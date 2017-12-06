Если в течение дня вы чувствуете себя отлично, но, едва переступив порог собственного дома, словно впадаете в спячку, то не стоит сразу бежать к врачам или пить литрами кофе. Просто осмотрите свою обстановку. Возможно, причины вашего недомогания находятся где-то рядом. Мы составили список вещей, которые мешают вам взбодриться.

Беспорядок, конечно, еще никого не довел до добра. По мнению экспертов, хаос держит наш мозг в постоянном напряжении, и нам сложно сосредоточиться. В результате мы ежедневно испытываем стресс, который приводит к нервному истощению. Стоит ли говорить о том, что ни о какой бодрости и хорошем самочувствии не может быть и речи? Поэтому, если вы считаете, что вещи, разбросанные в комнате или на спинках стульев, различный мусор, который постоянно попадается под ноги, пыль, грязь и полная раковина посуды не стоят вашего внимания, то вы ошибаетесь. Просто наведите порядок, и вы увидите, что ваше настроение тоже улучшится. Ну а если у вас нет времени или желания самостоятельно возиться с ведрами и шваброй, тогда эту процедуру можно поручить профессионалу. Тем более что сейчас клининговых компаний развелось великое множество. На любой вкус и бюджет, как говорится.

Согласно психологическим исследованиям, которые в свое время проводили американские ученые, холодные оттенки (серый, синий, голубой, лазурный) действуют умиротворяюще, а также замедляют сердечный ритм и понижают сердечное давление. В такой атмосфере человек мгновенно расслабляется, и его клонит в сон. Поэтому психологи советуют осторожно применять эти цвета при оформлении своего помещения. Вы, конечно, можете выбрать для стен в спальной комнате серо-голубой цвет, но тогда не удивляйтесь, что вы никак не можете проснуться по утрам и целый день ощущаете лишь усталость.

Постоянно работающий телевизор

Информационный шум, как оказалось, тоже способен вогнать в депрессию кого угодно. Если вы, едва переступив порог собственного дома, хватаетесь за пульт и выпускаете его из рук, лишь когда засыпаете, то не удивительно, что потом вы целый день чувствуете себя разбитой. Эксперты обращают внимание, что синий диапазон видимого излучения подавляет выработку мелатонина, гормона — регулятора суточных ритмов, поэтому сон становится беспокойным и неглубоким.

Плотные шторы и всегда опущенные жалюзи

Не лишним будет напомнить и про отсутствие необходимого количества света. Если только, конечно, темнота не является вашим стилем жизни. Но даже в этом случае психологи рекомендуют не задергивать шторы и не опускать жалюзи до тех пор, пока вы не отправитесь спать.

Большое количество ароматических свечей

К сожалению, ароматические свечи и диффузоры для дома приводят к тому, что из-за дурманящего шлейфа, получившегося в результате смешения разнообразных ароматов, начинает сильно болеть голова и постоянно хочется спать. Особенно это касается тех, кто предпочитает держать дома лавандовые и другие расслабляющие ароматы. В такой обстановке сложно полноценно расслабиться, а из-за постоянного благоухания уже через несколько часов хочется просто покинуть помещение.

Отсутствие обогревателя

Медики, конечно, советуют проветривать спальню перед сном, но это не значит, что квартиру нужно превращать в место вечной мерзлоты. Чрезмерная прохлада, по мнению специалистов, заставляет наш организм впадать в спячку, поэтому будет очень сложно его чем-то взбодрить.

Гаджеты на прикроватной тумбочке

В век современных технологий будет сложно отказаться от смартфонов и других гаджетов, которые, безусловно, делают нашу жизнь интереснее. Но если вы привыкли перед сном читать новости, а затем еще просыпаться несколько раз за ночь, чтобы проверить, не прислали ли вам важное сообщение, то ни к чему хорошему это не приведет. Так, например, согласно исследованиям американской Национальной организации сна, более 20 % молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет просыпаются хотя бы несколько раз за ночь из-за входящих сообщений. Причем это происходит вне зависимости от того, ставили ли они перед этим свой телефон на беззвучный режим или нет. Некоторые люди ожидали важное сообщение, поэтому психологически не могли заставить себя выпустить смартфон из рук. Даже ночью. В итоге утром они чувствовали себя так, словно не отдыхали уже много дней. Чтобы избавиться от этого состояния, эксперты советуют оставлять все гаджеты в гостиной, на кухне или в кабинете. А в кровать с собой взять любимую книгу.

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