Хлам в прихожей, грязь на кухне или незаправленная кровать — что означает беспорядок в вашем доме

Все в шкаф!

Еще одна распространенная привычка – убирать разбросанные вещи с видимых поверхностей и прятать все это богатство в шкаф (там ведь все равно никто не увидит ваш беспорядок). Такое положение дел может указывать на то, что вы хватаетесь за все подряд, но так и не можете определиться с тем, что вам больше по душе. Кроме того, втайне вы мечтаете о карьере руководителя и если еще не удостоились такой возможности, то старательно пытаетесь выслужить и произвести впечатление ответственного человека, который с легкостью может справиться с любым даже самым сложным вопросом. Эксперты утверждают, что рано или поздно вы не выдержите такой груз ответственности и дадите, наконец, волю своим эмоциям.

Настольный бардак

Если у вас в целом все аккуратно, кроме рабочего стола, на котором навалены горы мусора, остатки еды, перепутанные провода и наушники, сломанные диски, нерабочие флэшки и прочее-прочее, то это свидетельствует о вашей тревожности и желании все держать под контролем (не важно, касается ли это рабочих моментов или личной жизни, но вы стараетесь просчитать все на пару шагов вперед). Также, по мнению экспертов, это говорит о вашей креативности и жажде творчества – вам не по вкусу обычная рутина, вы привыкли тратить время лишь на то, что вас вдохновляет.

Незаправленная кровать

Если ваша постель больше напоминает воронье гнездо, чем ложе, в котором хочется отдыхать и приятно проводить время, то это говорит о том, что в вашей жизни наблюдается полный штиль, а вы, вместо того, чтобы проанализировать, почему так происходит и попытаться это исправить, просто беспомощно разводите руками и продолжаете принимать свое одиночество, как должное. Эксперты призывают не опускать руки и начать хотя бы с того, что привести свою кровать в порядок – убрать крошки, которые там накопились в достаточном количестве, поменять постельное белье и аккуратно накрыть все красивым покрывалом. А там, и в личной вашей жизни все переменится в лучшую сторону.