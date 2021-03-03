Гардеробная, как у Кэрри Брэдшоу: воплощаем мечту без потери пространства
Для создания отдельной гардеробной комнаты нужно лишнее пространство, найти которое всегда проблематично. Но давайте представим, что создание гардеробной мечты — это гораздо проще, чем мы думаем. Нам помогут советы нашего эксперта, дизайнера-конструктора мебельного холдинга «Ангстрем» Анастасии Максименковой.
Думаю, что в этом мире практически нет девушек, которые не мечтали бы о большой гардеробной, где на полках красиво расставлены туфли и сумки от модных брендов, а на вешалках висят платья и пальто от известных дизайнеров. И создать ее гораздо проще, чем вам кажется.
Использовать любое «лишнее» пространство
Фото: kinopoisk.ru
Откуда же мы можем взять лишние метры?
- При объединении ванной комнаты и туалета вы получаете небольшое дополнительное пространство, которое в дальнейшем можете использовать для создания гардеробной.
- Специальную нишу, углубление в квартире тоже можно задействовать под гардеробную. Как правило, эти ниши находятся в спальнях изначальной планировки в некоторых типовых квартирах — пространства хватит для обустройства небольшой гардеробной комнаты и даже для размещения компактного пуфа и зеркала в полный рост.
Гардеробная с видом на город
Вариант для тех, кто любит креативно подходить к решению любой проблемы — гардеробная на лоджии.
Для этого необходимо будет утеплить ее, а главное — расчистить и застеклить. Совсем хорошо, если из спальни есть выход на лоджию — таким образом вы сможете разгрузить комнату и хранить в гардеробной постельное белье и даже гладильную доску.
Еще один очевидный плюс такой гардеробной в том, что хорошая вентиляция позволяет хранить вещи особенно бережно. На балкон можно убрать всю обувь и верхнюю одежду, при этом сильно сэкономив на общем пространстве других жилых помещений.
Кладовка
Если у вас в квартире уже есть специальное подсобное помещение, которое было заложено изначально, то вопросов с гардеробной совсем не остается. Кладовка и гардеробная комната очень похожи по своему функционалу и предназначению. Вы можете использовать все пространство стены от пола до потолка, чтобы оборудовать его специальными полкам. Задать стиль помогут специальные ящики или декоративные коробки для хранения — они могут быть плетеными, пластиковыми или деревянными. Здесь все зависит от общей концепции дизайна.
Фото: kinopoisk.ru
Лайфхаки для маленьких гардеробных
- Обязательно приобретите специальные разделители для полок и ящиков, чтобы не создавать беспорядок среди аксессуаров: ремней, галстуков, шейных платков и т.д.
- Чтобы визуально сделать гардеробную немного больше, используйте зеркала и прозрачные двери, а также правильное освещение. Вы можете встроить в полки подсветку или сделать точечное освещение под определенные вещи — например, под сумки или обувь.
- Если вы оборудуете все помещение по максимуму от пола до потолка, то не забывайте про пантограф. Он очень пригодится, когда надо будет снять вещи с верхних штанг и полок.
- Для создания нужной атмосферы и поддержания приятного запаха в гардеробной можно поставить ароматические палочки и диффузоры.
Фото: kinopoisk.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!