Как выбрать и хранить постельное белье, чтобы оно служило долго: мнение эксперта
Мария Голубина
специалист отдела контроля качества сырья компании-производителя постельного белья WINDSLOW
Как правильно выбирать постельное белье?
При выборе комплекта для своей спальни необходимо учитывать сразу несколько факторов. Помимо красоты и соответствия вашим представлениям о прекрасном, разумеется.
Ткань
После ухода из России ИКЕА и Zara Home рынок наводнило большое количество тех, кто, по их словам, производит «аналоги» или «блестящую замену». Проблема в том, что во всех западных сетях продукция проходит многоуровневый контроль качества, чем, к сожалению, пока могут похвастать далеко не все российские производители. Поэтому, чтобы не попасть впросак, подбирая комплект для себя, своих родных и друзей, стоит ориентироваться прежде всего на состав ткани.
«Выбирайте натуральные ткани, которые отводят влагу и при этом пропускают воздух, — подсказывает Мария Голубина, специалист отдела контроля качества сырья компании-производителя постельного белья WINDSLOW "Альфа-Трейд". Иными словами, ищите на этикетке заветную надпись "100% хлопок". — Идеальные хлопковые ткани для постельного белья: поплин, перкаль и бязь. У комплектов из этих трех видов ткани разная стоимость: бязь — самый бюджетный вариант, поплин и перкаль — более дорогие. При этом нельзя сказать, что бязь — компромиссный вариант: она не электризуется, а высокая плотность скрутки нитей позволяет избежать образование катышков».
Катышки, кстати, не просто визуально неприятны, но еще и опасны для здоровья — особенно аллергиков: они скапливают на себе много пыли. Как, к слову, и синтетические ткани — это их большой минус.
«Поплин, благодаря полотняному переплетению, износостойкий: постельное белье из этой ткани не деформируется и не тускнеет даже после многих лет использования», — продолжает Мария.
Ну а перкаль — королева хлопковых тканей: еще в XVII-XVIII веках она считалась одним из самых премиальных материалов в Европе, куда завозилась из Индии и Ирана. «Сегодня перкаль — идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между экологичностью, ценой и качеством. Обладает хорошей воздухопроницаемостью, не электризуется, согревает зимой и охлаждает летом, гипоаллергенна и долговечна. Именно поэтому мы выбрали ее для своих комплектов постельного белья WINDSLOW с философией slow fashion, медленной моды», — рассказывает Мария.
Размер
Тут тоже может не обойтись без эксцессов, так что лучше внимательно изучить свои постельные принадлежности, прежде чем делать выбор в пользу того или иного комплекта. А именно — рассмотрите этикетки на подушках и одеяле. Ну а если их нет, воспользуйтесь старой доброй измерительной лентой. Не стоит слепо доверять названиям на упаковке: размеры предметов, входящих в «1,5-спальный», «2-спальный» или «евро»-комплект, могут варьироваться в зависимости от типологии производителя.
Чтобы рассчитать размер необходимого вам пододеяльника, прибавьте 5-7 сантиметров к параметрам одеяла, указанным на этикетке или измеренным вами. При выборе простыни измерьте ширину, длину и высоту вашего матраса. Сложите все эти параметры и прибавьте к полученной величине еще 10 сантиметров — это тот запас, который позволит подогнуть простыню под матрас. Имейте в виду, что размер простыни на резинке и без резинки обозначается по-разному. Размер простыни без резинки указывают от края до края полотна. А в размере простыни на резинке указывается ширина, длина и отдельно высота матраса, подходящего для такой простыни.
С подушками все проще. Существуют два основных вида наволочек: прямоугольные, 50х70 см (их еще называют евро), и квадратные 70х70 см. В отличие от простыней и пододеяльников, эти размеры неплохо стандартизированы, и большинство производителей предлагают именно те, которые вам нужны.
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Как правильно ухаживать за постельным бельем?
Постельное белье из поплина, как, например, у марок «Ночь Нежна» или Luisa de Rizzo, и из перкали, как у WINDSLOW, при должном уходе могут сохранять первозданный вид до 7-8 лет. Давайте разберемся, что же за уход им нужен.
Стирка
— Стирать белье из перкали и поплина нужно не реже одного раза в 2 недели, а лучше раз в неделю. По необходимости можно и чаще, особенно аллергикам. Наволочки больше всего соприкасаются с нашей кожей и волосами, поэтому их уместно стирать каждые 5 дней. Зачем так часто? Помимо очевидного фактора скопления пыли, есть менее очевидный: за сутки человек «сбрасывает» от 1 до 2 граммов кожи, и часть этого скапливается в белье.
— «Стирайте хлопковые комплекты при температуре не выше 30-40 градусов, — рекомендует Мария Голубина. — Поверьте, этого достаточно: ткань натуральная — как легко впитывает, так же легко и отстирывается».
Тут, конечно, сразу вспоминается мамин-бабушкин совет про кипячение. Мария от следования ему предостерегает: при высоких температурах волокна ткани повреждаются и становятся хрупкими: «Нити ткани спрядены из хлопкового волокна, и при несоблюдении температурного режима эти самые волокна повреждаются. В этом и кроется причина самой частой проблемы с бельем — усадки после стирки». В общем, никаких 60 и уж тем более 90 градусов.
— Не используйте для стирки агрессивные отбеливающие или очищающие компоненты. Прекрасная альтернатива стиральным порошкам — щадящие жидкие средства.
— Не стирайте постельное белье вместе с другими вещами и предметами одежды.
Глажка
Гладить постельное белье нужно — таким образом вы дополнительно обрабатываете его от бактерий и пылевых клещей, на которых, кстати, тоже может быть аллергия. Режим глажки — не выше 110 градусов и непременно с изнаночной стороны.
Хранение
— Храните выстиранные и хорошо высушенные комплекты белья. Не складывайте ткань, пока она не высохнет полностью. — Храните белье в сухом и темном месте, не подверженном перепадам температур и высокой влажности. В противном случае повышается риск появления в белье плесени или паразитов (в частности, моли). — Не допускайте попадания солнечных лучей на ткань. Они иссушают волокна и приводят к выгоранию цвета. — Храните белье в месте, куда будет в достаточном количестве поступать воздух. Для этого подходят любые шкафы и комоды. Но неверным будет хранить белье в закрытых пластиковых контейнерах или полиэтиленовых пакетах, так как из-за этого у белья может появиться неприятный запах. Исключение — вакуумные пакеты: полное отсутствие воздуха внутри исключает появление запаха, паразитов и плесени. При этом чехлы из ткани подходят для хранения, так как они пропускают воздух и позволяют белью «дышать». — Для дополнительной свежести кладите в место хранения постельного белья ароматические саше или бумагу, подушечки, набитые травами, кусочки душистого мыла. Главное — не забывать менять их раз в пару месяцев, когда аромат выдохнется.
Фото: Pexels.com