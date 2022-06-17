Хюгге круглый год: интерьеры, вдохновленные Скандинавией
В последние годы о хюгге чаще всего вспоминают в контексте новогодних и рождественских праздников, однако смысл этой философии намного шире. Она подразумевает особый подход к повседневной жизни и всему, что в ней происходит — совместному досугу с друзьями и близкими, приготовлению еды и напитков, подготовке подарков и, едва ли не главным образом, оформлению домашних интерьеров. Оно и неудивительно, дом для датчан — это главное место для общения и штаб-квартира хюгге на протяжении всего года.
Хюгге в интерьере: почему нам это нравится, и с чего стоит начать?
Хюгге — это умение радоваться жизни, быть в гармонии с собой и окружающим миром. Жители скандинавских стран утверждают, что это не дано им от рождения, напротив, это особое искусство, которому можно научиться и стоит практиковать. Начать можно, например, с создания интерьера своего дома в стиле хюгге и одновременно стать немного счастливее.
Когда речь идет об основах хюгге-интерьера, то ориентироваться можно, в первую очередь, на скандинавский стиль, у которого есть свои отличительные особенности в отношении цветовой гаммы, используемых материалов, мебели и освещения.
Спокойные нейтральные оттенки. Белый цвет и его оттенки традиционно считаются основой скандинавского стиля. Их используют для отделки практически всего: потолка, пола, стен, предметов мебели. Однако стоит не забывать и о нескольких ярких акцентах в теплых светлых оттенках серого, бежевого, бледно-розового или голубого, дабы не создавать дома атмосферу больницы. Пример подобной цветовой гаммы хорошо проиллюстрирован в однокомнатной квартире на Маломосковской улице в районе ВДНХ, арендовать которую можно за 97 500 рублей ежемесячно. Стены квартиры выполнены в белом цвете, однако холодная атмосфера разбавлена за счет кухонного гарнитура пудрового оттенка, а также дивана и кровати в сером цвете.
Выбор в пользу натуральных материалов, фактур и естественных оттенков скандинавы делают неслучайно: они помогают сделать интерьер более близким к природе и добавляют ему уюта. Выбирая отделочные материалы для скандинавского стиля, предпочтение стоит отдать, в первую очередь, дереву, причем использовать можно как светлые, так и темные породы. К дереву можно смело добавлять металл, керамику, натуральные камни, кожу, кирпич. Создатели интерьера для студии на Нижегородской улице тонко прочувствовали все вышеперечисленные особенности скандинавского стиля и воплотили их в реальность: стены квартиры выполнены в белом цвете, однако лестница, пол, кровать и минималистичный стол-бюро — из дерева светлой породы. Кресло покрыто уютной накидкой-шкурой, а диван выполнен из кожи. По данным сервиса Яндекс Аренда, например, аренда такой квартиры обойдется в 60 000 рублей в месяц.
Фото: freepik.com
Мебель в стиле минимализма. Важное условие при выборе мебели для хюгге-пространства — она может не соответствовать последним трендам моды, но совершенно точно должна нравиться вам. Среди наиболее подходящих вариантов – мебель ручной работы без каких-либо ярких деталей и декора, либо он должен быть минималистичным. Не забывайте и о другом почти обязательном объекте северных интерьеров — встроенных нишах и стеллажах, которые вы позже заполните книгами и другими предметами хюгге-атмосферы.
Точечное освещение. Настольные лампы, бра, торшеры в стиле хай-тек и кантри хорошо сочетаются со скандинавским стилем — все это также уместно в хюгге-интерьере. Ключевое условие для любого источника света в квартире — оригинальность и простота форм. Пример такого освещения, нейтральной цветовой гаммы в сочетании с минималистичной мебелью можно рассмотреть в однокомнатной квартире на метро Новодачная (по данным Яндекс Аренды стоимость аренды обойдется в 41 500 рублей в месяц).
Наконец, один из самых знаменитых и опознаваемых символов хюгге-интерьера — гирлянды, которые в Дании развешивают на стены и украшают ими оконные проемы (не только на Рождество и Новый год). Берите пример с датчан — украсьте гирляндой изголовье кровати, шторы в спальне или книжный шкаф, и вы обеспечите себе не только чувство уюта, но и праздничное настроение каждый вечер, проведенный дома.
Фото: freepik.com
Как создать атмосферу хюгге на весь год?
Философия хюгге гласит, что нет ничего приятнее, чем устроиться на любимом диване под мягким пледом, с чашкой горячего шоколада или какао и книгой. Чтобы прочувствовать датское счастье, необязательно переделывать всю квартиру, достаточно создать небольшой уголок комфорта — так называемый hyggekrog (“уютный уголок”). Положите на подоконник или в любом другом комфортном месте комнаты подушки и плед, организуйте мягкое освещение, возьмите любимый напиток, книгу или включите фильм, который давно хотели посмотреть — ваш hyggekrog готов! А вот несколько пунктов, которые помогут внести финальные штрихи:
● Камин — считается одним из важнейших оплотов хюгге, который дарит ощущение тепла и уюта, причем для хюгге-настроения сидеть перед ним можно как в одиночестве, так и в компании близких людей.
● Свечи. Как утверждает Майк Викинг, основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене, “нет свечей - нет хюгге” :) То же самое относится и к пледам с подушками.
● Книжные полки, заставленные томами. Чтение книг, в независимости от жанра — обязательное занятие философии хюгге. Только представьте: захватывающее произведение, напиток из любимой кружки, безмятежная и уютная домашняя атмосфера — кажется, звучит как идеальное завершение дня и вполне может претендовать на разновидность медитации.
● Вещи из дерева. Деревянными могут быть не только отделочные материалы или предметы мебели, но и любые интерьерные или функциональные вещи: вспомните те же разделочные доски разных форм, которые в последнее время часто используют для сервировки еды — это тоже хюгге.
● В ход могут пойти и любые кусочки природы. Это могут быть листья и шишки, разложенные по вазам или добавленные в рамки для картин и фотографий. Кресла, диваны или стулья можно накрыть шкурами животных.
● Добавьте винтажные вещи — необычную лампу, часы, фарфоровую вазу, цветочные горшки, керамическую посуду, деревянную шкатулку, кресло-качалку, стол-бюро и многое другое. Особой ценностью будут отличаться те предметы, которые вызывают приятные ассоциации и воспоминания.
Фото: freepik.com