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На счастье и любовь: цветы-талисманы, приносящие удачу каждому знаку зодиака

Еще наши предки верили, что растения обладают особой энергетикой, силой, способной как помочь противостоять завистникам, оберегая от неудач, так и положительным образом сказаться на здоровье, принести счастье и благополучие в ваш дом. Однако, чтобы цветы «заработали» в полную силу, их необходимо подбирать не только с учетом ваших предпочтений, но и по рекомендациям звездных светил. Какие растения станут настоящей палочкой-выручалочкой, талисманом для каждого знака зодиака – в материале Passion.ru.

Овен

Активным и в меру упрямым представителям этого знака зодиака принесут удачу ярко-красные или «огненные» цветы – алые розы, маки, тюльпаны, герань, герберы и прочие. Эти растения приумножат неуемную энергию Овнов и направят ее в нужное русло.

Телец

А вот основательным и последовательным Тельцам звезды советуют выращивать дома лаванду и держать букетики сирени или ландышей. Именно эти растения помогут представителям данного знака обрести стабильность, уверенность в собственных силах и процветание.

Близнецы

Общительным и легким на подъем представителям данного знака зодиака для достижения гармонии и успеха в делах необходимо окружить себя «воздушными» цветами – акацией, нарциссами или даже лютиками. Эти растения помогут им немного «приземлиться» и сосредоточиться на достижениях важных целей (а не растрачивании энергии и жизненных сил по пустякам).

Рак

Замкнутым и ранимым Ракам обрести уверенность и успех помогут нежные цветы. Отличным вариантом могут стать ромашки, ирисы, карликовые белые розы и прочие подобные варианты. Эти растения будут уберегать представителей данного знака от негативной энергетики и завистливых личностей.

Фото: vostock-photo

Лев

Царственным и благородным представителям данного знака зодиака звезды рекомендуют окружить себя оригинальными цветами, которые помогут подчеркнуть статус и творческую натуру Льва. Как ни странно, при этом особую удачу и благополучие им принесет подсолнух, георгин, пион или бархатцы.

Дева

Практичным и рассудительным Девам легко угодить, какое бы растение вы не выбрали – они просто обожают цветы и с благодарностью примут все, что вы им преподнесете. Однако защититься от завистников и обрести материальный достаток представителям данного знака зодиака помогут хризантема или фиалка.

Весы

Аристократичные Весы обладают особым шармом и тонким вкусом, именно поэтому бывает так сложно угодить этим привередам. Приобщиться к прекрасному, почувствовать вкус к жизни и желание оставить после себя что-то уникальное им помогут гладиолусы, орхидеи или даже чайные розы.

Скорпион

Сексуальным и харизматичным Скорпионам принесут удачу, а заодно и финансовое благополучие, цветы насыщенных винных оттенков. Особенно беспроигрышным вариантом будут пионы, орхидеи или герань рубинового цвета (или бордо).

Фото: vostock-photo

Стрелец

Неутомимым и темпераментным представителям данного знака зодиака поправить свои дела и обрести гармонию в личной жизни помогут лилия, крокус или гвоздика. Что касается цвета, то тут вы можете ориентироваться на собственный вкус, только не стоит выбирать слишком вычурные или яркие варианты.

Козерог

Консервативным и трудолюбивым Козерогам в качестве талисмана можно выбрать подснежник, филодендрон или жасмин. Эти растения помогут им найти баланс между работой и личной жизнью, улучшить самочувствие и эмоциональный фон.

Водолей

Любопытным и креативным Водолеям помогут обрести успех в делах и счастье в любви такие растения, как: лилия, ландыш и белладонна. Эксперты уверяют, что представителей этой воздушной стихии приведут в восторг цветы из той же категории, которые направят их неуемную энергию, мечтательность и изобретательность в созидательное русло.

Рыбы

Эмоциональные и мечтательные представители данного знака зодиака обретут настоящих «союзников» среди таких цветов, как: фиалки, сирень или гипсофил. А чтобы судьба стала к ним еще более благосклонной, Рыбам необходимо выбирать и растения из водной стихии соответствующих оттенков.

Фото: vostock-photo

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