Интерьеры звезд: как создают уют дома Гомес, Кроуфорд, Кардашьян и другие

В комнате для отдыха также нет броских цветов. Уют ей придает серый напольный ковер, журнальный столик, мягкий диван с коричневой обивкой и великолепное декоративное дерево. Кухня умело поделена на функциональные зоны, а камерную атмосферу привносят элегантные стулья с резной спинкой.

Можно только позавидовать вкусу Селены Гомес, поскольку ее интерьер оформлен с особым шармом, к которому, кажется, и нечего добавить. Можно было бы сделать оформление комнат более ярким, но тогда потерялся бы их особый шик.

Синди Кроуфорд