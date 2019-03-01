От минимализма до барокко: какой интерьер подходит разным знакам зодиака

Овен

Авторитарные представители данного знака выбирают обстановку себе под стать. Так, например, они будут чувствовать себя комфортно в «тяжелых», даже мужских интерьерах, в которых преобладает бетон, камень, красный серый и черный цвет. Мрачно? А вот Овнам так совсем не кажется, ведь для них, чем больше ярких акцентов и дизайнерских решений, тем лучше.

Телец

Романтизм в современном прочтении – именно так представляют себе идеальное жилище представители данного знака. Они, как никто другой, могут взять все самое актуальное из модных интерьеров и добавить нечто из классики. В итоге получается стильно, свежо и оригинально. Кстати, если их вовремя не остановить, то они спустят весь бюджет на антикварную мебель и роскошные предметы декора.

Близнецы

Общительные Близнецы ценят легкость во всем, в том числе и в оформлении пространства, в котором им придется проводить все свое свободное время. Чтобы не обременять себя чем-то долгоиграющим, они выбирают легкие, практически воздушные, пространства, мебель-трансформер, стеклянные столики и множество подушек, чтобы иногда иметь возможность м комфортом расположиться на полу и помечтать.

Рак

Представители данного знака зодиака превращают свое жилище в настоящую крепость – монументальную и безопасную. А все ради того, чтобы они сами и их близкие в случае чего могли спрятаться в своем оазисе от различных невзгод. Они придирчиво относятся к оформлению дома, выбирая сдержанные и благородные оттенки и материалы.