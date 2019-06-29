Почему нельзя открывать, если слышите звонок, но там никого нет, и другие «страшилки», связанные с входной дверью

Если входная дверь неожиданно открылась сама по себе, то это не сулит ничего хорошего. Это могло быть предвестником серьезных испытаний и неизлечимых болезней, вплоть до того, что придется проститься с кем-то из близких. А вот сорвавшаяся с петель дверь предупреждала о возможном пожаре (и лучше было хозяину дома быть начеку).
Запирать на ночь входную дверь должен лишь хозяин дома. Если же это делает кто-то из гостей (например, какая-нибудь дама), то ждите неприятностей, ссор и разборок. Также не стоит ставить кровать рядом с дверью, укладывать гостей на ночь возле двери и спать «ногами к выходу». Это все сулит большие неприятности и потери.
Чтобы облегчить состояние дамы на сносях, входную дверь, напротив, рекомендовалось держать открытой (тогда роды пройдут легко и быстро).
Фото: vostock-photo
Если вы слышите звонок или стук в дверь, но там никого нет, то не спешите открывать. Наши предки верили, что таким образом в дом может проникнуть нечистая сила, которая принесет вам (и вашим близким) большие неприятности. Кроме того, это может означать, что вскоре вас ожидает потрясение в жизни (и, скорее всего, оно не будет связано с приятными моментами). Поэтому, если вдруг вам почудилось, что кто-то вечером стучит или звонит, не спешите распахивать входную дверь. Сначала поинтересуйтесь, есть ли там кто, посмотрите в глазок и если там тишина, то просто не открывайте. В противном случае вы можете накликать беду на свой дом (неизлечимые болезни и потеря близких). Тем, у кого стуки повторяются из раза в раз, эксперты рекомендуют со свечей обходить жилище, особое внимание уделяя именно дверным проемам. И постарайтесь не впадать в панику, а трактуйте это как знак от Вселенной, которая хочет предупредить вас о чем-то. Ведь если вы сконцентрируетесь на нейтральной трактовке данного события, то не притянете к себе негатив.
Чтобы уберечь свой дом от проникновения нечистой силы, можно еще повесить над дверью оберег, например, подкову. Кроме того, наши предки рекомендовали не открывать одновременно внутреннюю и наружную двери, чтобы случайно не «запустить» в жилище непрошеных гостей. Прежде, чем распахнуть полотно, они должны были убедиться, что остальные двери закрыты. Еще один способ защититься от злых духов – переступать через порог исключительно правой ногой. Считается, что этом случае все плохое останется снаружи и не попадет в ваше жилище.
Когда вы уезжаете надолго из дома (например, в командировку), то проверьте, чтобы все окна и двери были плотно закрыты. Считается, что таким образом вы сможете защититься от сплетников и завистников, пытающихся сорвать ваши планы. И никогда не рассказывайте о своих намерениях до того, пока они не исполнятся. Иначе ничего не получится и вы останетесь ни с чем.
Если входная дверь начала скрипеть, то значит вам предстоит скорый переезд и испытания.
Фото: vostock-photo
Чтобы случайно не «вымести» счастье и благополучие из дома, подметать следует не к входной двери, а от нее (тогда все ваше богатство останется при вас). К слову, с порогом связаны и другие приметы. Так, например, нельзя разговаривать через порог, передавать что-то (особенно деньги), иначе ненароком можно навлечь на себя беду и разорение. А вот если оставить пятак под порогом, то это напротив сулит вам скорое богатство. Если вы уже вышли, но вспомнили о забытой вещи и вернулись, то удачи вам уже не будет (можно посмотреться в зеркало, чтобы нейтрализовать это).
Если кошка долго сидит перед входной дверью, то ждите бедных родственников или человека, которому нужна финансовая помощь. Если же она подошла, понюхала и отошла от двери, то к вам спешат долгожданные гости. Если увидите над входной дверью паутину, то не спешите смахивать ее веником – это к большой прибыли.
Если у вас есть маленькая дочь, то последите, чтобы она не усаживала напротив входной двери кукол. Иначе, согласно народной примете, ваш супруг может вскоре уйти из семьи.
Данная примета касалась молодых людей. Если перед первым посещением квартиры избранницы они левой рукой коснутся дверного косяка и лишь потом постучат, то отношения будут долгими и крепкими. А вот если молодой человек не спешит проходить в комнату и постоянно сидит на пороге (например, ожидая, пока любимая собирается), то до ЗАГСа отношения так и не дойдут, он всю жизнь проживет холостяком. Незамужним дамам нужно следить, чтобы входная дверь была всегда заперта, иначе муж попадется несерьезный и гулящий. И им также не рекомендуется засиживаться на пороге, если они не хотят остаться в девках, а мечтают о скором замужестве.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/fotolia
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