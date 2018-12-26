9 полезных новогодних аксессуаров, которые преобразят ваш дом

Выполненный в форме соблазнительного красно-бордового или черного платья этот органайзер для украшений имеет 39 кармашков и 24 крючка. Вы сможете разместить в нем свои любимые украшения, бусы, цепочки, браслеты. Места хватит для всего. «Плечики» в комплекте.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив пресс-служб

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