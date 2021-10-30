Для мечтающих о переезде: развитие рынка недвижимости на западе

Если сравнивать Америку и Россию в пандемию с точки зрения спроса, то проблемы у людей были одни и те же. Отсутствие общения в локдаун, недостаток прогулок и свежего воздуха. Поэтому в России, в том числе и в Москве, по очевидным причинам взлетел спрос на загородное жилье и на недвижимость на Черноморском побережье. То же произошло и в США. Все теплые пляжи Калифорнии все еще закрыты, даже появилось выражение «Великий Калифорнийский Локдаун». Но достаточно быстро, частично или полностью, открывается Флорида с таким же теплым климатом. Соответственно, спрос вырос в 2 раза, и стоимость апартаментов 120 м2 в среднем с 220 000 долларов поднялась до 400 000. Как и у нас, благодаря развитию удаленной работы начался отток населения из больших городов.

Организация процесса покупки

Что сильно отличает ситуацию в США от российской, так это полная автоматизации и цифровизация процесса подбора, покупки, передачи денежных средств в момент локдаунов и в обычное время. Базы недвижимости типа Zillow дают возможность проследить историю объекта недвижимости чуть ли не до момента его создания, цены по которым приобретали и продавали объект в прошлом, какие цены в районе, чтобы оценить инвестиционную привлекательность объекта, какие были капитальные ремонты, происшествия - и чрезвычайные в том числе. Все сделки в США проходят только с участием агентов по недвижимости. Как лицензированные специалисты они имеют больше доступа к информации и ресурсам, обеспечивающим безопасность и страхование сделки. В США у покупателя даже есть эксплуатационный период пользования приобретенным объектом с возможностью проверить качество и параметры в реальной жизни. В случае несоответствия можно либо расторгнуть сделку, либо получить компенсацию. Как вы поняли, в жизни американцев мало что изменилось с точки зрения организации процесса покупки и безопасности при удаленной сделке, поэтому рост спроса очевидно спровоцировал за собой и рост количества продаж, но всплески эти выражены в определенных регионах.