Почему первой в новый дом запускают кошку и другие бытовые приметы и обряды для новоселов

Сначала кошка, потом – сами

Если вы хотите, чтобы жизнь на новом месте сложилась самым лучшим образом, то в новое жилище лучше впускать сначала кота, а лишь затем переступать порог самим. Ведь именно это домашнее животное способно наполнить ваш дом позитивной аурой, «подружиться» с духами, которые затем будут покровительствовать вашей семье, привлечь счастье и гармонию. Считается, что именно представители семейства кошачьих могут принести покой и благополучие в ваш дом, а также защитить ваших близких от негативной энергетики. И туда, куда первым делом ляжет ваш мурлыка, необходимо поставить кровать - своеобразный залог крепкого и здорового сна.

Мелкие монеты – к добру

Прежде чем переступить порог нового жилища, обязательно рассыпьте мелкие монетки и лишь затем смело шагайте через них в свою светлую и обеспеченную жизнь. Считается, что такой обряд поможет вам обрести достаток и благополучие, избежав происки завистников и разорение. А чтобы закрепить результат, раскидывать монеты на пороге (и, соответственно, перешагивать через них) можно каждый год (например, очень символично будет это проделать в новогоднюю ночь и тогда ваши желания непременно сбудутся).

Не обновили ремонт? Сделайте генеральную уборку!

Если же вы приобрели не новостройку, а вторичку и решили не обновлять ремонт, заехав в тот, который остался после прежних хозяев, то обязательно проведите генеральную уборку, чтобы смыть энергетику и негатив, оставшийся от бывших владельцев. Особое внимание уделите углам жилища, тщательно пройдитесь по ним влажной тряпкой, чтобы ненароком не оставить в доме ссоры, обиды и прочие семейные разборки. Также рекомендуется устроить новоселье, пригласив родных и друзей, чтобы заполнить пространство позитивной энергетикой и отвести неудачи от своей семьи.