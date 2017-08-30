К вам едет свекровь, подруга или дальний родственник, которых нужно радушно принять и устроить в своем доме? Passion.ru делится правилами, как обустроить свой дом, чтобы гостю было комфортно.

Уберите лишние вещи

После того как вы определились с выбором комнаты или ее части, в которой предложите жить вашему гостю, освободите пространство от лишних вещей, которые могут ему мешать. К примеру, из комнаты взрослого ребенка, который живет отдельно, на время можно вынести коллекцию дисков, старые игрушки, гитару с порванной струной, ну и гладильную доску, которая там всегда стоит. Так вы избавите близкого от ощущения, что он лишний среди вещей. Постарайтесь создать гостиничное пространство, к которому легко адаптироваться.

Предоставьте все необходимое

Оставьте в комнате гостя (или на его диване) набор полотенец, комплект постельного белья, одеяла и подушки или покажите, где все это находится, и уверьте его, что он может беспрепятственно брать все, что ему понадобится. Кроме того, позаботьтесь о температуре в комнате, точнее о том, чтобы гость мог ее регулировать. Вы проявите верх радушия, если предоставите одеяла разной толщины и поставите в комнате вентилятор. Можете быть уверены, дорогой вам человек точно выспится и не будет всю ночь ворочаться, пытаясь охладиться или согреться.