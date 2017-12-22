Вы замечали, что очень часто даже уборка или стирка может быть в радость, если у вас под рукой есть удобный стильный гаджет. Да и поесть лишний раз можно забыть, заглядевшись на холодильник — произведение искусства. Знакомьтесь, новинки бытовой техники, которые принесут в ваш дом уют и радость.

Парогенератор Philips Парогенераторы Philips PerfectCare Elite Plus — самые мощные в мире! Они также имеют сверхлегкий утюг, который удобно держать в руке, особенно во время вертикального отпаривания. Инновационная подошва T-ionicGlide идеально скользит по поверхности. Мощная подача пара до 165 г/мин. позволяет быстро справляться со сложными складками. А паровой удар силой до 600 г/мин. разгладит даже самую плотную ткань. Носик утюга также оснащен паровыми отверстиями для качественной проработки мельчайших деталей. Благодаря датчику DynamiQ подача пара прекратится, когда утюг не будет двигаться, что обеспечит экономию расхода воды и электроэнергии. При этом большой объем резервуара в 1,8 л позволит пользоваться парогенератором до двух часов, а вновь наполнить его можно обычной водой из-под крана, не выключая прибор. Для удобной переноски и хранения парогенераторы имеют функцию Carry-lock, которая прочно фиксирует утюг на базе.

Ретрохолодильники от Hansa

Hansa продолжает разбавлять классический ассортимент техники яркими красками и представляет новую серию цветных ретрохолодильников. Модели новой серии представлены в семи цветовых решениях: черный, слоновая кость, бирюзовый, желтый, розовый, красный, красный винный — и способны преобразить любой кухонный интерьер, наполнив его свежими красками! В новой линейке идеально сочетаются ретродизайн снаружи и современные технологии внутри: полки из закаленного стекла, класс энергопотребления А++, мягкое LED-освещение, а также бережная забота о свежести продуктов любой категории (даже при отключении питания на 11 часов) — вот что позволяет такому холодильнику стать самым верным и эффектным помощником на вашей кухне! Стирально-сушильная машина Candy

Новую линейку встраиваемых стиральных и стирально-сушильных машин с большим и удобным люком диаметром 35 см, загрузкой до 9 кг и расширенным набором режимов стирки оценит любая хозяйка. Барабаны всех моделей новой линейки Candy выполнены с использованием технологии Shiatsu — их поверхность покрыта специальными выступами, которые при соприкосновении с тканью мягко воздействуют на нее в процессе стирки, благодаря чему моющее средство лучше проникает между волокнами и вымывает даже сложные загрязнения. Кроме режима 59-минутной стирки, во всех новых моделях доступен режим «Быстрая стирка», позволяющий установить цикл стирки продолжительностью в 14, 30 или 44 минуты. Такая программа пригодится для стирки тканей с несильными загрязнениями или совершенно новых вещей. Электрочайник Electrolux

Скорость, простота и легкость в управлении чайником EEWA7800 — то, что нужно всем домочадцам. Пять программируемых настроек температуры позволят вам приготовить чай так, как это и следует делать: 80 °C — для зеленого чая, 85 °C — для белого, 90 °C — для улуна, 95 °C — для кофе и 100 °C — для черного и травяного чая, а также для овсяной каши. Функция OneCup Turbo™ гениальна! Нет времени ждать чашечку чая? Чайник с функцией OneCup Turbo доводит 200 мл воды до кипения менее чем за 60 секунд. С этим чайником вы и ваша кухня в безопасности. Ведь в этом чайнике используются три метода автоматического отключения: когда закипает вода, когда вы снимаете чайник с нагревательной базы, а когда в нем не остается воды, срабатывает встроенная защита при выкипании Boil-Dry. Беспроводные стик-пылесосы Hoover Athen EVO

Новый беспроводной вертикальный пылесос с чрезвычайной автономностью и максимальной маневренностью обеспечивает выдающийся уровень очистки, используя безмешковую технологию сбора пыли. Инновационная система Easy Driving была разработана для обеспечения максимального комфорта и гибкости при использовании. Достаточно всего лишь одной полной зарядки для уборки всего дома без необходимости постоянной подзарядки.