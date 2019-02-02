Холодный расчет: колготки, джинсы и еще 8 вещей, которым самое место в холодильнике

Капроновые колготки и чулки

Возможно вам данный пункт покажется странным, однако многие советские хозяйки именно так и поступали. Они знали, что если ненадолго поместить капроновые чулки или колготки в морозильную камеру, то эластичные волокна станут намного прочнее и можно будет не переживать о стрелках, если вдруг вы случайно неловко повернетесь и зацепитесь за какой-нибудь предмет.

Джинсы

Если данный предмет одежды положить на некоторое время в морозильную камеру, то они станут выглядеть намного ярче и «свежее», словно вы их только что приобрели их в магазине. Это, конечно, не отменяет тот факт, что джинсы необходимо периодически стирать, но поможет вам их освежить, если вдруг у вас намечается важная встреча или свидание и совершенно нет времени на манипуляции со стиральной машиной.

Новые туфли

Вот это, пожалуй, самое неожиданное из нашего списка. Действительно, мало кому придет в голову запихивать в холодильник свою обувь (пусть даже новую), однако, по мнению экспертов, это очень даже оправданный шаг. Так, например, если ваши кожаные лодочки имеют резкий запах (иногда с кожаными изделиями это случается), то аккуратно упакуйте их в пакет и оставьте на ночь в морозильной камере. На утро от резкого запаха не останется и следа. То же самое можно проделать и в том случае, если ваша обновка натирает вам ноги. Несколько часов в морозильной камере пойдут ей на пользу (помогут «растянуться») и о мозолях точно можно будет забыть.