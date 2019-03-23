Дешевый пластик, магнитики на холодильнике и другие предметы, удешевляющие ваш интерьер

Дешевые пластиковые подоконники

«Но они же практичные» - можете возразить вы и будете не совсем правы. Во-первых, пластиковые подоконники в уходе не настолько практичны, как может показаться на первый взгляд (они пачкаются и травмируются ничуть не меньше своих более дорогих «собратьев»), а во-вторых, этот пластик сразу же бросается в глаза и портит впечатление даже от самого изысканного ремонта. Если вы хотите добиться эффекта «дорого и со вкусом», тогда обратите внимание на подоконники из натурального камня или его аналогов (они не настолько дорогие, как думает большинство из вас, но выглядят намного приличнее пластиковых вариаций). К тому же, пластик сам по себе небезопасен, особенно самый дешевый и некачественный вариант.

Мебель из стоковых магазинов

То же самое касается мебели из магазинов эконом-класса. В своем большинстве подобные магазины делают ставку не на качество, а на доступность, поэтому и для изготовления мебели выбирают не самые лучшие материалы. К тому же, такие модели достаточно быстро выходят из строя, поэтому их приходится менять регулярно, и выглядят не всегда аккуратно, портя общее впечатление от интерьера и указывая на то, что у хозяев отсутствует чувство вкуса.

Магнитики на холодильнике

Даже если вы страстный коллекционер магнитиков и с гордостью демонстрируете всем, в каких странах и городах вы уже успели побывать, это не значит, что они украшают ваш интерьер и подчеркивают ваш статус. Особенно, если речь идет о дешевых китайских аналогах, которые сейчас продаются на каждом углу в любой стране мира. Поэтому лучше заведите отдельную коробочку для своих сокровищ, которые вы привозите из путешествий, и аккуратно сложите свои магнитики туда. И когда к вам будут заглядывать гости, вы точно так же сможете демонстрировать свои «трофеи», а затем аккуратно убрать их обратно.