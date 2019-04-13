Почему на самом деле нельзя передаривать или выбрасывать старые вещи

Мы не берем в расчет этическую сторону вопроса, когда вы, например, решили, что подарок вам категорически не подходит и его спокойно можно «передарить» кому-нибудь другому. Понятно, что даритель потратил время, силы и деньги, чтобы найти что-то, что порадует вас. И даже если он немного не угадал с вашими вкусами (размерами или предпочтениями), то отдать кому-то другому его презент – это просто обидеть человека. Если же вспомнить о народных приметах и поверьях, то, например, еще наши предки верили, что любое подношение имело некий мистический смысл и, соответственно, каждая подаренная вещь обладала своей энергетикой (чаще положительной, ведь даритель хотел сделать приятное своим подарком). Поэтому если человек имел неосторожность пренебречь этим даром, то он мог ненароком обрушить на себя гнев высших сил и накликать несчастье на свой дом. К тому же, та положительная энергетика, которой наделяли подарок в процессе передачи, действовала только в отношении определенного человека и, соответственно, «улетучивалась», если презент отдавали кому-то другому. Таким образом, смысла в этой процедуре, по мнению наших предков, просто не было.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что существовала традиция внутриродового дарения. Это когда, например, глава семейства, получив в свое время в дар от отца какую-либо памятную вещь или семейную реликвию, передавал ее потом своему сыну. Таким образом, эти подарки оставались в семье и имели ту же положительную энергетику, просто переходили дальше - от старших к младшим. И эти вещи ни в коем случае нельзя было передавать другим людям, не связанным с ними кровным родством.

Что касается примет, то, например, передаривать ювелирные изделия не рекомендуется, чтобы ненароком не навлечь беду как на дарителя, так и на тех, кому они в итоге достанутся. Если по каким-то причинам украшение вам не подошло, лучше отдать его на переплавку и сделать то, что действительно вам понравится, либо просто оставить в своей шкатулке «на черный день».

Если вы все же решили расстаться с ненужными вещами (в том числе и подарками), то постарайтесь соблюдать несколько правил.