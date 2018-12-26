9 полезных новогодних аксессуаров, которые преобразят ваш дом

Фруктовница
Фруктовница, которую легко принять за лесную красавицу, а ту что белая в заснеженную! Можно и мандаринами засыпать и елочными игрушками аксессуарами - вы только посмотрите, какая красота!
Диспенсеры
Диспенсер объемом 1 л в форме бочонка незаменим для вечеринок дома или на открытом воздухе. Он отлично подойдет для сервировки любых освежающих и алкогольных напитков: сидр, пиво, бурбон, сок, лимонад, фруктовая вода, пунш, лонг-айленд ти. Диспенсер выполнен из стекла в ретро-стиле и украшен большим логотипом бренда Kilner. Он оснащен пластиковым краном, плотно закрывающейся крышкой и удобной подставкой для фиксации диспенсера в горизонтальном положении. Диспенсер для холодных напитков особенно пригодится в жаркое время года. Не подходит для горячих напитков. Он упакован в красивую коробку и станет отличным подарком.
Банка с крышкой-шинковкой
Уникальная банка создана дизайнерами специально для тех, кто следит за ЗОЖ-трендами. С помощью крышки с острым лезвием можно с лёгкостью приготовить спагетти из любого твёрдого овоща, для этого идеально подойдут морковь, цуккини, тыква, картофель, свекла и др. Измельчённые овощи можно приготовить на пару, поджарить или замариновать со специями. Просто закройте банку крышкой и поставьте в холодильник. Любители ланча в банке делают сразу несколько порций, которых хватает на неделю, и ставят в холодильник, откуда каждое утро перед работой берут с собой по банке с полезным перекусом. Банка упакована в красивую коробку и станет оригинальным подарком всем, кто следит за своим здоровьем.
Набор магнитов «Кактус»
Магниты из жарких стран – оригинальное решение для любителей полезных мелочей. Маленькие забавные кактусы послужат верными помощниками на кухне, с их помощью вы сможете закрепить на холодильнике заметки, рецепты и фотографии. Необычный и стильный подарок к любому случаю. А уж к Новому году - самое то! Почувствуй себя в пампасах!
Универсальный органайзер «Такса»
Универсальный органайзер станет вашим верным помощником на письменном столе. В симпатичный резервуар можно сложить бумагу для записок, ручки, карандаши, скрепки и многое другое. С таким пеналом порядок на рабочем месте обеспечен! Также прекрасно подойдет для использования в ванной комнате для аксессуаров, ватных дисков, ваты или ватных палочек.
Набор из 4 мисок с крышками
Набор мисок, универсальных в использовании и с удобными крышками в комплекте. Все миски выполнены из нержавеющей стали. Особенности и преимущества:
- крышки крепятся друг к другу для компактного хранения
- крышки плотно прилегают к краям миски и сохраняют продукты свежими
- нескользящее основание фиксирует миску на рабочей поверхности
Этажерка для фруктов и десертов в виде новогодней елки
Поможет красиво сервировать сладости и сэкономить место на праздничном столе. Верхний ярус снабжен колпаком, который не даст вашим десертам заветриться. Идеальна для подачи конфет, пирожных, печенья и прочих сладостей, а также фруктов. Разбирается для компактного хранения.
Копилка «Собака»
Оригинальная керамическая копилка в виде собаки. Станет приятным и полезным подарком. Упакована в крафт-коробку. Также можно использовать в качестве декоративной вазочки. Чтобы достать монетки, копилку необходимо будет разбить или вытряхнуть монеты через верхнее отверстие.
Двусторонний органайзер для украшений
Выполненный в форме соблазнительного красно-бордового или черного платья этот органайзер для украшений имеет 39 кармашков и 24 крючка. Вы сможете разместить в нем свои любимые украшения, бусы, цепочки, браслеты. Места хватит для всего. «Плечики» в комплекте.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: архив пресс-служб
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