Дышите глубже: 10 растений, очищающих воздух в квартире

Спатифиллум (или «женское счастье») не только украсит ваш дом и привлечет «нужных» мужчин в вашу жизнь, но и избавит воздух в помещении от плесени, трихлорэтилена и формальдегида.

Хлорофитум «собирает» из воздуха окиси углерода и других токсичных веществ. Специалисты обращают внимание на то, что по части очищения воздуха от формальдегида и выделения кислорода ему нет равных.

Драцену можно назвать настоящим санитаром, способным справиться с ядовитыми парами формальдегида, присутствующего в лаке, клее и мебели из ДСП, а также он избавляет воздух от бензола и трихлорэтилена, попадающих вместе с выхлопами прямо в квартиру. Особенно это будет актуально тем, под чьими окнами проходит оживленная трасса.

Бегония притягивает пыль, увлажняет воздух, убивает большинство грибков и микробов, а также помогает нейтрализовать вредное воздействие излучения электроприборов.

Сансевиерия (или «тещин язык») является действительно уникальным растением. Эксперты уверяют, что оно прекрасно поглощает оксиды азота и формальдегиды и отлично подходит для детской комнаты, кухни, гостиной или кабинета.