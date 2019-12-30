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Гороскоп на удачу: что должно быть в доме и на праздничном столе, чтобы задобрить символ наступающего 2020 года

Остались считанные дни до Нового года, вместе с которым к нам придут новые цели и мечты, а также новый символ года — Белая Металлическая Крыса. «Зеркальный» 2020-й будет високосным, и чтобы максимально легко пройти все самые сложные его моменты, чаще сверяйтесь со звездами. Наш эксперт, астролог Инна Любимова, рассказывает, как подготовиться к важному событию, какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе и от каких новогодних лакомств лучше отказаться.

В год Белой Металлической Крысы многие устремят свои помыслы в сторону зарабатывания денег, их сохранения и приумножения, а также достижению внутренней гармонии. Такое влияние окажет на них хозяйка года. Благоприятным образом решить все материальные вопросы поможет не только покровительство Крысы, но и сила ее тайного друга, то есть знака, который улучшает энергетику года. У Крысы это Бык, животное трудолюбивое, потому работайте в 2020-м с полной отдачей и будьте уверены, ваши старания окупятся. У каждого животного по восточному календарю есть свой друг. Именно символ этого «тайного» друга, а не самого хозяина года должен присутствовать в вашей жизни в этом году. Тайным другом Крысы является Бык. Замечательно, если найдете возможность пообщаться с этим животным, посетить зоопарк или ферму, сделать фотографию со статуей Быка. Такие скульптуры можно встретить возле некоторых заведений, ресторанов. Можно поставить статуэтку быка дома на новогодний стол. Особенно повезет тем, кто сможет сделать фото в Нью-Йорке с Быком на Уолл-Стрит.

Как задобрить символ наступающего года?

Новый год в этом году лучше всего встречать дома в окружении семьи и самых близких друзей.

Крыса – хозяйственное и гостеприимное животное, она любит красивую посуду и изысканную сервировку, так что смело начищайте столовое серебро, если оно у вас есть. Отполируйте приборы до зеркального блеска. Посуду лучше выбрать в молочно-белых тонах, салфетки – нежно голубого цвета. В новогоднюю ночь это будет очень кстати. Дом должен быть наполнен уютом и теплом: диванные подушки, скатерть, покрывала – все должно быть приятное и комфортное.

Чтобы порадовать Крысу и задобрить ее, уделите внимание праздничному меню.

  • Хозяйка года любит сыр, так что без сырной нарезки не обойтись.
  • Будут уместны сырное фондю, драники с сыром, запеченный картофель с сыром, разнообразные вариации макарон, например, макароны с томатами и моцареллой, сырные рулетики с беконом, салат «Капрезе».
  • Чтобы не обижать друга Крысы Быка, лучше на праздничном ужине воздержаться от телятины и говядины. Зато можно приготовить непривычные блюда, те, что давно хотели попробовать – это символу года тоже очень понравится.

С учетом того, что по западной астрологии 2020-й год будет годом Луны, которая отвечает за молочные продукты, в новогоднюю ночь также стоит обязательно поставить их на стол. Кроме сыра, вы можете подать блюда из творога, десерт со сливками или, например, пирожные с заварным кремом на основе молока. Для детей самым вкусным лакомством будет мороженое и молочные коктейли.

Фото: vostock-photo

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