Меняем жизнь к лучшему! 7 вещей в доме, которые крадут вашу энергию

Мусор и хлам

Вы удивитесь, но беспорядок не только может охарактеризовать вас как плохую хозяйку и неряху, но и накликать безденежье в ваш дом. Поэтому если вы за собой наблюдаете привычку складировать пустые коробки из-под техники и другое старье на балконе, то не удивляйтесь, что жизнь не складывается и долгожданное благополучие так и не наступает. Эксперты уверяют, что деньги, например, обладают своей собственной энергией, которая несопоставима с негативной энергетикой бардака. Иными словами, мечтаете, чтобы деньги постоянно водились в кошельке — подружитесь с гаджетами для уборки и перестаньте захламлять помещение.

Вещи, которые пришли в негодность, и разбитая посуда

Старая одежда, которая потеряла свой товарный вид, износилась или порвалась, должна немедленно отправиться на свалку. То же самое касается стоптанной обуви, а также посуды, на которой есть сколы или трещины. Мало того, что пользоваться такими вещами небезопасно и неэстетично, так они еще забирают вашу энергию, принося разлад и бесконечные ссоры в дом. Кстати, вещи, оставшиеся от усопших родственников, также не рекомендуется хранить в квартире. Подчеркиваем, что речь идет исключительно об одежде или обуви. На какие-то другие предметы, которые вам достались в наследство, это правило не распространяется. Но лишь в том случае, если соседство с данными вещами не вызывает у вас негативные эмоции.

Засохшие букеты

Несмотря на то, что многие дизайнеры интерьеров настойчиво рекомендуют украшать помещение сухими или искусственными цветами, используя их в качестве декоративного акцента, специалисты по фэншуй советуют все же отказаться от этой идеи. А все потому, что неживые растения способны негативно влиять на ваше здоровье, забирая энергию и лишая сил. Поэтому вы будете чувствовать себя словно выжатый лимон, которому абсолютно все равно, что происходит вокруг, лишь бы только его не трогали.