Предметы интерьера, которые вам нужно было оставить в 2018 году

Мебельные гарнитуры

Увы, но однотонные мебельные гарнитуры тоже сдали свои позиции, уступив место новым концепциям. Теперь не принято выбирать диваны и кресла из одной коллекции, лучше если что-то одно будет выбиваться из общего стиля, становясь своеобразным акцентом (или изюминкой) интерьера. Если же вы пока еще не можете похвастаться своими познаниями в области дизайна, тогда просто обратите внимание на многообразие единоподобных мебельных шедевров, которые могут быть разных оттенков и выполнены из разных материалов, но при этом вполне гармонично сочетаются между собой. Тогда ваш интерьер всегда будет выглядеть актуально и стильно.

Пестрые и яркие элементы

Несмотря на то, что балом правит цвет дизайнеры интерьеров, призывают не бояться миксовать различные оттенки, но следить за тем, чтобы выбранная цветовая палитра гармонично сочеталась между собой и с остальными элементами декора. Иначе вместо интересного продуманного дизайна можно получить нечто безвкусное и малопривлекательное. Эксперты напоминают, что сейчас популярностью пользуются стены, окрашенные в однотонные теплые цвета, а пестрота и яркость присутствуют лишь в отдельных аксессуарах или предметах интерьера.

Громоздкая мебель