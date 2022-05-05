Как на самом деле связаны беспорядок в доме и психологическое состояние: мнение эксперта

Почему мы накапливаем мусор и не хотим наводить порядок?

Давайте вспомним яркий образ из классической литературы – гоголевский Плюшкин. Этот человек собирал в своем доме всевозможные вещи и ничего не выкидывал, при этом находился в полной уверенности, что все на своем месте, и в уборке нет необходимости.

Образ Плюшкина вовсе не фантазийный, а очень реалистичный. Люди, которые собирают хлам в жизни, не могут расстаться с хламом и в своей голове. Они застряли в прошлом, находятся в печали и унынии, не хотят расставаться с воспоминаниями и устаревшими взглядами на мир. Такие люди не принимают современность, не готовы к переменам, не видят перспектив и векторов движения в будущее. Они замыкаются в себе, ведут закрытый образ жизни, потому что в их голове собралось огромное количество ментального мусора – тяжелых мыслей, чувства вины и долга, непрожитых эмоций. Все эти “отходы” пережевываются по кругу годами, и в таком состоянии можно довести себя и до реальных проблем с психикой.

Уборка в комнате, в доме, на письменном столе или в платяном шкафу – это в первую очередь уборка в голове и в жизни. Когда мы выкидываем старое, мы избавляемся от старого и освобождаем место для нового. Нам становится гораздо легче жить, думать, двигаться, даже дышать. Поэтому когда мы откладываем разбор одежды, мытье посуды и сортировку документов, мы тормозим свою жизнь и закрываемся от перемен.