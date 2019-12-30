Гороскоп на удачу: что должно быть в доме и на праздничном столе, чтобы задобрить символ наступающего 2020 года

Как задобрить символ наступающего года?

Новый год в этом году лучше всего встречать дома в окружении семьи и самых близких друзей.

Крыса – хозяйственное и гостеприимное животное, она любит красивую посуду и изысканную сервировку, так что смело начищайте столовое серебро, если оно у вас есть. Отполируйте приборы до зеркального блеска. Посуду лучше выбрать в молочно-белых тонах, салфетки – нежно голубого цвета. В новогоднюю ночь это будет очень кстати. Дом должен быть наполнен уютом и теплом: диванные подушки, скатерть, покрывала – все должно быть приятное и комфортное.

Чтобы порадовать Крысу и задобрить ее, уделите внимание праздничному меню.