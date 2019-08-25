Для экономных: 10 простых и эффективных способов удешевить ремонт

«Я его слепила из того, что было»
Чтобы подобрать идеальный для себя вариант, для начала определитесь, какие исходные данные у вас есть, какие материалы возможно остались у вас (или у ваших друзей и близких, чтобы можно было это использовать при ремонте. Так, например, дизайнеры интерьеров предлагают владельцам квартир с черновой отделкой подумать о том, чтобы оформить свои квартиры в стиле лофт, а владельцам «вторички», по их мнению, больше подойдет скандинавский или кантри-стиль. Это будет намного дешевле, чем переделывать все с нуля.
«Нарисуем, будем жить…»
Прежде, чем приступать к ремонту, нарисуйте дизайн-проект. Для этого не обязательно нанимать дорогостоящего специалиста – сейчас можно найти великое множество специальных программ и приложений для создания самостоятельного дизайна интерьера. Вам нужно будет составить подробный план электрики (количество розеток, светильников, бра и так далее), расстановку мебели и так далее. Это сэкономит ваше время, когда вы в очередной раз будете объяснять своим рабочим, чего конкретно вы хотите от них добиться. А так, можно показать план и они сделают все так, как там отражено.
«Сметы много не бывает»
Приучите себя заранее составлять смету, где вы подробно пропишите, что вам конкретно понадобится для отделки пола, стен и потолка, какая мебель и предметы интерьера вы будете выбирать дальше, сколько вам нужно будет заплатить рабочим и оплатить стоимость самих материалов. Помните, чем подробнее будет ваша смета, тем меньше вы потратите на выходе.
Фото: vostock-photo
«Взять впритык или с запасом?»
Специалисты рекомендуют никогда не брать материалы «впритык». В противном случае, если вдруг вам не хватит чего-то конкретного, то придется либо докупать, либо менять полностью все (если то, что вам подходит раскупили уже давным-давно), либо выкручиваться из ситуации, комбинируя из остатков хоть что-то.
«Вместо дорогих вариантов выбирать аналоги подешевле»
Дизайнеры интерьеров уверяют, что практически каждому материалу можно подобрать качественный аналог, который будет выглядеть ничуть не хуже, но при этом не проделает брешь в вашем бюджете. Например, вместо паркета разумнее будет выбрать подходящий ламинат, вместо покраски стен – однотонные обои, которые можно будет легко заменить при необходимости и так далее.
«Не экономить на важном»
Есть определенные вещи, на которых лучше не экономить (вам ведь нужно получить на выходе достойный вариант, а не «сборную солянку» из непонятных остатков и некачественных материалов. Эксперты напоминают, что ни в коем случае не стоит экономить на покраске стен (если ваш дизайн-проект предполагает отсутствие обоев) и инженерных коммуникациях. В первом случае на стенах могут образоваться трещины и «заломы», облупиться краска и так далее, а во втором – если вдруг вы затопите соседей из-за того, что коммуникации вам проводили «народные умельцы», то придется раскошелиться еще и на ремонт соседу.
«Сначала рекомендации – потом работа»
Не стоит брать первых встречных и доверять им переделку вашей квартиры. Ведь может случиться так, что они испортят все, что только можно и вам придется нанимать новую бригаду, чтобы исправить ошибки и получить необходимый результат (кстати, далеко не все рабочие соглашаются исправлять то, что намудрили предыдущие умельцы). Чтобы не попасть впросак, спрашивайте рекомендации и портфолио (уважающие себя профессионалы всегда с радостью предоставят вам готовые проекты, чтобы вы могли оценить качество и принять окончательное решение. К тому же, пословица «скупой платит дважды» актуальна здесь как никогда – если вам придется за кем-то переделывать, то вы заплатите намного больше, чем планировали изначально.
Фото: vostock-photo
«Все делать поэтапно, не перепрыгивая»
Четко определите, нужны ли вам черновые работы (если речь идет о новостройке), чистовые или косметический ремонт. Распишите, что вы будете делать на каждом этапе, чтобы не получилось так, что вы подумали одно, ваши рабочие сделали другое, а затем еще и переделывали, потому что поспешили, пропустили этап и теперь вынуждены исправлять свою оплошность. Определите фронт работ и регулярно проверяйте результат.
«У меня есть план!»
На данном этапе вам нужно набросать эскиз, как будет расставлены предметы мебели и крупногабаритная техника. Это позволит вам заранее подобрать тот вариант, который оптимально подойдет вам по соотношению цена-качество. Плюс вы сможете найти что-то подходящее на распродажах, во время акций или онлайн-магазинов, предлагающих вполне неплохие бюджетные аналоги дорогостоящих вариантов.
«Не переплачивать за эксклюзивную мебель и предметы декора»
Нет, если у вас, скажем, большое желание пустить пыль в глаза (соседям, друзьям и завистникам), то вы можете выбросить деньги на покупку дизайнерской мебели, выпущенной ограниченным тиражом по стоимости равной среднемесячному бюджету какой-нибудь африканской страны. Ни для кого не секрет, что на этапе приобретения подходящей мебели и элементов декора может уйти добрая половина бюджета, поэтому заранее решите, что вы хотите получить – эксклюзивную вещь, которая может выйти из моды через какое-то время или более универсальный вариант, который будет стоить в разы дороже и подойдет практически под любой интерьер.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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