logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Холодный расчет: колготки, джинсы и еще 8 вещей, которым самое место в холодильнике

Уверены, что вы тоже, как и большая часть нашей редакции, предполагали, что в холодильнике можно хранить исключительно продукты, ну или лекарства (но в самом крайнем случае). А вот у наших мам и бабушек фантазия была куда более бурной и в холодильник отправлялись порой очень даже неожиданные вещи. Passion.ru пообщался с экспертами и выяснил, действительно ли в «заморозку» стоит отправлять косметику, парфюм, одежду или даже обувь и зачем, собственно, это нужно делать.

Капроновые колготки и чулки

Возможно вам данный пункт покажется странным, однако многие советские хозяйки именно так и поступали. Они знали, что если ненадолго поместить капроновые чулки или колготки в морозильную камеру, то эластичные волокна станут намного прочнее и можно будет не переживать о стрелках, если вдруг вы случайно неловко повернетесь и зацепитесь за какой-нибудь предмет.

Джинсы

Если данный предмет одежды положить на некоторое время в морозильную камеру, то они станут выглядеть намного ярче и «свежее», словно вы их только что приобрели их в магазине. Это, конечно, не отменяет тот факт, что джинсы необходимо периодически стирать, но поможет вам их освежить, если вдруг у вас намечается важная встреча или свидание и совершенно нет времени на манипуляции со стиральной машиной.

Новые туфли

Вот это, пожалуй, самое неожиданное из нашего списка. Действительно, мало кому придет в голову запихивать в холодильник свою обувь (пусть даже новую), однако, по мнению экспертов, это очень даже оправданный шаг. Так, например, если ваши кожаные лодочки имеют резкий запах (иногда с кожаными изделиями это случается), то аккуратно упакуйте их в пакет и оставьте на ночь в морозильной камере. На утро от резкого запаха не останется и следа. То же самое можно проделать и в том случае, если ваша обновка натирает вам ноги. Несколько часов в морозильной камере пойдут ей на пользу (помогут «растянуться») и о мозолях точно можно будет забыть.

Наволочка или пододеяльник

А вы тоже душным летом мечтали о том, чтобы изобрели самоохлаждающуюся подушку? И пока ученые работают над данным ноу-хау, мы предлагаем вам воспользоваться лайфхаком некоторых хозяек. Сложите наволочку и пододеяльник (или простынь) в полиэтиленовый пакет и уберите на несколько часов в морозильную камеру. И тогда вам можно будет наслаждаться ночной прохладой и крепким сном, а не вертеться с боку на бок, изнывая от жары.

Запечатанный конверт

Помещать бумагу в холодильник? Зачем? Тем более, что в наше время довольно редко можно встретить настоящие бумажные письма. Но если вдруг вы подготовили важные документы для отправки и случайно забыли вложить в конверт какую-то информацию, но на автомате его уже запечатали, то не стоит рвать все в мелкие клочья и перепечатывать документы. Достаточно этот конверт поместить в пакет и убрать на пару часов в морозилку. Тогда вы легко сможете его вскрыть и добавить нужные бумаги. А чтобы вновь его можно было запечатать, просто оставьте ненадолго конверт в теплом месте и подождите, когда клей немного отогреется.

Букет цветов

Казалось бы, какая связь между роскошным букетом и холодильником? Но она действительно есть. Ведь не зря во всех флористических салонах цветы хранят в прохладном месте, чтобы они как можно дольше сохраняли свою свежесть. Поэтому, если вам нужно сохранить презентабельный вид своего букета, просто уберите его на нижнюю полку холодильника.

Парфюм

То, что любимые ароматы не стоит хранить в ванной комнате из-за повышенной влажности, знает, наверное, каждая вторая дама, но вот то, что их стоит отправлять «в заморозку» - об этом слышали лишь единицы. И действительно, мало кому придет в голову выставлять в холодильнике ряд из флакончиков, чтобы затем использовать их по назначению. Эксперты подтверждают, что прямой контакт с теплом, паром и влагой способен довольно быстро испортить ваш любимый аромат, тогда как прохладная температура, напротив, надолго сохранит первоначальные свойства вашего парфюма.

Крем для глаз, BB-крем и консилер

На самом деле, некоторые люди интуитивно предполагали, что некоторым косметическим средствам будет гораздо комфортнее находиться на полке холодильника, а не во влажном или жарком помещении (вроде ванной комнаты, кухни или спальни, рядом с отопительными приборами). Так, например, прохладная температура пойдет на пользу крему для глаз и тогда при использовании данного средства, вы сможете заодно избавиться от отеков под глазами и припухлостей. Что касается BB-кремов и консилеров, то прохладное темное место тоже подходит им идеально. Это поможет сохранить их текстуру и продлить срок службы. Кстати, специалисты рекомендуют убирать в холодильник и другие средства на водной основе.

Органическая косметика

В данном случае все, в принципе, логично. Органическая косметика в своем составе не имеет консервантов и прочих химических элементов, имеет определенный срок годности и предполагает хранение в прохладном месте. Зато так вы можете быть уверены, что ваше бьюти-средство точно не испортится и прослужит вам ровно столько, сколько указано на упаковке.

Лак для ногтей

Этот пункт стал настоящим открытием даже для нас самих. Ведь по логике, если убрать лак для ногтей в холодильник, то он загустеет и его сложно будет использовать по прямому назначению. Однако эксперты успокаивают, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд. На самом деле прохладные температуры помогут продлить срок службы данного продукта и ваш любимый оттенок останется с вами надолго. Только не забудьте перед использованием как следует встряхнуть прохладный флакончик и тогда не возникнет проблем с нанесением средства на ногти.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова