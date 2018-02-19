Коврики и тренажеры в спортивных клубах

Эксперты обнаружили на циновках для занятий йогой и тренажерах устойчивый к антибиотикам стафилококк и другие бактерии. Поэтому перед тренировкой тщательно протрите ручки и сиденье тренажера антибактериальным гелем, а для йоги лучше воспользоваться собственным ковриком или покрыть клубную циновку своим полотенцем.

Разделочная доска

Кухонной доске обычно уделяется недостаточное внимание, и зря. Многие считают, что разделочную доску можно просто сполоснуть водой, обсушить (или промокнуть бумажным полотенцем), и можно резать на ней следующие продукты. В результате такого халатного отношения на поверхности доски скапливается во много раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Поэтому эксперты советуют тщательнее мыть этот предмет и не забывать обработать антибактериальным средством (особенно после разделки мяса и птицы).

Губки для мытья посуды

Не так давно немецкие ученые посчитали, что на одной подобной губке скапливается огромное количество вредных микроорганизмов, которые способны подорвать наше здоровье. При этом эксперты уверяют, что чистить губки бесполезно: бактерии все равно никуда не денутся. Поэтому данный предмет необходимо менять как можно чаще.