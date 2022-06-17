Хюгге круглый год: интерьеры, вдохновленные Скандинавией

В последние годы о хюгге чаще всего вспоминают в контексте новогодних и рождественских праздников, однако смысл этой философии намного шире. Она подразумевает особый подход к повседневной жизни и всему, что в ней происходит — совместному досугу с друзьями и близкими, приготовлению еды и напитков, подготовке подарков и, едва ли не главным образом, оформлению домашних интерьеров. Оно и неудивительно, дом для датчан — это главное место для общения и штаб-квартира хюгге на протяжении всего года.

Хюгге в интерьере: почему нам это нравится, и с чего стоит начать?

Хюгге — это умение радоваться жизни, быть в гармонии с собой и окружающим миром. Жители скандинавских стран утверждают, что это не дано им от рождения, напротив, это особое искусство, которому можно научиться и стоит практиковать. Начать можно, например, с создания интерьера своего дома в стиле хюгге и одновременно стать немного счастливее.

Когда речь идет об основах хюгге-интерьера, то ориентироваться можно, в первую очередь, на скандинавский стиль, у которого есть свои отличительные особенности в отношении цветовой гаммы, используемых материалов, мебели и освещения.

Спокойные нейтральные оттенки. Белый цвет и его оттенки традиционно считаются основой скандинавского стиля. Их используют для отделки практически всего: потолка, пола, стен, предметов мебели. Однако стоит не забывать и о нескольких ярких акцентах в теплых светлых оттенках серого, бежевого, бледно-розового или голубого, дабы не создавать дома атмосферу больницы. Пример подобной цветовой гаммы хорошо проиллюстрирован в однокомнатной квартире на Маломосковской улице в районе ВДНХ, арендовать которую можно за 97 500 рублей ежемесячно. Стены квартиры выполнены в белом цвете, однако холодная атмосфера разбавлена за счет кухонного гарнитура пудрового оттенка, а также дивана и кровати в сером цвете.

Выбор в пользу натуральных материалов, фактур и естественных оттенков скандинавы делают неслучайно: они помогают сделать интерьер более близким к природе и добавляют ему уюта. Выбирая отделочные материалы для скандинавского стиля, предпочтение стоит отдать, в первую очередь, дереву, причем использовать можно как светлые, так и темные породы. К дереву можно смело добавлять металл, керамику, натуральные камни, кожу, кирпич. Создатели интерьера для студии на Нижегородской улице тонко прочувствовали все вышеперечисленные особенности скандинавского стиля и воплотили их в реальность: стены квартиры выполнены в белом цвете, однако лестница, пол, кровать и минималистичный стол-бюро — из дерева светлой породы. Кресло покрыто уютной накидкой-шкурой, а диван выполнен из кожи. По данным сервиса Яндекс Аренда, например, аренда такой квартиры обойдется в 60 000 рублей в месяц.