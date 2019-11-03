На счастье и любовь: цветы-талисманы, приносящие удачу каждому знаку зодиака

Овен

Активным и в меру упрямым представителям этого знака зодиака принесут удачу ярко-красные или «огненные» цветы – алые розы, маки, тюльпаны, герань, герберы и прочие. Эти растения приумножат неуемную энергию Овнов и направят ее в нужное русло.

Телец

А вот основательным и последовательным Тельцам звезды советуют выращивать дома лаванду и держать букетики сирени или ландышей. Именно эти растения помогут представителям данного знака обрести стабильность, уверенность в собственных силах и процветание.

Близнецы

Общительным и легким на подъем представителям данного знака зодиака для достижения гармонии и успеха в делах необходимо окружить себя «воздушными» цветами – акацией, нарциссами или даже лютиками. Эти растения помогут им немного «приземлиться» и сосредоточиться на достижениях важных целей (а не растрачивании энергии и жизненных сил по пустякам).

Рак

Замкнутым и ранимым Ракам обрести уверенность и успех помогут нежные цветы. Отличным вариантом могут стать ромашки, ирисы, карликовые белые розы и прочие подобные варианты. Эти растения будут уберегать представителей данного знака от негативной энергетики и завистливых личностей.