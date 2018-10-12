Матео Чибич: «Нам в этом мире не хватает людей, которые умеют мечтать»

Как вам удается создавать ироничный, но вполне актуальный дизайн?
Когда я воссоздаю объект, то я его создаю так, чтобы он объединял людей. Мне нравится создавать, используя клише из разных культур, но так, чтобы никто не догадался сразу, из какой культуры взят этот объект. Большинство моих предметов имеют специфические фигуры. Я стараюсь придать больше значения объектам, потому что мы живем сейчас в мире, где все происходит очень быстро: люди покупают, употребляют продукт и часто не замечают ничего вокруг себя. Если смотреть на объект с иронией, то можно увидеть гораздо больше смысла и значения каждой вещи!
Помогает ли вам родство с известным дизайнером пост-модернистом Альдо Чибичем? И взяли ли вы от него что-то в работе?
Когда мне было 14 лет, я хотел стать попом. Но благодаря моему дяде, я стал дизайнером. Дядя оказывал на меня большое влияние в подростковом периоде, ведь мои родители отправляли меня на все лето к нему в Милан. И именно он научил меня проводить время так, как мне нравится!
А почему вы решили стать именно дизайнером? И помогает ли преемственность поколений в этой работе?
Конечно, помогает. Я был очень юным, с 14 лет я работал с дядей и имел возможность видеть весь антураж дизайна. Но когда меня зовут его «внуком» (Матео Чибич является племянником Альдо Чибича – примечание редакции), мне это не очень приятно слышать!
Согласны ли вы с утверждением своего дяди, что предметы должны приносить хорошие эмоции, а люди должны вернуться к простым радостям жизни?
Конечно согласен. В жизни вообще нужно стараться извлекать позитив из всего!
Какой предмет вам приносит положительные эмоции?
У меня нет никакой привязанности к предметам! Когда ты дизайнер, то быстро привыкаешь к тому, что ты можешь все создать или переделать. Я считаю объекты просто платоническими фигурами. Если у меня есть фотография или я просто запомнил в голове предмет какой-то, то я уже рад даже этому! Даже если я иду на рынок и вижу интересный предмет, то я не покупаю его, а просто фотографирую. Поэтому мои объекты, которые я создаю, должны быть очень лаконичными и сразу врезаться людям в память.
Какова ваша аудитория?
Я создаю все для себя в первую очередь. А во –вторую, для людей которые бросают мне вызов что-то сделать. Другими словами, или я бросаю кому-то вызов, или они мне. Это мой способ общения с миром. Когда ты создаешь какой-то предмет для определенного человека, то узнаешь о нем все: что у него за семья, о чем он думает и многое другое.
Какие принципы оформления вы используете в своих апартаментах?
Вы удивитесь, но мне нравятся простые пустые пространства, где можно менять слегка цвет стен. Я люблю на эти стены что-то повесить или снять, но заставлять пространство мебелью мне не нравится. Большинство вещей, которые оказываются на моей стене, это просто прототипы моего будущее дизайна или проекта.
Чтобы вы пожелали молодым дизайнерам?
Самое главное это делать то, что делает их счастливыми. Дать себе возможность сделать проект, длинною хотя бы на 10 лет, и заниматься в этом проекте только тем, что тебе интересно! И помните - 150 разных знакомств вам в жизни не пригодится, нужно иметь пару надежных партнеров. Все великие люди, вплоть до Пикассо - у них всегда был спутник. Это может быть романтический партнер и деловой, инвестор или продюсер, но важно, что все великие люди работают в паре. Нужен человек, с которым вы будете делиться своим видением. И не забывайте отдавать людям. Если ты отдаешь что-то, то это обязательно возвращается тебе. Может со временем, но возвращается. Однажды Джулиас Верну приснились две вещи: летний дождь и вертолет. За 400 лет до этого Леонардо Да Винчи представлял вертолет, но никогда не делился этими мыслями ни с кем. Джулиас Верн сказал, что любой предмет, который один человек может представить во сне, другой может осуществить в жизни. И он вдохновил 20 команд по всему миру создать подводную лодку. А вертолет более 80 команд создавало в течение 35 лет! А все потому что он поделился своей идеей. Так что, нам в этом мире не хватает людей, которые умеют мечтать.
Фото: архив пресс-службы