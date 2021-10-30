Для мечтающих о переезде: развитие рынка недвижимости на западе
Дарья Герлейн
Эксперт в построении бизнеса в сфере продажи недвижимости, предприниматель
Спрос на недвижимость
Если сравнивать Америку и Россию в пандемию с точки зрения спроса, то проблемы у людей были одни и те же. Отсутствие общения в локдаун, недостаток прогулок и свежего воздуха. Поэтому в России, в том числе и в Москве, по очевидным причинам взлетел спрос на загородное жилье и на недвижимость на Черноморском побережье. То же произошло и в США. Все теплые пляжи Калифорнии все еще закрыты, даже появилось выражение «Великий Калифорнийский Локдаун». Но достаточно быстро, частично или полностью, открывается Флорида с таким же теплым климатом. Соответственно, спрос вырос в 2 раза, и стоимость апартаментов 120 м2 в среднем с 220 000 долларов поднялась до 400 000. Как и у нас, благодаря развитию удаленной работы начался отток населения из больших городов.
Организация процесса покупки
Что сильно отличает ситуацию в США от российской, так это полная автоматизации и цифровизация процесса подбора, покупки, передачи денежных средств в момент локдаунов и в обычное время. Базы недвижимости типа Zillow дают возможность проследить историю объекта недвижимости чуть ли не до момента его создания, цены по которым приобретали и продавали объект в прошлом, какие цены в районе, чтобы оценить инвестиционную привлекательность объекта, какие были капитальные ремонты, происшествия - и чрезвычайные в том числе. Все сделки в США проходят только с участием агентов по недвижимости. Как лицензированные специалисты они имеют больше доступа к информации и ресурсам, обеспечивающим безопасность и страхование сделки. В США у покупателя даже есть эксплуатационный период пользования приобретенным объектом с возможностью проверить качество и параметры в реальной жизни. В случае несоответствия можно либо расторгнуть сделку, либо получить компенсацию. Как вы поняли, в жизни американцев мало что изменилось с точки зрения организации процесса покупки и безопасности при удаленной сделке, поэтому рост спроса очевидно спровоцировал за собой и рост количества продаж, но всплески эти выражены в определенных регионах.
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Россияне не приучены делать такие дорогостоящие покупки дистанционно, но люди были вынуждены арендовать или покупать недвижимость с более пригодными условиями для жизни в условиях пандемии. С 2019 года цены в среднем в стране выросли в 2 раза, спрос по России, согласно данным yandex wordstat вырос с 6 000 000 запросов до 15 000 000 на покупку квартиры, и с 4 000 000 до 8 000 000 запросов на покупку дома. И в нашу жизнь вошли дистанционные сделки.
Первые, кто протянул руку помощи - «Сбербанк Домклик». Сбер дает возможность проводить сделки с недвижимостью дистанционно и без посещения МФЦ, если оно закрыто в пандемию. Участники наших программ сделали оборот 250 000 000 рублей за 2020 год, и львиная доля этих сделок была проведена с помощью Дом Клик. Сейчас хороших новостей для дистанционной работы стало больше. Сервис «Циан. Сделка» дает возможность для приобретения объекта в любом регионе нашей страны, но участники сделки - пока только три города - должны находиться в Москве, Питере или Уфе. Участие риэлтора обязательно, именно на него оформлен доступ на этот ресурс. Без посещения МФЦ проводит сделки банк «Тинькофф». Представитель приедет в удобное для клиента время и место и сделает электронную подпись. Это значительно упростит приобретение недвижимости, учитывая, что с количество желающих в нашей стране продолжает расти. Но надо отметить, что основное количество тех, кто реально приобретает – это платежеспособные люди, а не эконом-сегмент. И такая ситуация во всем мире.
Инвестиции за границу – как это работает
Если говорить о спросе на недвижимость среди инвесторов в нашей стране, а их много, именно они и толкают спрос в верх. Есть те, кто придерживаться мнения, что инвестиции имеет смысл переводить за границу в свете нестабильности рубля. Таким образом количество запросов на приобретение недвижимости в Испании за последние полгода выросло на 58%.
Многие совмещают инвестиции с программами по получению вида на жительство через вложения в недвижимость. Не все страны идеально подходят для этого запроса, многие покупатели не хотят сами заниматься управлением недвижимостью. Они рассматривают варианты приобретения апартаментов для сдачи туристам, сразу с управляющей компанией.
Популярные направления для вложений в недвижимость
Таиланд сейчас открыт, но это не дает вида на жительство. В Турции есть возможность получить ВНЖ и гражданство за инвестиции, и это достаточно просто. Более сложные варианты - это Евросоюз. Самый бюджетный вариант ВНЖ за инвестиции от 220 000 евро на Мальте. От 250 000 евро в Греции, от 280 000 до 500 000 евро в Португалии, в зависимости от района и состояния объекта. Испания - от 500 000 евро. Важно понимать, что выбор недвижимости ограничивается правилами программы, и из возможных вариантов необходимо выбрать самый ликвидный, а для этого необходим специалист по месту.
- ВНЖ в Испании - 500 000 €
- ВНЖ в Португалии - от 280 000 до 500 000 € в зависимости от района и состояния объекта
- ВНЖ в Греции - от 250 000 до 500 000 € в зависимости от количества участников
- ВНЖ на Мальте - от 220 000 до 275 000 € в зависимости от региона
- ПМЖ на Мальте - от 300 000 до 350 000 € в зависимости от региона
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