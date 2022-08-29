Как оформить детскую комнату, чтобы ребенку в ней было уютно: отвечают эксперты
Наталья Маланина
Руководитель продуктового направления базовых изделий Mr.Doors
Правильное зонирование пространства
Необходимо учесть, что детская совмещает в себе сразу несколько зон (если Вы живете не в собственном доме). Как правило, это зона сна, учебы, уголок для игр и отдыха и зона хранения. Рабочий уголок рекомендуется предусмотреть у окна или там, где лучшая освещенность, шкафы устанавливаются у входа, кровать – между ними или напротив. Зону игр можно выделить визуально стеллажами для хранения, не загромождая пространство и не «съедая» лишнее место.
Выбор оттенков
Четкая тенденция последних лет – отсутствие разграничения между цветами в комнатах девочек и мальчиков. Актуальные цвета: белый, оттенки серого, лавандовый, бежевый, жёлтый, синий и различные оттенки голубого, коралловый, кофейный.
Многофункциональность
По статистике, площади квартир за последние 2-3 года уменьшились в разных регионах от 4 до 14% (Росстат). Именно поэтому я рекомендую присмотреться к многофункциональным изделиям, совмещающим в себе сразу несколько предметов: кровать-шкаф, кровать-стеллаж, стол-стеллаж и т.п. Заранее продумайте, что именно предполагается в комнате ребенка и отталкивайтесь в выборе от этих нужд. Драгоценные метры позволят сохранить изделия, которые можно изменять по ширине, высоте, глубине.
Фото: архив пресс-служб
Акценты
Не забывайте, что детям важны оригинальные детали, которые создадут настроение, заинтересуют. Они обязательно оценят кресла-груши, кровати-домики, кровати-чердаки и другие предметы мебели, а также необычные аксессуары. Кроме мебели, сейчас можно найти и различные акцентные предметы освещения (светящиеся буквы, светильники в виде животных и т.д.), а также придать мебели индивидуальность с помощью принтов.
Нередко, имея на руках одни и те же изображения из интернета, родители заказывают детям похожую мебель. Современные дети любят выделяться, быть не как все. Поэтому важно, как акцент, добавить что-то свое, особенное, например, любимого героя: и ребенок счастлив, и родители). Современные технологии позволяют печатать принты прямо на мебельных деталях. Изображения со временем не тускнеют при воздействии солнечных лучей, что обеспечивает долгий срок службы в первозданном виде.
Фото: архив пресс-служб
Фасады с такой печатью неприхотливы в эксплуатации: для поддержания чистоты в комнате ребенка фасад достаточно протереть влажной тканью, если необходимо можно использовать мыльный раствор. Тематическая детская позволит подчеркнуть индивидуальность ребенка и будет выгодно подчеркивать интересы и увлечения ребенка.
Оксана Козырева
Психолог, ведущая программы «Квартирный вопрос»
С точки зрения психологии, в интерьере детской важны несколько вещей. Во-первых, четкость границ, особенно если это детская комната для двух, а то и трех разнополых детей. Не так важно, сколько у каждого ребенка квадратных метров, как важно разграничение: «это мой стол, а это твой», «это мой шкафчик и доступ туда есть только у меня, а у тебя есть твой». Пусть эти шкафы небольшие, но у ребенка должно быть четкое понимание чего-то своего, автономного, где он сам решает, как будут сложены вещи, расставлены книги и игрушки. Один или два шкафчика могут закрываться на ключ (особенно если комната делится с братом или сестрой) для того, чтобы сохранялось ощущение безопасности своих границ и можно было бы хранить там что-то особенно важное (личный дневник, рисунки, поделки).
Не менее интерьера важна позиция родителей – обозначать, что у каждого ребенка есть личные вещи и личное пространство, а есть территории общие. Если комната не очень большая, в ней могут быть не два стола, а одна длинная столешница с двумя отдельными стульями и подставками для ручек, карандашей. В одном шкафу можно наклейками обозначить владельцев полок. Это не означает, что дети будут по-армейски четко соблюдать границы друг друга, но это даст понимание того, что у каждого из них может быть что-то свое, у этого есть границы и он может организовать там все так, как ему нравится.
Фото: архив пресс-служб
Во-вторых, стоит уделить внимание предпочтениям детей, особенно если речь о подростках. Какие они любят цвета, чего хотят: комнату принцессы, а может, ведьмы или хулиганское пристанище. Всегда полезно отойти от гендерных стереотипов и поинтересоваться конкретно у вашего ребенка, что ему близко, каких героев на обоях он хочет видеть, на какой кровати мечтает спать. Поэкспериментировать и родителям будет полезно. Возможно, у них самих никто никогда не спрашивал про интерьер и предпочтения, поэтому самое время позволить себе похулиганить вместе со своими детьми.
Дизайнеры интерьеров последние десятилетия настаивают на том, что в детских можно экспериментировать с разными цветами, а не только оставаться в формате: «голубой – мальчикам, розовый – девочкам» – вариантов гораздо больше.
Фото: архив пресс-служб
В-третьих, важно обязательно оставить пространство для творчества: чтобы можно было украсить стены постерами, любимыми фотографиям, гирляндами. Очень хорошо работают разные магнитные покрытия и те, на которых можно рисовать. Можно привлечь детей сделать какой-нибудь модный крафтовый пуф из цветных полиэтиленовых пакетов, например, превратить обустройство детской комнаты в игру.
Из опыта работы в программе «Квартирный вопрос» (НТВ) могу сказать, что детские комнаты могут быть абсолютно любыми, в сочетаниях от черно-белого, серого до сине-оранжевого, с гамаками, мольбертами, проекторами и без них. Не стоит винить себя, если дизайнерский ремонт детской позволить себе не получается. Ваш искренний интерес к своим детям и желание экспериментировать точно помогут справиться с задачей.
_ Фото: архив пресс-служб, freepik.com_