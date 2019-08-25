Для экономных: 10 простых и эффективных способов удешевить ремонт

«Я его слепила из того, что было»

Чтобы подобрать идеальный для себя вариант, для начала определитесь, какие исходные данные у вас есть, какие материалы возможно остались у вас (или у ваших друзей и близких, чтобы можно было это использовать при ремонте. Так, например, дизайнеры интерьеров предлагают владельцам квартир с черновой отделкой подумать о том, чтобы оформить свои квартиры в стиле лофт, а владельцам «вторички», по их мнению, больше подойдет скандинавский или кантри-стиль. Это будет намного дешевле, чем переделывать все с нуля.

«Нарисуем, будем жить…»

Прежде, чем приступать к ремонту, нарисуйте дизайн-проект. Для этого не обязательно нанимать дорогостоящего специалиста – сейчас можно найти великое множество специальных программ и приложений для создания самостоятельного дизайна интерьера. Вам нужно будет составить подробный план электрики (количество розеток, светильников, бра и так далее), расстановку мебели и так далее. Это сэкономит ваше время, когда вы в очередной раз будете объяснять своим рабочим, чего конкретно вы хотите от них добиться. А так, можно показать план и они сделают все так, как там отражено.

«Сметы много не бывает»

Приучите себя заранее составлять смету, где вы подробно пропишите, что вам конкретно понадобится для отделки пола, стен и потолка, какая мебель и предметы интерьера вы будете выбирать дальше, сколько вам нужно будет заплатить рабочим и оплатить стоимость самих материалов. Помните, чем подробнее будет ваша смета, тем меньше вы потратите на выходе.