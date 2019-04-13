Почему на самом деле нельзя передаривать или выбрасывать старые вещи

Мы не берем в расчет этическую сторону вопроса, когда вы, например, решили, что подарок вам категорически не подходит и его спокойно можно «передарить» кому-нибудь другому. Понятно, что даритель потратил время, силы и деньги, чтобы найти что-то, что порадует вас. И даже если он немного не угадал с вашими вкусами (размерами или предпочтениями), то отдать кому-то другому его презент – это просто обидеть человека. Если же вспомнить о народных приметах и поверьях, то, например, еще наши предки верили, что любое подношение имело некий мистический смысл и, соответственно, каждая подаренная вещь обладала своей энергетикой (чаще положительной, ведь даритель хотел сделать приятное своим подарком). Поэтому если человек имел неосторожность пренебречь этим даром, то он мог ненароком обрушить на себя гнев высших сил и накликать несчастье на свой дом. К тому же, та положительная энергетика, которой наделяли подарок в процессе передачи, действовала только в отношении определенного человека и, соответственно, «улетучивалась», если презент отдавали кому-то другому. Таким образом, смысла в этой процедуре, по мнению наших предков, просто не было.
Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что существовала традиция внутриродового дарения. Это когда, например, глава семейства, получив в свое время в дар от отца какую-либо памятную вещь или семейную реликвию, передавал ее потом своему сыну. Таким образом, эти подарки оставались в семье и имели ту же положительную энергетику, просто переходили дальше - от старших к младшим. И эти вещи ни в коем случае нельзя было передавать другим людям, не связанным с ними кровным родством.
Что касается примет, то, например, передаривать ювелирные изделия не рекомендуется, чтобы ненароком не навлечь беду как на дарителя, так и на тех, кому они в итоге достанутся. Если по каким-то причинам украшение вам не подошло, лучше отдать его на переплавку и сделать то, что действительно вам понравится, либо просто оставить в своей шкатулке «на черный день».
Если вы все же решили расстаться с ненужными вещами (в том числе и подарками), то постарайтесь соблюдать несколько правил.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не отдавайте личные вещи
Специалисты по фен-шуй напоминают, что отдавать можно не все свои вещи. Так, например, не рекомендуется передавать другим людям свои головные уборы, белье, туфли, кошельки, расчески и заколки. А все потому, что эти предметы слишком тесно связаны со своими владельцами и могут «забрать» с собой часть вашей энергии и удачи, накликав тем самым на вас мелкие неприятности.
Расставайтесь со старой вещью легко
Если вы все же решили отдать что-то, что вам не подходит по тем или иным причинам, то постарайтесь сделать это легко, «отпустив» вещь и пожелав ее новому владельцу всяческих благ. Мысленно повторите, что отдаете предмет в хорошие руки и не будете о нем сожалеть. Ведь если останется хоть капля жалости или сомнения, то с отданной вещью уйдет и энергетика, и удача. Кроме того, представьте, что на месте этой вещи появилась обновка и тогда она не заставит себя ждать. Если же вы решились расстаться с памятными или некогда любимыми предметами одежды (платье, в котором вы впервые сходили на свидание, счастливая блуза, в которой вы получили отлично на экзамене и так далее), которые уже давно пришли в негодность, но вы все равно эмоционально не можете их отпустить, тогда просто разрежьте их ножницами или сожгите, чтобы случайно не потерять часть своей энергии или чтобы она не перешла к кому-то другому. Мысленно вспомните те приятные моменты, которые были связаны с теми или иными предметами одежды и скажите себе, что впереди вас ждет что-то более увлекательное и интересное.
Попробуйте дать старым вещам второй шанс
Помните, раньше в моде были «лоскутные» одеяла, покрывала и прочие элементы декора. И это неспроста. Даже любимые вещи выходят из строя и теряют свой товарный вид, вот тогда-то им и можно попробовать дать второй шанс. Эксперты утверждают, что это неплохой способ продлить жизнь своим любимым некогда нарядам. И если у вас есть творческая жилка, то почему бы вам не создать уникальные авторские работы, которые будут радовать не только вас, но и ваших гостей? Из старых досок или мебели вполне может получиться милый комод или сундучок (разумеется, при условии, что вы или ваш избранник, умеете держать в руках инструменты). Из старых джинс – сумки, головные уборы, декоративные наволочки, детская одежда, гамак на дачу и прочие «джинсовые истории». Из старых футболок, платьев и рубашек – лоскутные одеяла, наволочки и покрывала. А из старых свитеров – уютные и милые коврики для ванной. Можно сделать все, на что только хватит вашей фантазии.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что не стоит хранить, чтобы не захламлять свою квартиру:
- вещи, которые доставляют вам психологический, эмоциональный или физический дискомфорт. Если вам постоянно натирает какая-то обувь, жмет платье, «колет» свитер, «душит» шарф и так далее, то значит это просто не ваша вещь и нужно от нее избавиться.
- изношенную или порванную одежду и обувь. Постарайтесь не превращать свой дом в склад, где хранится всякий хлам. Но прежде, чем отнести эти вещи на помойку, «очистите» их от своей энергетики, чтобы случайно не «выбросить» частичку своей удачи и благополучия. Можно, например, одежду прополоскать в подсоленной воде, обувь так же протереть этим раствором. Или просто зажечь аромасвечу рядом с этими вещами и подождать, пока она догорит. Считается, что огонь помогает освободить энергию.
- книги, которые вы никогда не открываете. Несмотря на то, что сегодня снова в моде домашние библиотеки, если в вашем доме скопились тома, которые вы не то, что ни пролистывали, а даже не брали в руки, то лучше от них все же избавиться. Можете, например, отнести их в городскую библиотеку или в другое место, где принимают старые книги. Только перед этим протрите их от пыли, чтобы также освободить их от своей энергии.
- вещи (даже новые), о существовании которых вы просто забыли. Если в вашем шкафу найдется несколько подобных экземпляров, да еще и с этикетками, то можете либо продать их на специальных сайтах, либо отнести в фонд, где собирают одежду для нуждающихся.
Помните, что любая ваша вещь хранит "частичку" вашей души, поэтому будет просто неправильно выбросить ее в мусорку и забыть, иначе вместе с ней может уйти и ваша энергия. Обязательно хотя бы мысленно "очищайте" одежду и обувь, благодаря за то, что хоть какое-то время они вас радовали и вдохновляли.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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