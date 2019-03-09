Квартира для леди: какой интерьер подчеркнет вашу женственность

Правильно выбранные оттенки

В отличие от представителей сильного пола, которым милее темные оттенки и простые лаконичные формы, дамам ближе совершенно другая цветовая палитра. Так, например, нежно-розовый, бежевый, жемчужный, светло-желтый и другие подобные цвета ассоциируются исключительно с прекрасным полом и активно используются для оформления именно женских интерьеров. Такие оттенки смотрятся очень выразительно, подходят для оформления любых помещений и отлично сочетаются с другими цветами. И даже, если вы считаете, что давно уже выросли и все эти розовые сны – не про вас, то просто подберите подходящий именно вам оттенок и добавьте немного ярких акцентов. И тогда вы увидите, как преобразится ваша квартира.

Больше света

Мужские квартиры не зря называют «холостяцкими берлогами» - они действительно напоминают темное пространство, лишенное милых безделушек и любого намека на романтику. А вот женские апартаменты должны быть пронизаны светом, теплом и уютом – дамы любят наряжаться, готовить, творить и для всего этого, по мнению дизайнеров интерьеров, светлые помещения подходят лучше. Поэтому женщинам важно, чтобы в помещении были большие окна, дополнительные источники освещения и прочее-прочее. А все остальные варианты будут навевать на них тоску и апатию.