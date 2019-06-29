Почему нельзя открывать, если слышите звонок, но там никого нет, и другие «страшилки», связанные с входной дверью

Если вы слышите звонок или стук в дверь, но там никого нет, то не спешите открывать. Наши предки верили, что таким образом в дом может проникнуть нечистая сила, которая принесет вам (и вашим близким) большие неприятности. Кроме того, это может означать, что вскоре вас ожидает потрясение в жизни (и, скорее всего, оно не будет связано с приятными моментами). Поэтому, если вдруг вам почудилось, что кто-то вечером стучит или звонит, не спешите распахивать входную дверь. Сначала поинтересуйтесь, есть ли там кто, посмотрите в глазок и если там тишина, то просто не открывайте. В противном случае вы можете накликать беду на свой дом (неизлечимые болезни и потеря близких). Тем, у кого стуки повторяются из раза в раз, эксперты рекомендуют со свечей обходить жилище, особое внимание уделяя именно дверным проемам. И постарайтесь не впадать в панику, а трактуйте это как знак от Вселенной, которая хочет предупредить вас о чем-то. Ведь если вы сконцентрируетесь на нейтральной трактовке данного события, то не притянете к себе негатив.

Чтобы уберечь свой дом от проникновения нечистой силы, можно еще повесить над дверью оберег, например, подкову. Кроме того, наши предки рекомендовали не открывать одновременно внутреннюю и наружную двери, чтобы случайно не «запустить» в жилище непрошеных гостей. Прежде, чем распахнуть полотно, они должны были убедиться, что остальные двери закрыты. Еще один способ защититься от злых духов – переступать через порог исключительно правой ногой. Считается, что этом случае все плохое останется снаружи и не попадет в ваше жилище.

Когда вы уезжаете надолго из дома (например, в командировку), то проверьте, чтобы все окна и двери были плотно закрыты. Считается, что таким образом вы сможете защититься от сплетников и завистников, пытающихся сорвать ваши планы. И никогда не рассказывайте о своих намерениях до того, пока они не исполнятся. Иначе ничего не получится и вы останетесь ни с чем.

Если входная дверь начала скрипеть, то значит вам предстоит скорый переезд и испытания.