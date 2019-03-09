Квартира для леди: какой интерьер подчеркнет вашу женственность

Правильно выбранные оттенки
В отличие от представителей сильного пола, которым милее темные оттенки и простые лаконичные формы, дамам ближе совершенно другая цветовая палитра. Так, например, нежно-розовый, бежевый, жемчужный, светло-желтый и другие подобные цвета ассоциируются исключительно с прекрасным полом и активно используются для оформления именно женских интерьеров. Такие оттенки смотрятся очень выразительно, подходят для оформления любых помещений и отлично сочетаются с другими цветами. И даже, если вы считаете, что давно уже выросли и все эти розовые сны – не про вас, то просто подберите подходящий именно вам оттенок и добавьте немного ярких акцентов. И тогда вы увидите, как преобразится ваша квартира.
Больше света
Мужские квартиры не зря называют «холостяцкими берлогами» - они действительно напоминают темное пространство, лишенное милых безделушек и любого намека на романтику. А вот женские апартаменты должны быть пронизаны светом, теплом и уютом – дамы любят наряжаться, готовить, творить и для всего этого, по мнению дизайнеров интерьеров, светлые помещения подходят лучше. Поэтому женщинам важно, чтобы в помещении были большие окна, дополнительные источники освещения и прочее-прочее. А все остальные варианты будут навевать на них тоску и апатию.
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Вдохновляющие аксессуары
В отличие от сдержанных мужских интерьеров, женский отличается многообразием различных мелочей и аксессуаров, близких сердцу хозяйки. Фарфоровые статуэтки, ароматические свечи в красивых стаканчиках и просто сувениры, напоминающие о путешествиях, красивый туалетный столик с многочисленными баночками и флакончиками, прихватки, салфеточки, кружева – то, что явно указывает на присутствие женщины в доме, а заодно рассказывает о ее вкусах и предпочтениях.
Удобная гардеробная
Дамам, как водится, всегда нечего надеть, поэтому вместительная гардеробная, где каждая вещь найдет свое место, является простой необходимость, а не очередным капризом и расточительностью. К тому же, гораздо удобнее хранить одежду, обувь и аксессуары в одном месте, а не собирать их по всей квартире, пытаясь вспомнить, где вы оставили ту или иную вещь в прошлый раз. И если вы, например, смотрели фильм «Секс в большом городе-2», то наверняка грезили об отдельной гардеробной комнате, как у Керри Брэдшоу, напоминающую больше стильную примерочную бутика, а не просто место для хранение вещей. И, как утверждают дизайнеры интерьеров, создать подобное в своей квартире вы тоже можете – это не настолько затратно и хлопотно, как думают многие. Да и любая гардеробная, пусть даже маленькая, выглядит намного более стильно, чем какой-нибудь шкаф или шифоньер.
Фото: shutterstock
Комнатные растения
Чем больше живых растений и цветов, тем уютнее и женственнее получится ваш интерьер. Даже самый обычный букет способен оживить невзрачное помещение. Небольшие яркие цветочные композиции, подобранные в тон аксессуарам или лаконичные букеты нейтральных оттенков – выбирайте тот вариант, который подходит именно вам, и обновляйте по мере необходимости. К тому же, психологи утверждают, что садоводство сейчас можно назвать новым видом медитации, поэтому вы вполне можете освоить основные азы и самостоятельно превращать свой дом в тропические джунгли.
Уютная ванная
Ванная или туалетная комната (наравне с кухней) является практически лицом хозяйки и демонстрирует, насколько серьезно она относится к чистоте и безопасности в своем доме. Поэтому при планировании или при ремонте ванной комнаты постарайтесь продумать все до мелочей, в том числе, аккуратные полочки для косметики и полотенец, но только не захламляйте помещение. Тогда у вас будет просторная и уютная ванная, где можно устроить романтический вечер, укрывшись от мира и посвятив это время только себе. К тому же, домашние СПА процедуры весьма благотворно влияют на самочувствие и поднимают настроение, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствие.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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