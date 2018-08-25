Какие цвета в интерьере подходят каждому знаку зодиака

Овен

Ярким и динамичным Овнам однозначно стоит выбирать «сильные» оттенки и присмотреться к красному, малиновому, оранжевому или желтому цвету. Эти цвета мотивируют, помогают добиваться поставленных целей и не опускать руки в трудные минуты.

Телец

Тельцов вдохновляют природные оттенки, поэтому они питают слабость к серо-зеленому, розовому, лиловому и темно-коричневому цвету. Эти тона пробуждают художественные способности, а также помогают оставаться сконцентрированными и спокойными в любой ситуации.

Близнецы

Этому двойственному знаку рекомендуются открытые воздушные пространства, без захламления и ненужных вещей. Если говорить о цвете, то эксперты советуют остановить свой выбор на белом оттенке и добавить в него желтые, синие или оранжевые вкрапления. Это поможет уравновесить динамичный характер Близнецов и подарит им ощущение покоя.

Рак

Раки приветствуют комфортную спокойную обстановку, в которой можно предаться мечтам или подумать о планах на ближайшее будущее. Поэтому им стоит выбирать в качестве основного цвета нежно розовый, белый, кремовый или светло-голубой оттенок и непременно разбавить это пастельное великолепие аксессуарами в насыщенно-лиловом цвете. Именно такое сочетание даст представителям этого знака энергию и поможет раскрыться чакрам.