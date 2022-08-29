Как оформить детскую комнату, чтобы ребенку в ней было уютно: отвечают эксперты

С точки зрения психологии, в интерьере детской важны несколько вещей. Во-первых, четкость границ, особенно если это детская комната для двух, а то и трех разнополых детей. Не так важно, сколько у каждого ребенка квадратных метров, как важно разграничение: «это мой стол, а это твой», «это мой шкафчик и доступ туда есть только у меня, а у тебя есть твой». Пусть эти шкафы небольшие, но у ребенка должно быть четкое понимание чего-то своего, автономного, где он сам решает, как будут сложены вещи, расставлены книги и игрушки. Один или два шкафчика могут закрываться на ключ (особенно если комната делится с братом или сестрой) для того, чтобы сохранялось ощущение безопасности своих границ и можно было бы хранить там что-то особенно важное (личный дневник, рисунки, поделки).

Не менее интерьера важна позиция родителей – обозначать, что у каждого ребенка есть личные вещи и личное пространство, а есть территории общие. Если комната не очень большая, в ней могут быть не два стола, а одна длинная столешница с двумя отдельными стульями и подставками для ручек, карандашей. В одном шкафу можно наклейками обозначить владельцев полок. Это не означает, что дети будут по-армейски четко соблюдать границы друг друга, но это даст понимание того, что у каждого из них может быть что-то свое, у этого есть границы и он может организовать там все так, как ему нравится.