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Предметы интерьера, которые вам нужно было оставить в 2018 году

Тренды в дизайне интерьера сменяются так же стремительно, как, скажем, мода на обувь, одежду, цвет волос или макияж. И то, что еще было на пике популярности пару сезонов назад, сейчас не то, что устарело, но потеряло свою актуальность. Passion.ru пообщался с дизайнерами интерьеров и выяснил, от каких вещей стоит избавиться в новом году, чтобы дом выглядел стильным и уютным.

Мебельные гарнитуры

Увы, но однотонные мебельные гарнитуры тоже сдали свои позиции, уступив место новым концепциям. Теперь не принято выбирать диваны и кресла из одной коллекции, лучше если что-то одно будет выбиваться из общего стиля, становясь своеобразным акцентом (или изюминкой) интерьера. Если же вы пока еще не можете похвастаться своими познаниями в области дизайна, тогда просто обратите внимание на многообразие единоподобных мебельных шедевров, которые могут быть разных оттенков и выполнены из разных материалов, но при этом вполне гармонично сочетаются между собой. Тогда ваш интерьер всегда будет выглядеть актуально и стильно.

Пестрые и яркие элементы

Несмотря на то, что балом правит цвет дизайнеры интерьеров, призывают не бояться миксовать различные оттенки, но следить за тем, чтобы выбранная цветовая палитра гармонично сочеталась между собой и с остальными элементами декора. Иначе вместо интересного продуманного дизайна можно получить нечто безвкусное и малопривлекательное. Эксперты напоминают, что сейчас популярностью пользуются стены, окрашенные в однотонные теплые цвета, а пестрота и яркость присутствуют лишь в отдельных аксессуарах или предметах интерьера.

Громоздкая мебель

Четкий, выдержанный стиль в интерьере – роскошь, доступная лишь некоторым из нас. Большинство же владельцев квартир придерживаются относительно нового тренда при оформлении своих квартир – экологичный, безопасный и уютный интерьер, в котором будет комфортно находиться абсолютно каждому. Дерево, натуральный камень (в том числе мрамор), живые растения, ткани, которые дышат и легко стираются (лен, хлопок, шелк) и прочие элементы выходят на первый план, вытесняя объемную мебель (например, те же громоздкие диваны). Выбирайте минималистичные предметы, с прямыми четкими линиями и удобством в использовании, а всю вычурность, неоновые расцветки и прочие «модные атрибуты» оставьте в прошлом.

Скучный унылый декор

Современные тренды диктуют свои правила, поэтому однотонным интерьером уже никого не удивишь. Градиенты, омбре – смена цветов и переливы теперь приветствуются не только в нарядах, прическах или маникюре, но и при оформлении жилища. Стена, окрашенная в технике омбре, выглядит потрясающе – мягкая смена цветов будет еще долго на пике популярности и не даст вам заскучать в таком интерьере. Только не применяйте данную технологию абсолютно везде, иначе вместо стильного дома на выходе рискуете получить нечто несуразное и несочетающееся между собой. Для начала можете проконсультироваться со специалистом и, скорректировав свои идеи, приступать к созданию декора-мечты.

Вензеля и прочая «дворцовая» атрибутика

Эксперты утверждают, что в 2019 году приветствуется лаконичность во всем – в предметах декора, в мебели, отделочных материалах и так далее. К тому же, представьте себе, как нелепо выглядит стиль барокко или «псевдодворцовый» в малогабартиных типовых квартирах. Поэтому оставьте все эти вензеля, канделябры и лепнину для более подходящих пространств или до того времени, когда у вас появится «родовое гнездо – особняк, который вы захотите оформить соответствующем образом. Сейчас же лучше обратите внимание на классику или минимализм – эти стили остаются одними из самых востребованных и комфортных.

Шторы с ламбрекенами или драпированный тюль

Что касается ламбрекенов, приспущенных занавесок и драпированного тюля, то им место даже не в 2018 году, а где-то в просторах музеев, среди таких же древних экспонатов, как и они сами. Тюль, по мнению дизайнеров, также выходит из моды, освобождая место легким шторам, выполненных из натуральных тканей. Главное правило – экологичность, натуральные материалы, простые линии, лаконизм и четкое зонирование.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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