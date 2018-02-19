Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Чистюлям на заметку: 10 вещей, которые грязнее, чем туалет

Многие ошибочно полагают, что всевозможные микробы сосредоточены исключительно на крышке (или ободке) унитаза, поэтому данный предмет является самым небезопасным для нашего здоровья. Однако спешим вас уверить, что в повседневной жизни нас окружают куда более грязные вещи. Мы собрали список предметов, на которых можно найти наибольшее количество бактерий и вредных микроорганизмов.

Коврики и тренажеры в спортивных клубах

Эксперты обнаружили на циновках для занятий йогой и тренажерах устойчивый к антибиотикам стафилококк и другие бактерии. Поэтому перед тренировкой тщательно протрите ручки и сиденье тренажера антибактериальным гелем, а для йоги лучше воспользоваться собственным ковриком или покрыть клубную циновку своим полотенцем.

Разделочная доска

Кухонной доске обычно уделяется недостаточное внимание, и зря. Многие считают, что разделочную доску можно просто сполоснуть водой, обсушить (или промокнуть бумажным полотенцем), и можно резать на ней следующие продукты. В результате такого халатного отношения на поверхности доски скапливается во много раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Поэтому эксперты советуют тщательнее мыть этот предмет и не забывать обработать антибактериальным средством (особенно после разделки мяса и птицы).

Губки для мытья посуды

Не так давно немецкие ученые посчитали, что на одной подобной губке скапливается огромное количество вредных микроорганизмов, которые способны подорвать наше здоровье. При этом эксперты уверяют, что чистить губки бесполезно: бактерии все равно никуда не денутся. Поэтому данный предмет необходимо менять как можно чаще.

Дамская сумка

Недавние исследования показали, что сумочки (и кошельки) просто напичканы всевозможными микробами, в числе которых можно найти синегнойную палочку, вызывающую инфекции глаз, бактерии стафилококка, сальмонеллу и кишечную палочку. Чтобы этот «букет» не доставил вам неприятностей, не оставляйте свою сумку на полу (особенно в общественных местах), держите ее подальше от продуктов питания и регулярно чистите (в первую очередь это касается тряпичных моделей, на которых особенно скапливается большое количество бактерий).

Ковровое покрытие

Удивительно, но ученые выяснили, что на ковре обитает бактерий в четыреста раз больше, чем на крышке унитаза. Поэтому чистить его необходимо как минимум раз в неделю, а лучше чаще. И не только с помощью пылесоса, но и с применением специальных чистящих средств.

1 из 2

ПредыдущаяМобильный телефон и еще 4 самых грязных предмета
Arrows-right
Мобильный телефон и еще 4 самых грязных предмета
Обсуждаемое
Гороскоп