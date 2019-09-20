Почему на самом деле нельзя отдавать деньги вечером, передавать вещи через порог и держать веник ручкой вверх

«Отдашь деньги вечером в долг — будешь сам гол как сокол»
Деньги (богатство) и раньше считались чем-то особенным, требующем к себе бережного отношения. В противном случае, наши предки верили, что они могут «обидеться» и навсегда уйти из вашей жизни. И тут уже хочешь-не хочешь, придется как-то заглаживать свою вину, чтобы в противном случае не остаться у разбитого корыта. В современном мире к финансам тоже весьма уважительное отношение. Так, например, успешные люди не устают напоминать, что деньги не только любят счет, но и грамотное обращение, в противном случае вы так и будете жить от зарплаты до зарплаты, не понимая, почему так и не можете расквитаться с долгами и поправить свое финансовое положение.
Но вернемся к приметам, а точнее к той, согласно которой не рекомендуется передавать деньги кому-либо после захода солнца. Откуда же пошло такое поверье? И почему не следует совершать никаких манипуляций с финансами по вечерам? Наши предки верили, что после захода солнца наступает время правления темных сил, которые, как известно, не сулят ничего хорошего, поэтому и не стоит в это время активничать. Мало того, что «вечерняя передача» денег не будет удачной (долг могут не вернуть или вернуть, но через очень большой промежуток времени, когда вы уже практически отчаетесь получить что-либо обратно), так еще и «заберет» из вашего дома материальный достаток, благодаря чему деньги в вашем доме просто перестанут водиться. Считать свое богатство по вечерам тоже не рекомендуется, иначе это может привести к неожиданным крупным тратам и потерям. Согласно приметам, все операции с деньгами следует проводить в первой половине дня, чтобы вечером купюры и мелочь спокойно лежали в укромном месте, не привлекая к себе внимания.
Помимо этого, после заката не рекомендуется давать в долг продукты, заниматься стиркой, уборкой и выносить мусор. И все по той же самой причине – чтобы не обречь себя и своих близких на нищенское существование, добровольно «вынеся» из дома ненужные по вашему мнению вещи.
Фото: vostock-photo
Счастье свое передаете
С дверью (и порогом в том числе) тоже связано множество примет и суеверий. Наши предки, например, воспринимали дом исключительно как крепость, в которой входная дверь должна была не просто «защищать» от внешнего мира, но и служить неким порталом, соединяющим этот мир с потусторонним. В давние времена, например, под порогом закапывали умерших родственников, которые, якобы должны были и дальше защищать, и оберегать данное жилище. Однако если потревожить их души в самый неподходящий момент, то вместо защиты можно получить кучу неприятностей. Именно поэтому, все, что касалось данного предмета, было обусловлено тем, чтобы ненароком не потревожить эти души и не впустить в свой дом темные силы, которые могли навлечь беду на всех домочадцев.
Так, например, чтобы случайно не отдать кому-то свое счастье, удачу и благополучие, не рекомендуется разговаривать через порог или передавать какие-либо вещи (особенно деньги, драгоценности и тд). В противном случае вас ждет скорое разорение, болезни и прочие неприятности.
Кстати, молодые люди тоже не должны долго задерживаться на пороге. Если незамужняя дама, например, будет часто стоять (или сидеть) у дверей в ожидании, пока остальные оденутся и выйдут к ней, то и «просидит» так всю жизнь в девках. Одиноких мужчин, постоянно томящихся в ожидании у входной двери, ждет та же участь – одиночество и безрадостные перспективы. Что касается молодых, то жених в день свадьбы обязательно должен перенести невесту на руках через порог, тогда совместная жизнь будет легкой, счастливой и обеспеченной.
Фото: vostock-photo
Защита от злых сил или баловство?
Если вы всегда хранили веник той частью, которой подметают, вниз, то не удивляйтесь, что в вашем доме нет достатка, взаимопонимания и счастья. Хотя, казалось бы, такое положение вполне логично и нет смысла переворачивать его вверх тормашками, но не все так просто. Согласно народным приметам, при правильном хранении веник привлекает (и сохраняет) в дом благополучие, избавляет вас от ссор, негатива и разборок, «отпугивает» нечистую силу и злых духов, оберегает ваше семейное счастье и любовь.
Кроме того, наши предки верили, что метла является излюбленным местом домового, который как раз и стоит на страже вашего жилища. Именно поэтому они старались содержать этот предмет в чистоте и хранить прутьями вверх (причем, чем они «пышнее», тем лучше для вашего же благополучия). Считается, что только тот веник, который вы купили самостоятельно, будет привлекать удачу и богатство в ваш дом, а вот от тех, которые вам подарили (или же вы случайно где-то нашли) лучше избавиться. Добра от него все равно не будет, а вот неприятностей и неудач – сколько угодно. И чтобы не вымести из дома все добро, необходимо подметать не к входной двери, а от нее. Тогда ваш достаток не только останется при вас, но и приумножится.
А вы верите в приметы?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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