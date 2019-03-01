От минимализма до барокко: какой интерьер подходит разным знакам зодиака

Овен
Авторитарные представители данного знака выбирают обстановку себе под стать. Так, например, они будут чувствовать себя комфортно в «тяжелых», даже мужских интерьерах, в которых преобладает бетон, камень, красный серый и черный цвет. Мрачно? А вот Овнам так совсем не кажется, ведь для них, чем больше ярких акцентов и дизайнерских решений, тем лучше.
Телец
Романтизм в современном прочтении – именно так представляют себе идеальное жилище представители данного знака. Они, как никто другой, могут взять все самое актуальное из модных интерьеров и добавить нечто из классики. В итоге получается стильно, свежо и оригинально. Кстати, если их вовремя не остановить, то они спустят весь бюджет на антикварную мебель и роскошные предметы декора.
Близнецы
Общительные Близнецы ценят легкость во всем, в том числе и в оформлении пространства, в котором им придется проводить все свое свободное время. Чтобы не обременять себя чем-то долгоиграющим, они выбирают легкие, практически воздушные, пространства, мебель-трансформер, стеклянные столики и множество подушек, чтобы иногда иметь возможность м комфортом расположиться на полу и помечтать.
Рак
Представители данного знака зодиака превращают свое жилище в настоящую крепость – монументальную и безопасную. А все ради того, чтобы они сами и их близкие в случае чего могли спрятаться в своем оазисе от различных невзгод. Они придирчиво относятся к оформлению дома, выбирая сдержанные и благородные оттенки и материалы.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Лев
Царственные представители данного знака зодиака выбирают интерьеры себе под стать. Натуральная древесина, мрамор, кожа, бархат, дизайнерские решения, модные бренды и современные гаджеты – они абсолютно точно знают, как создать атмосферу уюта и роскоши. И если остальные могут испытывать дискомфорт и неловкость в хоромах, напоминающих Версальский дворец, то Львы весьма гармонично и уместно смотрятся в этой обстановке.
Дева
Представители данного знака отличаются особой практичностью, поэтому им подавай функциональный интерьер, оформленный в скандинавском или минималистичном стиле. Они предпочитают прочную и удобную мебель с множеством шкафов, стеллажей и комодов. И не станут скупиться на освещение, чтобы разграничить зоны и создать в доме дополнительный уют.
Весы
Аристократичные представители данного знака предпочитают нанять хорошего дизайнера интерьера, который отлично разбирается в феншуй и сможет создать не просто красивое, а гармоничное во всех отношениях пространство. Им нравятся красивые, но при этом легкие и функциональные вещи, поэтому устраивать склад в квартире они точно не станут.
Скорпион
Любители всего мистического и необъяснимого, Скорпионы предпочитают эффектные и неожиданные интерьеры, чтобы можно было поломать голову: «А что, так можно было?». Они не имеют ничего против классического интерьера, но лишь в том случае, если там присутствуют этнические или экзотические элементы (мебель, материалы, декор и прочее). Если, например, вы хотите порадовать представителей данного знака, то подарите ему журнальный столик с секретом или какие-нибудь предметы с африканским или бразильским мотивом.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрелец
На самом деле, представители данного знака – те еще авантюристы и путешественники. Они редко привязываются к своему дому, предпочитая исследовать те места, где они еще не были. Поэтому нередко можно встретить у Стрельцов интерьеры, оформленные в средиземноморском стиле, с множеством памятных сувениров, привезенных из различных стран. Кстати, обожают книги, поэтому часто устраивают в своем жилище некое подобие библиотеки.
Козерог
Консервативные представители данного знака очень редко отваживаются на перемены, особенно те, которые касаются их жилища. Классика, сдержанность и безупречный вкус – вот те три принципа, которым Козероги никогда не изменяют. Им мастерски удается сочетать в интерьере антикварную мебель с современными кожаными диванами или дизайнерским журнальным столиком и оригинальным светильником. И все это смотрится настолько гармонично и безупречно, что не оставляет никаких сомнений, что к делу приложил руку настоящий профи.
Водолей
Любители экспериментов и противники банальности, Водолеи могут порой дойти до крайности и создать дома такой интерьер, который больше подойдет ценителям авангарда. «Сочетание несочетаемого» - это точно про представителей данного знака, которые, кстати, не будут иметь ничего против, если вдруг вы решите помочь им воплотить мечту и организовать умный дом, который будет представлять собой один большой навороченный гаджет.
Рыбы
Романтичные и легкоранимые представители данного знака мечтают о доме, где они смогут расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Они ценят пространство и свободу, поэтому выбирают не перегруженный интерьер, легкую мебель (или ее отсутствие), плавные линии и спокойные нежные оттенки.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!