Хлам в прихожей, грязь на кухне или незаправленная кровать — что означает беспорядок в вашем доме

Хлам в прихожей
Если источник всех ваших бед (а точнее, самое грязное место в доме) – прихожая, то это может указывать на ваши внутренние страхи, нежелании взаимодействовать с людьми, настороженности и даже в некоторой степени подозрительности. Вы стараетесь не заводить новых знакомств, не воспринимаете критику или отказ, работаете много и упорно, но без результатов, да и в личной жизни периодически терпите фиаско. Попробуйте как можно чаще переключаться с рабочих моментов на личные, научитесь отдыхать и постарайтесь дать людям шанс – вдруг у них все же получится растопить ваше сердце.
Грязь на кухне
Грязная кухня говорит о том, что вы никак не можете справиться с внутренними конфликтами, подвержены неврозам, апатиям, внезапному ухудшению самочувствия и излишней самокритике. Вы не чувствуете поддержку близких людей и порой вам кажется, что весь мир ополчился против вас. Постарайтесь поговорить на эту тему с родными и друзьями, ведь, возможно, вы просто принимаете все близко к сердцу, а они хотят, но не знают, чем вам можно помочь. Эксперты рекомендуют не копить внутренние страхи, а сразу же обсуждать то, что вас гнетет.
Все в шкаф!
Еще одна распространенная привычка – убирать разбросанные вещи с видимых поверхностей и прятать все это богатство в шкаф (там ведь все равно никто не увидит ваш беспорядок). Такое положение дел может указывать на то, что вы хватаетесь за все подряд, но так и не можете определиться с тем, что вам больше по душе. Кроме того, втайне вы мечтаете о карьере руководителя и если еще не удостоились такой возможности, то старательно пытаетесь выслужить и произвести впечатление ответственного человека, который с легкостью может справиться с любым даже самым сложным вопросом. Эксперты утверждают, что рано или поздно вы не выдержите такой груз ответственности и дадите, наконец, волю своим эмоциям.
Настольный бардак
Если у вас в целом все аккуратно, кроме рабочего стола, на котором навалены горы мусора, остатки еды, перепутанные провода и наушники, сломанные диски, нерабочие флэшки и прочее-прочее, то это свидетельствует о вашей тревожности и желании все держать под контролем (не важно, касается ли это рабочих моментов или личной жизни, но вы стараетесь просчитать все на пару шагов вперед). Также, по мнению экспертов, это говорит о вашей креативности и жажде творчества – вам не по вкусу обычная рутина, вы привыкли тратить время лишь на то, что вас вдохновляет.
Незаправленная кровать
Если ваша постель больше напоминает воронье гнездо, чем ложе, в котором хочется отдыхать и приятно проводить время, то это говорит о том, что в вашей жизни наблюдается полный штиль, а вы, вместо того, чтобы проанализировать, почему так происходит и попытаться это исправить, просто беспомощно разводите руками и продолжаете принимать свое одиночество, как должное. Эксперты призывают не опускать руки и начать хотя бы с того, что привести свою кровать в порядок – убрать крошки, которые там накопились в достаточном количестве, поменять постельное белье и аккуратно накрыть все красивым покрывалом. А там, и в личной вашей жизни все переменится в лучшую сторону.
Всепоглощающий хаос
Едва переступив порог дома, вы натыкаетесь взглядом на разбросанные по полу вещи, фантики от конфет, прошлогоднюю мишуру, остатки вчерашнего ужина, гору грязной посуды и стопку газет, которые нужно было давно сдать в макулатуру? Во-первых, по мнению экспертов, нужно срочно проводить генеральную уборку, ведь жить в такой антисанитарии просто небезопасно. А во-вторых, подобный хаос может означать, что вы стараетесь подавить гнев, мечтаете справиться со своей ленью и никак не можете завершить начатые когда-то дела. Кроме того, вам проще подстроиться под обстоятельства, вместо того, чтобы решительно засучить рукава и начать что-то менять в своей жизни.
Неопрятный внешний вид
Если дома вы еще стараетесь поддерживать чистоту и порядок, то на себя вы давно уже махнули рукой. Грязные волосы, засаленная, мятая или порванная одежда, вещи «на вырост» или, наоборот, детские рюши и оборки делают ваш вид неряшливым и нелепым. Вам на самом деле все равно, что о вас подумают окружающие, ведь вы всегда можете парировать, что зато в вашем доме все блестит и сияет. Психологи утверждают, что такую свободу действий могут позволить себе лишь яркие личности, которые многого уже добились в жизни или стоят на пороге какого-то великого открытия. Им действительно некогда заниматься собственной внешностью и с гораздо большим удовольствием они потратят это время на самообразование и самосовершенствование. А вот эксперты по фен-шуй уверяют, что иногда это может указывать на то, что данному человеку нельзя доверить какое-то серьезное поручение – он будет зациклен на собственных интересах и совершенно забудет о том, что ему поручили.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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