будут длиться достаточно долгое время (в связи с тем, что не все покупатели заедут и закончат свои ремонты одновременно), во вторичном жилье шанс нарваться на «соседа с дрелью» достаточно минимален. Разумеется, никто не утверждает, что вы их там не встретите вообще, но в первом случае вам придется буквально засыпать и просыпаться под звуки дрели. И не важно, что есть закон, запрещающий проводить шумные работы рано утром, поздно ночью, в обеденное время и по выходным – в новостройках это обычное явление.