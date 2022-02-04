«Как взять пять ипотек и не свихнуться»: история и советы молодой семьи

1. Подружитесь со своей зарплатой Самое частое «возражение», которое я слышу: просто вы хорошо зарабатываете, у вас много денег. Но на самом деле разбазарить можно абсолютно любую зарплату. Большинство людей не контролируют доходы и расходы, не планируют траты, не анализируют их. «Что там считать, от этого денег не прибавится», — говорят те, кто живет от зарплаты до зарплаты и еще с кучей кредиток. На самом деле, вести семейный учет нужно обязательно. Без этого вы никуда не сдвинетесь.

2. Не пытайтесь прыгнуть выше головы Мы шли к своим целям плавно и постепенно. Начинали с однокомнатной квартиры в Челябинске. Постепенно улучшали свои жилищные условия. Сейчас у нас есть квартиры в Москве и дом в Подмосковье. Если быть сразу замахнулись на что-то большое, то не факт, что быстро бы справились.

Люди называют ипотеку кабалой, потому что сами загоняют себя в кабальные условия. А этого делать не стоит. Берите такой кредит, который по силам. И желательно, чтобы оставались средства на то, чтобы «жить» — покупать новые платья, путешествовать и ходить в кафе. Ипотека — это длинная история, а жить годами, ужимая себя по всем, просто невозможно. Никому не совету брать ипотеку под девизом «Не представляю, как буду платить эти огромные суммы, но выкручусь как-нибудь». Это всегда заканчивается тем, что люди влезают в еще большие долги.

3. Всегда имейте «подушку безопасности» Особенно подушка нужна тем, у кого есть кредиты. Есть такая распространенная ошибка: кинуть в первоначальный взнос все свои накопления. Это неправильно! Всегда нужно иметь что-то в загашнике. Малейший форс-мажор, болезнь, потеря работы – и вот вы уже не можете платить по кредиту. Но банку это не интересно! Подушка безопасности выучить в трудные времена. И самое главное, спится с ней гораздо спокойнее!

Ну и самое главное – не нужно бояться. Трезвый расчет и планирование помогают всем — даже тем, кто только начинает свои кредитные истории.