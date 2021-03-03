Гардеробная, как у Кэрри Брэдшоу: воплощаем мечту без потери пространства

Откуда же мы можем взять лишние метры?

При объединении ванной комнаты и туалета вы получаете небольшое дополнительное пространство, которое в дальнейшем можете использовать для создания гардеробной. Специальную нишу, углубление в квартире тоже можно задействовать под гардеробную. Как правило, эти ниши находятся в спальнях изначальной планировки в некоторых типовых квартирах — пространства хватит для обустройства небольшой гардеробной комнаты и даже для размещения компактного пуфа и зеркала в полный рост.

Гардеробная с видом на город

Вариант для тех, кто любит креативно подходить к решению любой проблемы — гардеробная на лоджии.

Для этого необходимо будет утеплить ее, а главное — расчистить и застеклить. Совсем хорошо, если из спальни есть выход на лоджию — таким образом вы сможете разгрузить комнату и хранить в гардеробной постельное белье и даже гладильную доску.

Еще один очевидный плюс такой гардеробной в том, что хорошая вентиляция позволяет хранить вещи особенно бережно. На балкон можно убрать всю обувь и верхнюю одежду, при этом сильно сэкономив на общем пространстве других жилых помещений.

Кладовка

Если у вас в квартире уже есть специальное подсобное помещение, которое было заложено изначально, то вопросов с гардеробной совсем не остается. Кладовка и гардеробная комната очень похожи по своему функционалу и предназначению. Вы можете использовать все пространство стены от пола до потолка, чтобы оборудовать его специальными полкам. Задать стиль помогут специальные ящики или декоративные коробки для хранения — они могут быть плетеными, пластиковыми или деревянными. Здесь все зависит от общей концепции дизайна.