Хоумстейджинг: как с минимальными затратами обставить квартиру, чтобы придать ей товарный вид

Ремонт обычно представляется дорогостоящей затяжной процедурой, сопряженной с массой неудобств и затрат, которые особенно не хочется нести, когда речь идет о продаже или сдаче жилья. Но сегодня на сцену выходит хоумстейджинг — свежее направление в дизайне, которое рассчитано на то, чтобы придать квартире или дому максимально привлекательный вид за минимальные вложения. Разбираемся, что это такое и как это делается.

Хоумстейджинг: основные принципы и отличия от привычного дизайна интерьера

Дизайн интерьера рассчитан на вкус и потребности одних конкретных хозяев. Хоумстейджер должен думать «в среднем как все» и создавать интерьеры, которые понравятся большому числу людей в определенной группе. Поэтому работа начинается с изучения района и рынка, на котором появился объект недвижимости. Хоумстейджер должен знать и понимать какие тренды и наиболее популярные решения востребованы чаще всего для квартир в данной локации, в определенной ценовой категории и для потенциальных жильцов.

Например, молодую пару менеджеров среднего звена скорее заинтересует квартира со светлой мебелью и несколькими яркими цветовыми акцентами в скандинавском стиле. Для того чтобы поймать взгляд потенциального покупателя квартиры в новомодном ЖК, потребуется выраженное зонирование и смелые элементы декора.

При этом хоумстейджер не обязан отразить в своей работе последний писк интерьерной моды — решения должны отличаться не новаторством, а привлекательностью для целевой аудитории проекта. Иток, в какие рамки должен укладываться хоумстейджер?

Сниженный градус индивидуальности — интерьер рассчитан на группу, а не на одного заказчика. Минимальный бюджет. В каждом случае определяется индивидуально, но, как правило, счет идет на десятки, а не на сотни тысяч. Фокус на переделку, а не на покупку. Хоумстейджер должен максимально обойтись имеющимся в квартире. Можно доработать обстановку, но не поменять полностью. Ограниченное время. Необходимо уложиться в несколько дней.

Мерой эффективности работы хоумстейджера будет не удовлетворение заказчика, а снижение времени экспозиции недвижимости и скорая продажа/сдача в аренду объекта.