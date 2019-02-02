Холодный расчет: колготки, джинсы и еще 8 вещей, которым самое место в холодильнике

Капроновые колготки и чулки
Возможно вам данный пункт покажется странным, однако многие советские хозяйки именно так и поступали. Они знали, что если ненадолго поместить капроновые чулки или колготки в морозильную камеру, то эластичные волокна станут намного прочнее и можно будет не переживать о стрелках, если вдруг вы случайно неловко повернетесь и зацепитесь за какой-нибудь предмет.
Джинсы
Если данный предмет одежды положить на некоторое время в морозильную камеру, то они станут выглядеть намного ярче и «свежее», словно вы их только что приобрели их в магазине. Это, конечно, не отменяет тот факт, что джинсы необходимо периодически стирать, но поможет вам их освежить, если вдруг у вас намечается важная встреча или свидание и совершенно нет времени на манипуляции со стиральной машиной.
Новые туфли
Вот это, пожалуй, самое неожиданное из нашего списка. Действительно, мало кому придет в голову запихивать в холодильник свою обувь (пусть даже новую), однако, по мнению экспертов, это очень даже оправданный шаг. Так, например, если ваши кожаные лодочки имеют резкий запах (иногда с кожаными изделиями это случается), то аккуратно упакуйте их в пакет и оставьте на ночь в морозильной камере. На утро от резкого запаха не останется и следа. То же самое можно проделать и в том случае, если ваша обновка натирает вам ноги. Несколько часов в морозильной камере пойдут ей на пользу (помогут «растянуться») и о мозолях точно можно будет забыть.
Наволочка или пододеяльник
А вы тоже душным летом мечтали о том, чтобы изобрели самоохлаждающуюся подушку? И пока ученые работают над данным ноу-хау, мы предлагаем вам воспользоваться лайфхаком некоторых хозяек. Сложите наволочку и пододеяльник (или простынь) в полиэтиленовый пакет и уберите на несколько часов в морозильную камеру. И тогда вам можно будет наслаждаться ночной прохладой и крепким сном, а не вертеться с боку на бок, изнывая от жары.
Запечатанный конверт
Помещать бумагу в холодильник? Зачем? Тем более, что в наше время довольно редко можно встретить настоящие бумажные письма. Но если вдруг вы подготовили важные документы для отправки и случайно забыли вложить в конверт какую-то информацию, но на автомате его уже запечатали, то не стоит рвать все в мелкие клочья и перепечатывать документы. Достаточно этот конверт поместить в пакет и убрать на пару часов в морозилку. Тогда вы легко сможете его вскрыть и добавить нужные бумаги. А чтобы вновь его можно было запечатать, просто оставьте ненадолго конверт в теплом месте и подождите, когда клей немного отогреется.
Букет цветов
Казалось бы, какая связь между роскошным букетом и холодильником? Но она действительно есть. Ведь не зря во всех флористических салонах цветы хранят в прохладном месте, чтобы они как можно дольше сохраняли свою свежесть. Поэтому, если вам нужно сохранить презентабельный вид своего букета, просто уберите его на нижнюю полку холодильника.
Парфюм
То, что любимые ароматы не стоит хранить в ванной комнате из-за повышенной влажности, знает, наверное, каждая вторая дама, но вот то, что их стоит отправлять «в заморозку» - об этом слышали лишь единицы. И действительно, мало кому придет в голову выставлять в холодильнике ряд из флакончиков, чтобы затем использовать их по назначению. Эксперты подтверждают, что прямой контакт с теплом, паром и влагой способен довольно быстро испортить ваш любимый аромат, тогда как прохладная температура, напротив, надолго сохранит первоначальные свойства вашего парфюма.
Крем для глаз, BB-крем и консилер
На самом деле, некоторые люди интуитивно предполагали, что некоторым косметическим средствам будет гораздо комфортнее находиться на полке холодильника, а не во влажном или жарком помещении (вроде ванной комнаты, кухни или спальни, рядом с отопительными приборами). Так, например, прохладная температура пойдет на пользу крему для глаз и тогда при использовании данного средства, вы сможете заодно избавиться от отеков под глазами и припухлостей. Что касается BB-кремов и консилеров, то прохладное темное место тоже подходит им идеально. Это поможет сохранить их текстуру и продлить срок службы. Кстати, специалисты рекомендуют убирать в холодильник и другие средства на водной основе.
Органическая косметика
В данном случае все, в принципе, логично. Органическая косметика в своем составе не имеет консервантов и прочих химических элементов, имеет определенный срок годности и предполагает хранение в прохладном месте. Зато так вы можете быть уверены, что ваше бьюти-средство точно не испортится и прослужит вам ровно столько, сколько указано на упаковке.
Лак для ногтей
Этот пункт стал настоящим открытием даже для нас самих. Ведь по логике, если убрать лак для ногтей в холодильник, то он загустеет и его сложно будет использовать по прямому назначению. Однако эксперты успокаивают, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд. На самом деле прохладные температуры помогут продлить срок службы данного продукта и ваш любимый оттенок останется с вами надолго. Только не забудьте перед использованием как следует встряхнуть прохладный флакончик и тогда не возникнет проблем с нанесением средства на ногти.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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