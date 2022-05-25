Хоумстейджинг: как с минимальными затратами обставить квартиру, чтобы придать ей товарный вид
Дарья Скоробогатова
руководитель проекта Tikkurila Academy в России
Ремонт обычно представляется дорогостоящей затяжной процедурой, сопряженной с массой неудобств и затрат, которые особенно не хочется нести, когда речь идет о продаже или сдаче жилья. Но сегодня на сцену выходит хоумстейджинг — свежее направление в дизайне, которое рассчитано на то, чтобы придать квартире или дому максимально привлекательный вид за минимальные вложения. Разбираемся, что это такое и как это делается.
Хоумстейджинг: основные принципы и отличия от привычного дизайна интерьера
Дизайн интерьера рассчитан на вкус и потребности одних конкретных хозяев. Хоумстейджер должен думать «в среднем как все» и создавать интерьеры, которые понравятся большому числу людей в определенной группе. Поэтому работа начинается с изучения района и рынка, на котором появился объект недвижимости. Хоумстейджер должен знать и понимать какие тренды и наиболее популярные решения востребованы чаще всего для квартир в данной локации, в определенной ценовой категории и для потенциальных жильцов.
Например, молодую пару менеджеров среднего звена скорее заинтересует квартира со светлой мебелью и несколькими яркими цветовыми акцентами в скандинавском стиле. Для того чтобы поймать взгляд потенциального покупателя квартиры в новомодном ЖК, потребуется выраженное зонирование и смелые элементы декора.
При этом хоумстейджер не обязан отразить в своей работе последний писк интерьерной моды — решения должны отличаться не новаторством, а привлекательностью для целевой аудитории проекта. Иток, в какие рамки должен укладываться хоумстейджер?
- Сниженный градус индивидуальности — интерьер рассчитан на группу, а не на одного заказчика.
- Минимальный бюджет. В каждом случае определяется индивидуально, но, как правило, счет идет на десятки, а не на сотни тысяч.
- Фокус на переделку, а не на покупку. Хоумстейджер должен максимально обойтись имеющимся в квартире. Можно доработать обстановку, но не поменять полностью.
- Ограниченное время. Необходимо уложиться в несколько дней.
Мерой эффективности работы хоумстейджера будет не удовлетворение заказчика, а снижение времени экспозиции недвижимости и скорая продажа/сдача в аренду объекта.
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Хоумстейджинг: материалы и приемы
Хоумстейджер воспринимает интерьер квартиры уже готовым решением, которое может вызвать интерес и восторг при первом взгляде потенциального покупателя. Для этого презентуемому пространству следует быть максимально комфортным и органичным, вдохновлять новых владельцев, помогать им представить свою новую жизнь в этом декоре. Даже если покупатель или арендатор собираются изменить обстановку впоследствии, главное — показать потенциал пространства.
Хоумстейджинг: цвета
Цвет — главный помощник хоумстейджера. Цвет позволяет задавать основную тему интерьера — классика, модерн, бохо, хай-тек, эклектика. Основное правило цветового баланса: 60:30:10%, где большая часть, 60% — базис с нейтральными оттенками, 30% — основные цветовые акценты — и 10% — яркие и насыщенные детали.
При выборе цвета учитываем, как человек воспринимает окружающее пространство: 3 первых объекта, которые оценивает человеческий глаз, — стены, потолок и пол. Для их окраски рекомендуется использовать нейтральные цвета и оттенки — так потенциальный покупатель сможет легче визуализировать способы применения окружающего его пространства и продолжить изучать детали объекта.
Также колористика помогает зонировать и создавать выгодные нюансы. Например, один из быстрых приемов — перекрасить двери. Если окрасить среднестатистические двери «под бук» в эффектный цвет, подходящий по палитре всему пространству, комната мгновенно приобретает сильный композиционный акцент.
Аналогично прием работает и для обновления мебели. Сервант, видевший свои лучшие годы еще до полета Гагарина, может стать деталью интерьера в стиле ретро, если сменит суровую ореховую расцветку на матовый белый. Именно поэтому хоумстейджерам необходимо иметь наготове много цветовых схем и сочетаний.
Например, землистые тона и теплые цвета палитры бохо помогут создать уютную атмосферу, перекликаясь с экзотическими оттенками и сложными деталями. Или, наоборот, для представления минималистичного современного декора можно использовать палитру хай-тек, в которой продуманные акценты сочетаются с простыми нейтральными оттенками, тем самым создавая цветовую гамму, которая выводит пространство на новый уровень.
Необходимо помнить, что современный декор минималистичен, но он не обязан быть скучным.
Еще один важный навык для хоумстейджера — уметь пользоваться современными лакокрасочными продуктами, от грунтов до экологичных интерьерных красок; так как на поклейку обоев и перекладывание полов времени и бюджета точно не будет. Поэтому учитываем при выборе материалов:
- для потолков необходимо выбирать краску с высокой укрывистостью, которая маскирует трещины и неровности, в том числе от инструментов;
- для стен в спальне и гостиной можно воспользоваться красками на водной основе (быстро сохнут, после них не останется едкого алкидного запаха).
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Хоумстейджинг: композиция
Грамотная организация пространства — еще один необходимый для хоумстейджинга момент. Например, в современных кухнях столы сегодня редко наглухо придвинуты к стене или к окну, а в гостиной после двух лет пандемии желательно оборудовать уголок, подходящий для работы. Для этого иногда нужно просто поменять мебель местами или вынести лишнее.
Хоумстейджинг предполагает, что интерьер будет запечатлен на фотографии, и кадр должен быть максимально привлекательным и эффектным. Поэтому нельзя забывать про декоративные элементы, к которым относятся домашние растения, картины, посуда и вазы, статуэтки, игрушки и так далее. Обычно такие предметы есть в каждом доме, однако многие часто прячут в шкафы или задвигают на задний план — так проще убирать комнату и нет риска разбить красоту. Задача хоумстейджера, наоборот, извлечь эти скрытые сокровища и определить им достойное место. При этом хозяйственные мелочи можно скрывать в коробках и корзинках, также вписанных в общую концепцию.
Хоумстейджинг: текстиль
Перетяжка мебели — довольно долгий и затратный процесс. Отличное быстрое и бюджетное решение — шторы, скатерти, покрывала и подушки различных цветов, которые легко преображают настроение в комнате. При выборе также следует руководствоваться трафаретными вариантами стилей и палитр.
Так, на бывалый диван можно накинуть покрывало и забросать контрастными подушками, чтобы основная доминанта комнаты совершила мгновенный рывок из классики в модерн. Спальни полностью преображаются, когда кровать красиво и аккуратно убрана. Шторы придают интерьеру законченный вид и прекрасно оттеняют мебель, в том числе и композиционно, за счет расположения по вертикальной оси.
Текстиль отлично создает настроение. Мягкий плед мгновенно вызывает ассоциацию с уютом и отдыхом, а строгий пиджак, оставленный на вешалке в коридоре, покажет, что это жилье для активных и деловых.
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