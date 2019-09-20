Почему на самом деле нельзя отдавать деньги вечером, передавать вещи через порог и держать веник ручкой вверх

«Отдашь деньги вечером в долг — будешь сам гол как сокол»

Деньги (богатство) и раньше считались чем-то особенным, требующем к себе бережного отношения. В противном случае, наши предки верили, что они могут «обидеться» и навсегда уйти из вашей жизни. И тут уже хочешь-не хочешь, придется как-то заглаживать свою вину, чтобы в противном случае не остаться у разбитого корыта. В современном мире к финансам тоже весьма уважительное отношение. Так, например, успешные люди не устают напоминать, что деньги не только любят счет, но и грамотное обращение, в противном случае вы так и будете жить от зарплаты до зарплаты, не понимая, почему так и не можете расквитаться с долгами и поправить свое финансовое положение.

Но вернемся к приметам, а точнее к той, согласно которой не рекомендуется передавать деньги кому-либо после захода солнца. Откуда же пошло такое поверье? И почему не следует совершать никаких манипуляций с финансами по вечерам? Наши предки верили, что после захода солнца наступает время правления темных сил, которые, как известно, не сулят ничего хорошего, поэтому и не стоит в это время активничать. Мало того, что «вечерняя передача» денег не будет удачной (долг могут не вернуть или вернуть, но через очень большой промежуток времени, когда вы уже практически отчаетесь получить что-либо обратно), так еще и «заберет» из вашего дома материальный достаток, благодаря чему деньги в вашем доме просто перестанут водиться. Считать свое богатство по вечерам тоже не рекомендуется, иначе это может привести к неожиданным крупным тратам и потерям. Согласно приметам, все операции с деньгами следует проводить в первой половине дня, чтобы вечером купюры и мелочь спокойно лежали в укромном месте, не привлекая к себе внимания.

Помимо этого, после заката не рекомендуется давать в долг продукты, заниматься стиркой, уборкой и выносить мусор. И все по той же самой причине – чтобы не обречь себя и своих близких на нищенское существование, добровольно «вынеся» из дома ненужные по вашему мнению вещи.