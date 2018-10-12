Матео Чибич: «Нам в этом мире не хватает людей, которые умеют мечтать»

Какова ваша аудитория?

Я создаю все для себя в первую очередь. А во –вторую, для людей которые бросают мне вызов что-то сделать. Другими словами, или я бросаю кому-то вызов, или они мне. Это мой способ общения с миром. Когда ты создаешь какой-то предмет для определенного человека, то узнаешь о нем все: что у него за семья, о чем он думает и многое другое.

Какие принципы оформления вы используете в своих апартаментах?

Вы удивитесь, но мне нравятся простые пустые пространства, где можно менять слегка цвет стен. Я люблю на эти стены что-то повесить или снять, но заставлять пространство мебелью мне не нравится. Большинство вещей, которые оказываются на моей стене, это просто прототипы моего будущее дизайна или проекта.

Чтобы вы пожелали молодым дизайнерам?

Самое главное это делать то, что делает их счастливыми. Дать себе возможность сделать проект, длинною хотя бы на 10 лет, и заниматься в этом проекте только тем, что тебе интересно! И помните - 150 разных знакомств вам в жизни не пригодится, нужно иметь пару надежных партнеров. Все великие люди, вплоть до Пикассо - у них всегда был спутник. Это может быть романтический партнер и деловой, инвестор или продюсер, но важно, что все великие люди работают в паре. Нужен человек, с которым вы будете делиться своим видением. И не забывайте отдавать людям. Если ты отдаешь что-то, то это обязательно возвращается тебе. Может со временем, но возвращается. Однажды Джулиас Верну приснились две вещи: летний дождь и вертолет. За 400 лет до этого Леонардо Да Винчи представлял вертолет, но никогда не делился этими мыслями ни с кем. Джулиас Верн сказал, что любой предмет, который один человек может представить во сне, другой может осуществить в жизни. И он вдохновил 20 команд по всему миру создать подводную лодку. А вертолет более 80 команд создавало в течение 35 лет! А все потому что он поделился своей идеей. Так что, нам в этом мире не хватает людей, которые умеют мечтать.

Фото: архив пресс-службы