Наивным — розы, сильным — тюльпаны: а какие цветы выбираете вы?

Тюльпаны. Очень нежный и по-настоящему весенний букет получается именно из тюльпанов. Эти цветы выбирают сильные личности, которые привыкли всего добиваться своими силами. Обычно они достигают определенных высот и становятся для многих примером. Так, например, тюльпаны любили Жанна Фриске, кардинал Ришелье и Петр I.

Белые розы. Такой букет подчеркнет чистоту и наивность избранницы. Обычно его выбирают те женщины, которые считают себя сущими ангелами и не терпят лжи и предательства. А вот если подобный букетик приобретает мужчина, то он считает свою даму сердца настоящим идеалом, с которого следует сдувать пылинки. Белые розы обожают Ксения Бородина и Мадонна.

Желтые розы. Хоть и говорят, что этот цвет к разлуке, однако многие женщины приходят в восторг именно от оригинального букетика желтых (оранжевых) роз. Такие дамы ценят независимость и ни за что не согласятся на свидание с человеком, который не пришелся им по душе. Кстати, желтые розы — одни из самых любимых у певицы Бритни Спирс.

Алые розы. Это, безусловно, выбор страстных натур, которые не остановятся ни перед чем. И если им понравился избранник, то они сделают все, чтобы завоевать его сердце. Подобные букеты нравятся Монике Беллуччи и Мерил Стрип.