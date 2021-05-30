Интерьеры звезд: как создают уют дома Гомес, Кроуфорд, Кардашьян и другие
Если вы думаете, что звезды кино обитают только в роскошных дворцах или особняках, вы отчасти правы. Но и они ценят домашний уют. Правда, каждая выдающаяся личность понимает его по-своему. Вместе с Анастасией Алборовой, профессиональным организатором пространства, специалистом по сервировке, блогером и основателем магазина товаров для организации пространства и сервировки Feya Yuta, разберемся, как создают домашний уют некоторые кинозвезды.
Селена Гомес
Певица и актриса выбрала для себя роскошный особняк в Лос-Анджелесе площадью 6600 кв м. Дом оснащен кованым забором и системой безопасности, внутри располагается прекрасный сад, вымощенная камнями дорожка, прелестный фонтан и несколько лавочек. В самом особняке 6 ванных комнат и спален, бассейн, гостиная с камином, 2 кухни и домашняя столовая.
Фото: Eastnews
Над интерьером дизайнеры потрудились на славу. Он оформлен в холодных тонах и при отсутствии некоторых деталей мог бы выглядеть неуютно. Но создатели этой роскоши поместили в гостиную старинный камин со статуэтками и полками для книг, большой деревянный стол, напольные ковры песочного оттенка, а в коридоре разместили панно с фотографиями.
Фото: Eastnews
В комнате для отдыха также нет броских цветов. Уют ей придает серый напольный ковер, журнальный столик, мягкий диван с коричневой обивкой и великолепное декоративное дерево. Кухня умело поделена на функциональные зоны, а камерную атмосферу привносят элегантные стулья с резной спинкой.
Можно только позавидовать вкусу Селены Гомес, поскольку ее интерьер оформлен с особым шармом, к которому, кажется, и нечего добавить. Можно было бы сделать оформление комнат более ярким, но тогда потерялся бы их особый шик.
Синди Кроуфорд
Синди живет со своей семьей на вилле Малибу, площадь которой 488 кв м. В доме есть прихожая, гостиная с панорамными окнами, двухэтажный балкон с бассейном и шезлонгами.
Фото: Eastnews
Интерьер особняка оформлен в теплых тонах и больше напоминает небольшое бунгало, благодаря чему смотрится просто и уютно. Деревянная мебель, между которой примостились экзотические пальмы в вазонах, обилие фотографий на столиках и небольшие картине в авангардном стиле на стене, аккуратные стеклянные столики в разных комнатах делают интерьер гармоничным, напоминающим сельский быт.
Фото: Eastnews
Можно было бы добавить предметы роскоши, ведь семья Синди может себе это позволить, но в такой обстановке они были бы неуместны. Киноактриса ценит свой домик именно за простоту, минимализм дизайна и семейный уют.
Хлоя Кардашьян
Хлоя Кардашьян решила продать средиземноморскую виллу, в которой делались некоторые снимки реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и подыскивает себе новое жилище.
Фото: Eastnews
Отделка интерьера поместья обещает быть яркой: Хлоя обожает пестрые экзотические принты. В связи с этим дизайнеры решились украсить дом турецким и марокканским орнаментом, включили мозаику на террасе, а в гостиной под открытым небом поставили огромное зеркало.
В средиземноморском и восточном стиле предстали гостиная, гардеробная, домашний кинотеатр и библиотека. Панорамные окна, сочетания белого и коричневого оттенков в мебели и отделке добавляют тепла. В каждой комнате обязательно присутствуют мягкие диваны с подушками, что придает помещению восточный колорит. Спальня маленькой дочери Хлои оформлена в нежных розовых тонах и явно выбивается из стиля остальной части дома, но это не делает ее менее уютной.
Фото: Eastnews
Дизайнеры умело соединили при оформлении поместья разные стили. Дом получился живым, гармоничным. Интерьер прекрасно сочетается с окружающей пышной природой. Можно было бы поубавить яркости и эксцентричности, но создатели не могли не учесть вкусы хозяйки.
Роберт Дауни-младший
Самой эксцентричной в этой четверке дизайнерских шедевров выглядит спальня Роберта Дауни-младшего. Яркие фотообои на стене, имитирующие океанскую волну, гармонируют с голубым фоном потолка, мебели, необычного цветного прикроватного коврика.
Из-за серебристого, почти стального цвета стен комната могла бы выглядеть холодной, но дизайнеры добавили в нее оригинальное решение — кожаные кресла песочного оттенка и такого же цвета элементы на ковре.
Но особый шарм помещению придает обаятельный пуфик в виде ежика с мягкими «иголками». Благодаря ему атмосфера сразу становится домашней, почти родной. Завершающую ноту в создании уюта привносит темно-сиреневый кашемировый плед, в который так и хочется завернуться, а яркие оранжевые цветы на столике добавляют композиции оживленность.
Звезды тоже люди, и им также свойственно стремление к уюту и домашней атмосфере. Но создают они ее порой своеобразно, и этому стоит у них поучиться.
Фото: Global Look Press; Eastnews; Instagram.com
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