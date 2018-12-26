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9 полезных новогодних аксессуаров, которые преобразят ваш дом

Лаже если вы отложили украшение дома на последнюю минуту, то сейчас самое время начать создавать себе (и своим близким) новогоднее настроение. Потихоньку, маленькими сувенирами, шуршащими в пакетах аксессуарами и всевозможными праздничными штучками. Глядишь,так и успеете создать в своем жилище в настоящую зимнюю сказку. А мы подскажем, какие аксессуары вам в этом помогут!

Фруктовница

Фруктовница, которую легко принять за лесную красавицу, а ту что белая в заснеженную! Можно и мандаринами засыпать и елочными игрушками аксессуарами - вы только посмотрите, какая красота!

Диспенсеры

Диспенсер объемом 1 л в форме бочонка незаменим для вечеринок дома или на открытом воздухе. Он отлично подойдет для сервировки любых освежающих и алкогольных напитков: сидр, пиво, бурбон, сок, лимонад, фруктовая вода, пунш, лонг-айленд ти. Диспенсер выполнен из стекла в ретро-стиле и украшен большим логотипом бренда Kilner. Он оснащен пластиковым краном, плотно закрывающейся крышкой и удобной подставкой для фиксации диспенсера в горизонтальном положении. Диспенсер для холодных напитков особенно пригодится в жаркое время года. Не подходит для горячих напитков. Он упакован в красивую коробку и станет отличным подарком.

Банка с крышкой-шинковкой

Уникальная банка создана дизайнерами специально для тех, кто следит за ЗОЖ-трендами. С помощью крышки с острым лезвием можно с лёгкостью приготовить спагетти из любого твёрдого овоща, для этого идеально подойдут морковь, цуккини, тыква, картофель, свекла и др. Измельчённые овощи можно приготовить на пару, поджарить или замариновать со специями. Просто закройте банку крышкой и поставьте в холодильник. Любители ланча в банке делают сразу несколько порций, которых хватает на неделю, и ставят в холодильник, откуда каждое утро перед работой берут с собой по банке с полезным перекусом. Банка упакована в красивую коробку и станет оригинальным подарком всем, кто следит за своим здоровьем.

Набор магнитов «Кактус»

Магниты из жарких стран – оригинальное решение для любителей полезных мелочей. Маленькие забавные кактусы послужат верными помощниками на кухне, с их помощью вы сможете закрепить на холодильнике заметки, рецепты и фотографии. Необычный и стильный подарок к любому случаю. А уж к Новому году - самое то! Почувствуй себя в пампасах!

Универсальный органайзер «Такса»

Универсальный органайзер станет вашим верным помощником на письменном столе. В симпатичный резервуар можно сложить бумагу для записок, ручки, карандаши, скрепки и многое другое. С таким пеналом порядок на рабочем месте обеспечен! Также прекрасно подойдет для использования в ванной комнате для аксессуаров, ватных дисков, ваты или ватных палочек.

Набор из 4 мисок с крышками

Набор мисок, универсальных в использовании и с удобными крышками в комплекте. Все миски выполнены из нержавеющей стали. Особенности и преимущества:

  • крышки крепятся друг к другу для компактного хранения
  • крышки плотно прилегают к краям миски и сохраняют продукты свежими
  • нескользящее основание фиксирует миску на рабочей поверхности

Этажерка для фруктов и десертов в виде новогодней елки

Поможет красиво сервировать сладости и сэкономить место на праздничном столе. Верхний ярус снабжен колпаком, который не даст вашим десертам заветриться. Идеальна для подачи конфет, пирожных, печенья и прочих сладостей, а также фруктов. Разбирается для компактного хранения.

Копилка «Собака»

Оригинальная керамическая копилка в виде собаки. Станет приятным и полезным подарком. Упакована в крафт-коробку. Также можно использовать в качестве декоративной вазочки. Чтобы достать монетки, копилку необходимо будет разбить или вытряхнуть монеты через верхнее отверстие.

Двусторонний органайзер для украшений

Выполненный в форме соблазнительного красно-бордового или черного платья этот органайзер для украшений имеет 39 кармашков и 24 крючка. Вы сможете разместить в нем свои любимые украшения, бусы, цепочки, браслеты. Места хватит для всего. «Плечики» в комплекте.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив пресс-служб

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