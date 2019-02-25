8 рекомендаций, как перестать быть Плюшкиным и наконец-то избавиться от ненужных вещей

Определите, откуда у вас страсть к собирательству

Попробуйте вспомнить, какие эмоции вы испытываете от того, что в вашем доме копится гора того, что, возможно, так и не будет никогда использовано по назначению? Радость от самих покупок? Желание сохранить память о каких-то моментах или о людях, с которыми они были связаны? Или стремление доказать себе (и окружающим), что если раньше вы не могли скупать товары в таких количествах, то теперь все изменилось и вы имеете достаточно денег, чтобы позволить себе все, что хотите? Или вы пытаетесь таким образом избавиться от депрессии или снять напряжение после тяжелого трудового дня? Как только вы поймете истинную причину, вам станет намного проще контролировать свои поступки и эмоции.

Обещайте себе не покупать ничего нового, пока не разберетесь со старым

Психологи советуют прежде, чем хвататься за кошелек и покупать очередную безделушку, подумать о двух вещах: есть ли у вас место для ее хранения и действительно ли она вам нужна в данный момент. Например, известна история, когда девушка в детстве грезила о синтезаторе, но никак не могла его себе позволить на тот момент (родители зарабатывали не так много денег и не могли купить своей девочке этот музыкальный инструмент). Когда эта дама выросла и устроилась на работу, то первую зарплату она спустила на детскую мечту, но счастье длилось недолго. Точнее, эйфория от покупки быстро прошла и теперь этот инструмент просто стоит в гостиной в качестве подставки для свечей, книг, статуэток и прочих безделушек. Да, девушка осуществила свою мечту, но по сути ей нужен был не сам предмет, а осознание того, что она смогла себе его позволить.

Боритесь с причинами, а не с последствиями собирательства

Постарайтесь выяснить, откуда «ноги растут» и действуйте именно в этом направлении. Другими словами, психологи рекомендуют вспомнить, почему, собственно, вам так нравится процесс собирания? Возможно, вы придете к выводу, что вам просто доставляет положительные эмоции сама мысль о том, что у вас так много предметов, многие из которого вы храните не один десяток лет. Однако вместо того, чтобы методично превращать свое жилище в склад, подумайте о том, что еще вам доставляет положительные эмоции и переключитесь на это. Например, вы любите танцевать, но у вас не хватает на это времени, поэтому вы решили собирать все, что так или иначе связано с танцами, чтобы хотя бы так «прикоснуться» к тому, что вам нравится. Но это в корне не верный подход и все эти предметы все равно не дадут вам те ощущения, которые вы могли бы испытать от самого процесса.