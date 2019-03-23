Дешевый пластик, магнитики на холодильнике и другие предметы, удешевляющие ваш интерьер

Дешевые пластиковые подоконники
«Но они же практичные» - можете возразить вы и будете не совсем правы. Во-первых, пластиковые подоконники в уходе не настолько практичны, как может показаться на первый взгляд (они пачкаются и травмируются ничуть не меньше своих более дорогих «собратьев»), а во-вторых, этот пластик сразу же бросается в глаза и портит впечатление даже от самого изысканного ремонта. Если вы хотите добиться эффекта «дорого и со вкусом», тогда обратите внимание на подоконники из натурального камня или его аналогов (они не настолько дорогие, как думает большинство из вас, но выглядят намного приличнее пластиковых вариаций). К тому же, пластик сам по себе небезопасен, особенно самый дешевый и некачественный вариант.
Мебель из стоковых магазинов
То же самое касается мебели из магазинов эконом-класса. В своем большинстве подобные магазины делают ставку не на качество, а на доступность, поэтому и для изготовления мебели выбирают не самые лучшие материалы. К тому же, такие модели достаточно быстро выходят из строя, поэтому их приходится менять регулярно, и выглядят не всегда аккуратно, портя общее впечатление от интерьера и указывая на то, что у хозяев отсутствует чувство вкуса.
Магнитики на холодильнике
Даже если вы страстный коллекционер магнитиков и с гордостью демонстрируете всем, в каких странах и городах вы уже успели побывать, это не значит, что они украшают ваш интерьер и подчеркивают ваш статус. Особенно, если речь идет о дешевых китайских аналогах, которые сейчас продаются на каждом углу в любой стране мира. Поэтому лучше заведите отдельную коробочку для своих сокровищ, которые вы привозите из путешествий, и аккуратно сложите свои магнитики туда. И когда к вам будут заглядывать гости, вы точно так же сможете демонстрировать свои «трофеи», а затем аккуратно убрать их обратно.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Слабое освещение
Отсутствии света способно вогнать в депрессию кого угодно. Безусловно, есть такие стили, которые предполагают темные вариации (тот же лофт, например), но даже в том случае все продумано настолько грамотно, что, попадая в такое помещение вы не ощущает дискомфорт от того, что приходится продвигаться практически на ощупь. Просто были такие истории, когда владельцы квартир решили «перенять» по чуть-чуть из разных стилей, оформили всю квартиру в темно-серых тонах и вместо ламп разместили лишь парочку бра на стенах. Стоит ли говорить о том, что гости, попадая в такое пространство, очень быстро откланивались и не спешили вернуться вновь, да и через какое-то время сдалась сама хозяйка. Она поняла, что даже приготовление пищи на кухне дается ей с большим трудом, потому что постоянно приходится напрягать глаза в таком полумраке. В итоге ей просто пришлось переделывать ремонт, с учетом прошлых ошибок. Поэтому, если вы мечтаете об интерьере с намеком на роскошь и стиль, тогда вам точно не подойдут «лампы Ильича» или 1-2 бра на всю квартиру. Выделите отдельные зоны и для каждой из них продумайте свое световое решение.
Многоуровневые потолки
Волнообразные причудливые потолки тоже остались в далеком прошлом. Главный девиз этого сезона – простота в деталях. Поэтому не стоит устанавливать сложные многоуровневые конструкции, достаточно выбрать однотонный натяжной потолок с точечным освещением (а дополнительными бра, торшерами и так далее вы сможете выделить отдельные зоны в своей квартире).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Мягкие игрушки, статуэтки и сувениры
Что касается мягких игрушек, то эксперты напоминают – они уместны лишь в том случае, если в вашей семье есть дети. Да и то, они являются настоящими пылесборниками, поэтому их необходимо регулярно чистить и стирать. В противном случае это может негативным образом сказаться на здоровье всех членов семьи. А вот если в вашем доме не проживают дети, тогда не стоит собирать зоопарк плюшевых зверушек. Согласитесь, кровать молодой женщины, усыпанная мягкими игрушками, будет выглядеть скорее нелепо, чем мило, и укажет на то, что она еще не вышла из подросткового возраста, а значит не способна принимать решения и брать на себя ответственность.
Что касается статуэток и сувениров, привезенных из путешествий, то они тоже захламляют квартиру, собирают пыль и сводят на нет все ваши старания по созданию уютного и стильного пространства. Если вы действительно мечтаете об элегантном интерьере, тогда с особой тщательностью подбирайте элементы декора, которые гармонично поддержат общий настрой, а не будут выбиваться из стиля.
Предметы интерьера «как у всех»
Выбирая предметы декора, не стоит идти по пути «как у всех» и хватать первое попавшееся, что предлагают вам популярные гипермаркеты. Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, то постарайтесь выбрать такие вещи, которые точно нельзя будет встретить у каждого второго вашего знакомого. Проявите фантазию и выберите именно то, что станет украшением или даже изюминкой вашего интерьера и будет соответствовать вашему статусу и характеру.
Кроме того, дизайнеры интерьеров рекомендуют выбирать пледы, занавески, подушки, одеяла и прочий текстиль из качественных материалов, а не дешевую синтетику, которая после первой же стирки будет выглядеть так, словно пролежала у вас на даче много лет, прежде чем вы решили ей дать второй шанс.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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