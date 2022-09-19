Как выбрать и хранить постельное белье, чтобы оно служило долго: мнение эксперта

Как правильно выбирать постельное белье?

При выборе комплекта для своей спальни необходимо учитывать сразу несколько факторов. Помимо красоты и соответствия вашим представлениям о прекрасном, разумеется.

Ткань

После ухода из России ИКЕА и Zara Home рынок наводнило большое количество тех, кто, по их словам, производит «аналоги» или «блестящую замену». Проблема в том, что во всех западных сетях продукция проходит многоуровневый контроль качества, чем, к сожалению, пока могут похвастать далеко не все российские производители. Поэтому, чтобы не попасть впросак, подбирая комплект для себя, своих родных и друзей, стоит ориентироваться прежде всего на состав ткани.

«Выбирайте натуральные ткани, которые отводят влагу и при этом пропускают воздух, — подсказывает Мария Голубина, специалист отдела контроля качества сырья компании-производителя постельного белья WINDSLOW "Альфа-Трейд". Иными словами, ищите на этикетке заветную надпись "100% хлопок". — Идеальные хлопковые ткани для постельного белья: поплин, перкаль и бязь. У комплектов из этих трех видов ткани разная стоимость: бязь — самый бюджетный вариант, поплин и перкаль — более дорогие. При этом нельзя сказать, что бязь — компромиссный вариант: она не электризуется, а высокая плотность скрутки нитей позволяет избежать образование катышков».

Катышки, кстати, не просто визуально неприятны, но еще и опасны для здоровья — особенно аллергиков: они скапливают на себе много пыли. Как, к слову, и синтетические ткани — это их большой минус.

«Поплин, благодаря полотняному переплетению, износостойкий: постельное белье из этой ткани не деформируется и не тускнеет даже после многих лет использования», — продолжает Мария.

Ну а перкаль — королева хлопковых тканей: еще в XVII-XVIII веках она считалась одним из самых премиальных материалов в Европе, куда завозилась из Индии и Ирана. «Сегодня перкаль — идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между экологичностью, ценой и качеством. Обладает хорошей воздухопроницаемостью, не электризуется, согревает зимой и охлаждает летом, гипоаллергенна и долговечна. Именно поэтому мы выбрали ее для своих комплектов постельного белья WINDSLOW с философией slow fashion, медленной моды», — рассказывает Мария.

Размер

Тут тоже может не обойтись без эксцессов, так что лучше внимательно изучить свои постельные принадлежности, прежде чем делать выбор в пользу того или иного комплекта. А именно — рассмотрите этикетки на подушках и одеяле. Ну а если их нет, воспользуйтесь старой доброй измерительной лентой. Не стоит слепо доверять названиям на упаковке: размеры предметов, входящих в «1,5-спальный», «2-спальный» или «евро»-комплект, могут варьироваться в зависимости от типологии производителя.

Чтобы рассчитать размер необходимого вам пододеяльника, прибавьте 5-7 сантиметров к параметрам одеяла, указанным на этикетке или измеренным вами. При выборе простыни измерьте ширину, длину и высоту вашего матраса. Сложите все эти параметры и прибавьте к полученной величине еще 10 сантиметров — это тот запас, который позволит подогнуть простыню под матрас. Имейте в виду, что размер простыни на резинке и без резинки обозначается по-разному. Размер простыни без резинки указывают от края до края полотна. А в размере простыни на резинке указывается ширина, длина и отдельно высота матраса, подходящего для такой простыни.

С подушками все проще. Существуют два основных вида наволочек: прямоугольные, 50х70 см (их еще называют евро), и квадратные 70х70 см. В отличие от простыней и пододеяльников, эти размеры неплохо стандартизированы, и большинство производителей предлагают именно те, которые вам нужны.